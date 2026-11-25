Илон Маск постепенно объединяет свои компании, которые ещё несколько лет назад работали в основном независимо друг от друга. В 2025 году разработчик искусственного интеллекта xAI поглотил социальную сеть X, в феврале 2026 года сама xAI вошла в состав SpaceX, а теперь космическая компания рассматривает возможность слияния с Tesla.

24 ноября аналитики JPMorgan сообщили, что объединение Tesla и SpaceX может помочь космической компании войти в американский фондовый индекс S&P 500. Потенциальная сделка стоимостью более $3 трлн может стать крупнейшим корпоративным слиянием в истории.

Однако амбиции Маска выходят далеко за пределы автомобильной и космической промышленности. Его компании уже обмениваются технологиями, финансовыми ресурсами и производственными мощностями, постепенно формируя единую технологическую экосистему.

UA.News рассказывает, из чего состоит бизнес-империя Илона Маска, сколько стоят его компании, как они сотрудничают между собой и насколько реалистично создание единой корпорации, которая будет заниматься космосом, автомобилями, робототехникой и искусственным интеллектом.

Что известно о возможном слиянии Tesla и SpaceX

В октябре 2026 года Tesla и SpaceX сформировали специальные комитеты из независимых членов советов директоров для оценки потенциального слияния. К ноябрю к работе над сделкой привлекли инвестиционные банки.

Сам Маск во время конференции с инвесторами SpaceX 20 октября назвал объединение компаний хорошей идеей. В то же время предприниматель предостерег инвесторов от восприятия потенциальной сделки как окончательно решенного вопроса.

Маск не может самостоятельно определить условия слияния из-за очевидного конфликта интересов. Независимые директора должны оценить стоимость компаний и определить, будет ли сделка выгодной для их акционеров. Аналитик Дэн Айвз оценивает вероятность объединения Tesla и SpaceX в 2027 году в 80–90%. По его мнению, стратегическая целесообразность сделки связана прежде всего с развитием искусственного интеллекта и возможностью Маска контролировать большую часть соответствующей технологической экосистемы.

Логика такого сценария заключается в том, что автомобильный и космический бизнесы Маска все больше нуждаются в одинаковых ресурсах: вычислительных мощностях, специализированных процессорах, энергетической инфраструктуре и инженерных кадрах.

Вместо параллельного финансирования отдельных технологических проектов компании могли бы развивать общую инфраструктуру.

Из каких компаний состоит бизнес-империя Илона Маска и сколько они стоят

Сегодня бизнес-империя Маска охватывает семь основных брендов, часть которых уже работает в рамках общих корпоративных структур.

SpaceX — более $1,7 трлн . Основанная в 2002 году компания занимается производством многоразовых ракет, космическими запусками, спутниковой связью и разработкой сверхтяжелой ракетной системы Starship. SpaceX выполняет заказы NASA, Пентагона и частных предприятий. В июне 2026 года компания вышла на фондовую биржу Nasdaq, привлекая $75 млрд.

Tesla — около $1,5 трлн . Помимо производства электромобилей, компания развивает системы накопления электроэнергии Powerwall и Megapack, автономный транспорт, роботакси Cybercab, человекоподобных роботов Optimus и специализированные процессоры для искусственного интеллекта.

Starlink . Спутниковое подразделение SpaceX, обеспечивающее доступ к интернету частным пользователям, предприятиям, авиакомпаниям и государственным учреждениям. Проект не имеет отдельной биржевой капитализации, а его стоимость учитывается в общей оценке SpaceX.

xAI — $250 млрд на момент поглощения . Основанная Маском в 2023 году компания-разработчик искусственного интеллекта, основными продуктами которой являются чат-бот Grok и вычислительная инфраструктура Colossus. В феврале 2026 года компания вошла в состав SpaceX.

X — $33 млрд на момент поглощения . Бывший Twitter, который Маск приобрел в 2022 году за $44 млрд. В марте 2025 года социальную сеть поглотила xAI , а впоследствии вместе с разработчиком искусственного интеллекта она вошла в структуру SpaceX.

Neuralink — около $9–10 млрд . Компания разрабатывает нейрокомпьютерные интерфейсы, позволяющие людям управлять электронными устройствами с помощью мозговых сигналов. В перспективе её технологии могут использоваться для восстановления зрения, речи и двигательных функций. В июне 2025 года компания привлекла $650 млн инвестиций.

