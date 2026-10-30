Институт экономических исследований Ifo прогнозирует, что в Германии в 2027 и 2028 годах ежегодно будет завершаться строительство 195 тысяч жилых единиц. Это меньше 200 тысяч в год и ниже предыдущих оценок института, сообщает Der Spiegel.

Прогноз пересмотрен в сторону снижения

В феврале Ifo ожидал 205 тысяч завершенных жилых единиц в 2027 году и 215 тысяч — в 2028-м. Эксперт Ifo по строительству Людвиг Дорфмайстер объяснил пересмотр прогноза дальнейшим ростом строительных расходов, в частности как следствием войны в Иране.

По его словам, в 2026 году число завершенных жилых единиц, как и ожидалось, сократится до 185 тысяч. Это будет самый низкий показатель за 15 лет и на 20 тысяч меньше, чем в 2025 году.

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Факторы спада строительства

Дорфмайстер отметил, что жилищное строительство с 2022 года сдерживают три фактора: скачок цен на строительные услуги, резкое удорожание финансирования и значительное сокращение государственной поддержки отрасли.

Согласно последней оценке Федерального института исследований в области строительства, городского развития и пространственного развития, до 2030 года Германии ежегодно требуется около 320 тысяч новых жилых единиц.

Президент Федерального объединения немецких жилищных и риелторских компаний Аксель Гедашко заявил, что введенный в прошлом году федеральный «строительный турбо» может ускорить процедуры получения разрешений. В то же время, по его оценке, механизм не решает проблему финансирования многих уже согласованных проектов в условиях доступных арендных ставок. Он также указал на ухудшение ситуации в секторе социального жилья.

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