В австралийском Алис-Спрингс инвесторы из Мельбурна и Сиднея активно покупают жилье, нередко без предварительного осмотра и в течение 24 часов после выставления домов на продажу. Их привлекает высокая доходность от аренды в городе, сообщает ABC News Australia.

Руководитель First National Real Estate Alice Springs Эли Мелки рассказал, что покупатели ищут дома стоимостью от $400 тыс. до $500 тыс. По его словам, спрос со стороны инвесторов усилился после того, как федеральное правительство отменило преимущества механизма negative gearing, поэтому покупатели сосредоточились на объектах с высоким арендным доходом.

Рекордный спрос на дома

По словам Мелки, его агентство продало около 25 домов за последний месяц, тогда как предыдущий месячный рекорд составлял пять продаж. Риелтор Marion Burton Real Estate Марион Бертон оценила, что инвесторы из других штатов могли приобрести примерно 40–50 домов в первом квартале финансового года.

Она ожидает, что в итоге инвесторам будет продано около 100 домов. Бертон также отметила, что активность инвесторов придала уверенности местным владельцам, которые рассматривают продажу недвижимости. В то же время, по ее словам, покупателям первого жилья сложнее конкурировать с инвесторами, которые уже имеют готовое финансирование и хорошо знают процедуру покупки.

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Высокие арендные ставки и дефицит жилья

Средняя недельная арендная плата за дом с тремя спальнями в Алис-Спрингс составляет $650 — на 31% больше, чем десять лет назад. Уровень вакантных арендных помещений в городе составляет лишь 1,4%.

Эли Мелки связал высокий спрос на аренду с ограниченным предложением жилья, нехваткой земли для застройки и высокой стоимостью строительства. Исполнительный директор NT Shelter Энни Тейлор подчеркнула, что смена владельцев существующих домов не увеличивает общее количество доступного жилья, а аренда уже слишком дорога для многих семей.

Бертон отметила, что покупка жилья инвесторами для последующей сдачи в аренду может позволить нынешним арендаторам остаться в своих домах. Если же дом покупает собственник для проживания, арендаторам приходится искать новое жилье.

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