The Boring Company — $23 млрд. Компания специализируется на строительстве подземных транспортных туннелей. Её самым известным проектом является Vegas Loop в Лас-Вегасе, где для перевозки пассажиров используются электромобили Tesla. В сентябре 2026 года компания привлекла $3 млрд инвестиций.

Как компании Илона Маска уже обмениваются технологиями и ресурсами

Процесс объединения бизнесов Маска начался задолго до переговоров между Tesla и SpaceX. В 2016 году Tesla приобрела производителя солнечных панелей SolarCity за $2,6 млрд. В последующие годы предприниматель последовательно объединил X, xAI и SpaceX.

В то же время даже юридически независимые компании уже имеют значительные финансовые и технологические связи. Согласно финансовой отчетности Tesla, за девять месяцев 2026 года компания получила $626 млн дохода от продажи промышленных аккумуляторных систем Megapack компании SpaceX. Также в марте Tesla инвестировала $2 млрд в акции космической компании, получив долю менее 1%.

Еще одним совместным проектом стал Terafab — предприятие по производству полупроводников в Техасе. Первоначальные инвестиции Tesla и SpaceX в его строительство должны составить $16,8 млрд. Завод планируется использовать для производства процессоров, необходимых роботам Optimus, роботакси Cybercab и будущим космическим дата-центрам SpaceX.

Параллельно xAI интегрирует Grok в автомобили Tesla, социальная сеть X обеспечивает разработчику искусственного интеллекта канал распространения его продуктов, а The Boring Company использует электромобили Tesla в собственной транспортной инфраструктуре.

Управляющий партнер Deepwater Asset Management Джин Манстер считает, что именно взаимная технологическая зависимость является главным аргументом в пользу слияния Tesla и SpaceX.

«То, что делает Tesla, нужно SpaceX, а то, что делает SpaceX, нужно Tesla», — пояснил аналитик.

По мнению Манстера, конечной целью Маска является создание вертикально интегрированной корпорации в сфере искусственного интеллекта. Аналитик оценивает вероятность слияния компаний в течение ближайших двух лет в 95%.

На практике это будет означать возможность контролировать практически весь процесс создания технологических продуктов: от производства процессоров и обеспечения электроэнергией до обучения моделей ИИ и их использования в автомобилях, роботах и космических аппаратах.

Например, сегодня разработчики искусственного интеллекта в значительной степени зависят от поставщиков процессоров, операторов дата-центров и энергетических компаний. Корпорация Маска потенциально сможет самостоятельно обеспечивать значительную часть этих потребностей.

Зачем Маску объединять космос, робототехнику и искусственный интеллект

Одной из самых амбициозных идей Маска является создание дата-центров искусственного интеллекта за пределами Земли.

18 ноября во время конференции The New York Times DealBook Summit предприниматель рассказал, что между Tesla и SpaceX появляется всё больше общих направлений деятельности. В частности, обе компании занимаются разработкой специализированных процессоров и технологий искусственного интеллекта.

Маск считает, что компании, вероятно, будут более эффективны вместе, хотя их объединение не является обязательным условием дальнейшего развития. Одним из главных аргументов предпринимателя является будущее вычислительной инфраструктуры. Во время конференции Маск выразил убеждение, что в долгосрочной перспективе подавляющая часть вычислительных мощностей чрезвычайно развитого искусственного интеллекта может располагаться именно в космосе.

Развитие генеративного ИИ сопровождается стремительным ростом потребности в процессорах и электроэнергии. Маск предлагает использовать космическую инфраструктуру для размещения вычислительного оборудования, которое сможет получать энергию от Солнца.

Для реализации этого замысла потенциально понадобятся технологии всех крупнейших компаний предпринимателя. SpaceX будет обеспечивать доставку оборудования на орбиту, Starlink — передачу данных, Tesla — энергетические технологии и разработку процессоров, а xAI — модели искусственного интеллекта.

Генеральный директор инвестиционной компании Fortuna Investments Джастус Пармар, инвестировавший в Tesla и SpaceX, называет потенциальное слияние стратегически важным. По его словам, обе компании активно переориентируются на искусственный интеллект и автономные системы, одновременно реализуя масштабные инфраструктурные проекты.

