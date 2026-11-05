В Германии реальные новые заказы в обрабатывающей промышленности в сентябре выросли на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель оказался немного ниже рыночных ожиданий, предполагавших рост на 4,6%. Предварительные официальные данные Федерального статистического ведомства Destatis приводит Anadolu Agency.

Автопром и машиностроение

Восстановление заказов произошло после пересмотренного августовского падения на 10,1%. Наибольший рост в сентябре зафиксировали в автомобильной отрасли: новые заказы там увеличились на 10,5%. Заказы на машины и оборудование выросли на 8,3%.

В то же время в производстве других транспортных средств новые заказы сократились на 10,4%. К этой категории относятся, в частности, самолеты, корабли, поезда и военная техника.

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Внутренний и внешний спрос

Внутренние заказы в сентябре выросли на 6,6%, а зарубежные — на 2,8%. Заказы из стран еврозоны повысились на 4,5%, тогда как из государств за пределами еврозоны — на 1,6%.

В годовом выражении, с учетом календарных корректировок, объем заводских заказов в сентябре был на 3,3% больше, чем годом ранее.

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