В Польше городские советы Лодзи и Щецина приняли решение применять максимальные ставки налога на недвижимость с 1 января 2027 года. Владельцы жилья будут платить 1,29 злотого за квадратный метр в год, а для помещений, используемых в предпринимательской деятельности, ставка составит 36,49 злотого за квадратный метр.

Как сообщает RMF24, максимальные ставки на 2027 год были объявлены несколько месяцев назад, а органы местного самоуправления начали утверждать их в своих муниципалитетах. Максимально возможные ставки также поддержали советы Колобжега, Равича и Губина. Повышение коснется и жителей Косцежины и Горлице.

Как изменятся платежи

Для квартиры площадью 60 квадратных метров годовой налог при максимальной ставке составит 77,40 злотого. Сейчас при ставке 1,25 злотого за квадратный метр владелец такого жилья платит 75 злотых.

Более ощутимыми изменения будут для бизнеса. Налог за коммерческое помещение площадью 60 квадратных метров вырастет с 2131,80 до 2189,40 злотого в год. Для гаража площадью 20 квадратных метров платеж составит 246,60 злотого вместо 240 злотых: ставка вырастет до 12,33 злотого за квадратный метр.

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Максимальная ставка для земельных участков под зданиями установлена на уровне 0,80 злотого за квадратный метр, а для земель, связанных с хозяйственной деятельностью, — 1,49 злотого.

Где повышение не поддержали

В Радомско депутаты отклонили предложенное президентом города повышение, поэтому ставки там не вырастут в 2027 году. Похожая ситуация была в Дзивнуве, где советники также встали на сторону жителей.

В Люблине, Бельско-Бяле, Тарнуве, Руде-Шлёнской и Водзиславе-Шлёнском еще готовят проекты соответствующих решений. Среди воеводских городов, где не применяют максимальные ставки, названы Жешув, Кельце, Ополе, Гожув-Велькопольски и Зелёна-Гура. В Зелёной-Гуре ставка для жилья не превышает 1 злотого за квадратный метр.

Местные власти объясняют повышение необходимостью увеличить поступления в бюджеты на инвестиции, содержание инфраструктуры и местные социальные программы. По данным издания, в зависимости от размера города дополнительные поступления могут составить от 1 млн до 7 млн злотых.

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