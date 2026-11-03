В США новые заказы на промышленные товары в сентябре выросли на 1,8% по сравнению с августом — до 677,2 млрд долларов. Это стало третьим подряд месячным ростом показателя. Как сообщает Anadolu Agency, данные опубликовало Бюро переписи населения США.

Рост превысил ожидания

Объем заказов увеличился на 12,2 млрд долларов и превысил рыночный прогноз, предполагавший рост на 1,2%. Бюро также пересмотрело августовский показатель: рост за этот месяц уточнили до 0,3% с ранее оцененных 0,1%.

Почти половину общего прироста обеспечили заказы на транспортное оборудование. Они выросли на 5,3 млрд долларов, или на 4,6%, до 119,9 млрд долларов. Без учета транспортного оборудования заказы увеличились на 1,3%.

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Товары и инвестиционный индикатор

Заказы на товары длительного пользования, к которым относятся самолеты, транспортные средства и машины, выросли на 1,9% — до 345,7 млрд долларов. Этот результат несколько превысил первоначальную оценку роста на 1,8%.

Заказы на товары кратковременного пользования повысились на 1,8%, до 331,6 млрд долларов. В то же время заказы на необоронные капитальные товары без учета самолетов, которые считают индикатором инвестиционных планов бизнеса, выросли на 0,6%. Отгрузки в этой категории прибавили 1,2%.

Поставки и запасы

Общий объем заводских отгрузок в сентябре вырос на 1,3% — до 668,5 млрд долларов после увеличения на 0,1% в августе. Невыполненные заказы повысились на 0,9%, до 1,62 трлн долларов, а запасы выросли на 0,4%, до 976 млрд долларов. Это стало двенадцатым подряд месяцем роста запасов.

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