С экономической точки зрения это означает, что будущее развитие Tesla и SpaceX будет всё меньше зависеть исключительно от продаж автомобилей или космических запусков. Обе компании стремятся получать доходы от технологий, способных автоматизировать работу физических устройств и цифровых систем.

Однако орбитальные дата-центры пока остаются технологией, которая не доказала свою коммерческую эффективность. Для её масштабного внедрения необходимо решить проблемы охлаждения оборудования в вакууме, космической радиации, технического обслуживания и стоимости запусков.

Поэтому даже наличие всех необходимых технологий в рамках одной корпорации не гарантирует прибыльности проекта.

Почему слияние Tesla и SpaceX может быть выгодным для инвесторов

Одним из ближайших финансовых преимуществ потенциального объединения является возможность включения SpaceX в индекс S&P 500. Несмотря на триллионную капитализацию, космическая компания пока не соответствует всем необходимым критериям. В частности, правила предусматривают как минимум 12 месяцев биржевых торгов после IPO и соответствие требованиям по прибыльности.

Аналитики JPMorgan считают, что объединение с Tesla, которая уже входит в S&P 500, может позволить SpaceX ускорить включение в индекс, если индексный комитет применит исключения на основании предыдущих корпоративных соглашений.

По расчетам банка, включение в индекс может создать спрос на около 10% акций SpaceX, находящихся в свободном обращении.

Причина заключается в особенностях работы индексных фондов. Они покупают ценные бумаги в соответствии со структурой индекса, независимо от собственной оценки перспектив конкретной компании. Таким образом, включение SpaceX в S&P 500 может обеспечить дополнительный спрос на ее акции со стороны крупных институциональных инвесторов.

В то же время у потенциальной сделки есть и критики. Американский инвестор Джим Чанос считает, что слияние может оказаться невыгодным именно для акционеров SpaceX.

По его расчетам, слияние с Tesla может снизить темпы роста объединенного бизнеса по сравнению с самостоятельной SpaceX более чем на 60%, а прогнозируемую прибыль на акцию в 2027 году — почти на 40%.

Аргумент Чаноса основан на разнице между бизнес-моделями компаний. SpaceX активно наращивает доходы от искусственного интеллекта и спутниковой связи, тогда как Tesla в значительной степени зависит от автомобильного рынка, где темпы роста ограничены конкуренцией, производственными мощностями и потребительским спросом.

Кроме того, приобретение Tesla путем выпуска новых акций SpaceX может привести к размыванию долей нынешних акционеров космической компании. Чанос рассматривает несколько сценариев. Если компании обменяются акциями в соответствии с рыночными ценами, прогнозируемая прибыль SpaceX на одну акцию может сократиться примерно на треть. Если же космическая компания заплатит значительную премию за Tesla, падение этого показателя может превысить 40%.

Фактически инвестор ставит под сомнение не технологическую целесообразность слияния, а его экономическую выгоду для нынешних владельцев акций SpaceX. Они могут получить долю в более крупной корпорации, однако с более низкими темпами роста и меньшей прогнозируемой прибыльностью в расчете на одну акцию.

Как слияние компаний может усилить личный контроль Илона Маска

Помимо технологических и финансовых преимуществ, потенциальное слияние может существенно изменить структуру управления бизнес-империей предпринимателя. Благодаря специальному классу акций Маск контролирует около 85% голосов в SpaceX, тогда как в Tesla этот показатель составляет примерно 20%.

Аналитик Barclays Дэн Леви рассматривает сценарий, при котором именно SpaceX станет покупателем Tesla, а сделка будет осуществлена путем обмена акциями. По расчетам Barclays, в таком случае Маск может получить около 37% экономической доли объединенной корпорации, одновременно контролируя примерно 56% голосов.

Это означает, что предприниматель сможет сохранить решающее влияние на стратегические решения корпорации, даже не владея большинством ее акций.

Для Маска такой сценарий особенно важен из-за его долгосрочных амбиций в сфере робототехники и искусственного интеллекта. Разработка соответствующих технологий требует многолетних инвестиций, которые не всегда поддерживают акционеры, ориентированные на краткосрочные финансовые результаты.

Ограниченный контроль над голосами в Tesla долгое время был источником недовольства Маска. Объединение с SpaceX может позволить предпринимателю получить большинство голосов в новой корпоративной структуре и самостоятельно определять стратегическое направление её развития в рамках своих корпоративных полномочий.

