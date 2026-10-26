На Тайване во втором квартале число домохозяйств, в которых проживает только один пожилой человек, достигло рекордных 716,5 тыс. Это на 2,9 тыс. больше, чем в предыдущем квартале, сообщает Taipei Times со ссылкой на статистику Платформы информации о недвижимости Министерства внутренних дел.

Рост числа домохозяйств пожилых людей

В целом число домохозяйств, в которых проживают только пожилые люди, во втором квартале составило 927,5 тыс. За квартал показатель вырос на 4139, или примерно на 0,4%.

Директор направления услуг для владельцев недвижимости Colliers International Хуан Шу-вей связал рост числа таких домохозяйств со снижением рождаемости, старением населения и распространением нуклеарных семей. По его словам, развитие приложений искусственного интеллекта и массовое производство роботов для ухода могут уменьшить зависимость людей от помощи других людей.

Хуан также заявил, что тенденция усиливает потребность в городском планировании с универсальным дизайном, безбарьерными лифтами и более глубокой интеграцией общественного ухода с медицинскими ресурсами.

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Сокращение регистраций

Одновременно общее число зарегистрированных домохозяйств на Тайване уменьшилось на 77,8 тыс., или примерно на 1%. Число зарегистрированных жилых объектов во втором квартале составило около 8,025 млн против примерно 8,103 млн в первом квартале.

Сильнее всего сократилось число домохозяйств с одним жильцом: с 2,646 млн до 2,618 млн, то есть на 27,5 тыс. Число домохозяйств с четырьмя жильцами снизилось примерно на 12,5 тыс., а с тремя — на 11,4 тыс.

Генеральный директор Housing Trend Institute Хо Ши-чан заявил, что уменьшение числа домохозяйств из одного человека могло быть связано со смертью владельцев из-за старения населения, а также с новой налоговой политикой в отношении накопленного жилья, которая снизила стимулы поддерживать несколько регистраций.

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