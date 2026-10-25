Запасы кленового сиропа в Квебеке могут исчерпаться к февралю — Fortune

В Канаде стратегический резерв кленового сиропа в провинции Квебек может полностью исчерпаться к февралю. Такой прогноз опубликовала организация Производители кленового сиропа Квебека, управляющая запасами, сообщает Fortune.

Резерв из трех складов

Стратегический резерв состоит из трех складов в Квебеке, которые в совокупности могут хранить примерно 218 тысяч баррелей сиропа. Новый сироп продолжат производить, однако запас не сможет сглаживать возможные колебания производства, которое в значительной степени зависит от погодных условий.

Канада является крупнейшим в мире производителем кленового сиропа. В 2025 году на нее приходилось более 75% мирового производства, а около 90% канадского сиропа было произведено в Квебеке.

Рост экспорта и спад производства

Спрос на канадский кленовый сироп в последние годы рос, в частности благодаря расширению продаж за пределами США. Сейчас в Соединенные Штаты направляется около 65% канадского экспорта сиропа, тогда как два десятилетия назад этот показатель составлял 80%.

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В прошлом году экспорт сиропа вырос почти на 16% после того, как американские покупатели начали закупать канадский продукт в преддверии ожидаемых тарифов. Для сравнения, в 2024 году экспорт вырос на 9%. В то же время производство в прошлом году сократилось на 5%, свидетельствуют данные статистического агентства Канады. За первые восемь месяцев 2026 года экспорт вырос лишь на 2,5% в годовом выражении.

Необходимость пополнить запасы

Заместитель генерального директора Производителей кленового сиропа Квебека Симон Доре-Уэлле заявил Toronto Star, что обеспечение рынка сиропом в течение следующего года является надежным. В то же время, по его словам, стратегический резерв необходимо будет пополнять в ближайшие годы, а успешный сезон производства в 2027 году был бы желательным.

За последние шесть лет Квебек увеличил производственные мощности на 50%. Это позволило обустроить более 21 миллиона новых точек для сбора кленового сока.

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