Однако для нынешних инвесторов Tesla такая структура будет означать уменьшение их влияния на корпоративное управление. Они фактически обменяют акции независимого автопроизводителя на долю в конгломерате, стратегическое развитие которого в значительной степени будет определять один человек.

Именно поэтому важной частью переговоров станет определение стоимости Tesla. Аналитики RBC Capital Markets и JPMorgan предполагают, что её акционеры могут потребовать премию в размере 20–35% к рыночной стоимости компании. При нынешней капитализации речь идет о сотнях миллиардов долларов.

Почему Китай может заблокировать объединение Tesla и SpaceX

Одним из самых серьезных препятствий на пути к созданию единой корпорации могут стать не американские акционеры, а китайские регуляторы.

Аналитик JPMorgan Раджат Гупта считает, что получение разрешения от Пекина может оказаться более сложной задачей, чем согласование сделки с инвесторами Tesla. Китай обеспечивает около 20% доходов автомобильной компании и играет важную роль в ее производственной деятельности. В Шанхае расположен один из крупнейших заводов Tesla, который обслуживает как внутренний китайский рынок, так и международные поставки.

В то же время SpaceX тесно сотрудничает с американским оборонным сектором, а спутниковая сеть Starlink не получила разрешения на работу в Китае.

Главная проблема, по мнению Гупты, заключается в противоречии между экономическими интересами Tesla в Китае и стратегическим значением SpaceX для американской национальной безопасности.

Выходом из ситуации аналитик называет возможное отделение китайского бизнеса Tesla от остальной части корпорации. Он допускает создание структуры, в которой контрольный пакет акций китайского подразделения будет принадлежать местным инвесторам, а Tesla будет получать доходы от лицензирования бренда, программного обеспечения и других технологий.

Такой сценарий позволил бы автопроизводителю сохранить присутствие в Китае, одновременно ограничив прямые корпоративные связи между китайскими производственными активами и американским космическим бизнесом.

Однако отделение китайского подразделения может лишить Tesla части будущих доходов и контроля над одним из важнейших производственных предприятий. Фактически Маску придётся искать компромисс между сохранением доступа к одному из крупнейших автомобильных рынков мира и интеграцией Tesla с компанией, имеющей стратегическое значение для национальной безопасности США.

При этом геополитические риски могут распространиться и на другие страны, использующие технологии Tesla, Starlink или xAI. Объединенная корпорация, вероятно, окажется под усиленным контролем антимонопольных органов и регуляторов в сфере защиты информации.

Может ли Илон Маск объединить абсолютно все свои компании

Идея создания единой материнской корпорации для всех бизнесов Маска возникла еще в 2020 году. Тогда американский инвестор Дэйв Ли предложил предпринимателю создать холдинговую компанию под названием X, которая объединила бы Tesla, SpaceX, Neuralink и The Boring Company.

Маск положительно отреагировал на это предложение, хотя на тот момент не объявил о конкретных планах создания такого холдинга. Спустя шесть лет часть этой концепции уже реализована. SpaceX контролирует Starlink, xAI и социальную сеть X, а потенциальное поглощение Tesla может стать следующим этапом консолидации.

Однако это не обязательно будет означать дальнейшее поглощение Neuralink и The Boring Company. Neuralink работает в сфере медицинских технологий, которая характеризуется специфическими регуляторными требованиями, длительными циклами клинических исследований и отдельными юридическими рисками. The Boring Company, в свою очередь, может сотрудничать с другими предприятиями Маска без потери корпоративной самостоятельности.

Одним из возможных сценариев является создание технологического холдинга, в рамках которого компании сохранят собственные бренды, руководство и операционную самостоятельность, но будут иметь общую материнскую структуру. Подобную модель использует Alphabet, объединяющая Google, Waymo, DeepMind и другие технологические проекты.

В случае с Маском масштаб такого холдинга будет значительно шире. Он потенциально будет охватывать производство автомобилей, робототехнику, космические запуски, спутниковую связь, искусственный интеллект, полупроводники, энергетику и транспортную инфраструктуру.

В то же время создание корпорации стоимостью более $3 трлн не гарантирует ей технологического или финансового лидерства. Значительная часть проектов, на которых основаны долгосрочные ожидания инвесторов, в частности массовое производство человекоподобных роботов и космические дата-центры, еще не доказала свою коммерческую эффективность.

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