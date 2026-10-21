В Китае часть самых богатых граждан начала сворачивать офшорные трасты, продавать акции и в отдельных случаях менять гражданство в преддверии дедлайна декларирования доходов, полученных за рубежом. Об этом со ссылкой на консультантов по вопросам благосостояния, юристов и других осведомлённых собеседников сообщает The Japan Times.

В конце июля Пекин установил 22 октября 2026 года в качестве конечной даты для декларирования доходов от офшорных трастов. Такой доход облагается налогом в размере 20%. По данным собеседников издания, налоговые органы также усилили сбор информации о состоятельных лицах, а в отдельных провинциях и городах создали специальные группы для выявления неуплаченных налогов с офшорных доходов.

Кого может коснуться налог

По словам гендиректора JLT Legacy Group Оскара Лю, новые меры могут сильнее всего повлиять на основателей китайских компаний, акции которых котируются в Гонконге и США. Многие из них продавали акции через трасты в период высоких оценок компаний в 2014–2020 годах. Лю оценил возможные налоговые обязательства в одном случае от нескольких миллионов юаней до сотен миллионов или даже миллиардов юаней.

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Boston Consulting Group оценивает объём офшорного богатства Китая примерно в 1,7 трлн долларов. В последние годы офшорные трасты использовались крупными акционерами китайских компаний с зарубежным листингом для хранения активов за пределами страны.

Продажа активов и неопределённые правила

Неожиданное требование по уплате налога заставило часть владельцев активов искать средства для его уплаты. По информации издания, семейный офис технологического миллиардера продаёт около половины портфеля акций. По словам частного банкира международного банка, банки также кредитуют частных клиентов для уплаты налоговых обязательств под залог акций их компаний.

В то же время юристы и консультанты указывают на неясность отдельных норм: в частности, кого именно они охватывают, могут ли применяться к прошлым периодам и за какой срок может быть начислен налог на дивиденды или продажу акций. Налоговые обязательства связывают с тем, находятся ли основные экономические интересы налогоплательщика в Китае, и этот критерий, по оценке юристов, допускает разные толкования.

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