В Италии индекс почасовой контрактной оплаты труда в сентябре не изменился по сравнению с августом. В то же время в годовом выражении, по сравнению с сентябрём 2025 года, он вырос на 2,5%. Годовая инфляция в сентябре составила 4,2%, поэтому заработки в реальном выражении снизились. Об этом сообщило национальное статистическое агентство Istat, пишет ANSA English.

Динамика в частном секторе

В частном секторе контрактные зарплаты в годовом выражении выросли на 2,3%. В аграрном секторе показатель составил 3,3%, в промышленности — 2,6%, а в частных услугах — 2,1%. Приведённые Istat данные отражают годовую динамику оплаты труда в сентябре.

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Показатели государственного сектора

В государственном секторе контрактные зарплаты за год повысились на 3,2%. Это был более высокий темп роста, чем в частном секторе, где показатель составил 2,3%.

Istat также отметило, что годовой рост заработной платы отставал от инфляции на протяжении двух кварталов подряд. Сентябрьские показатели продолжили эту тенденцию.

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