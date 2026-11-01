В ноябре Управление жилищного строительства и развития Сингапура (HDB) предложит 1310 квартир по программе Build-To-Order в проекте Sembawang Anchor. Срок ожидания жилья составит два года и десять месяцев, сообщает Channel NewsAsia.

Новый жилой проект в Сембаванге

Sembawang Anchor расположен в новом жилом районе Сембаванг-Норт, между Admiralty Lane и Sembawang Drive. Комплекс будет состоять из шести жилых блоков, включая интегрированный блок с квартирами для продажи и аренды. Покупателям будут доступны квартиры типа 2-room Flexi, а также трёх-, четырёх- и пятикомнатные жилые помещения.

В рамках проекта планируется открыть дошкольное учреждение, заведения общественного питания, супермаркет и магазины. Рядом также запланированы районный центр и парк площадью один гектар. Среди расположенных поблизости объектов HDB называет Sembawang Mart, Sun Plaza и общественно-спортивный комплекс Bukit Canberra с центром уличной еды, поликлиникой, крытым спортивным залом, тренажёрным залом и бассейном.

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Ещё два проекта с более коротким сроком ожидания

Благодаря Sembawang Anchor количество квартир с сокращённым сроком ожидания, предложенных HDB в 2026 году, достигнет 4661. Это превысит годовую цель в более чем 4000 таких квартир. Вместе с 4690 квартирами, предложенными в прошлом году, за два года будет выставлена 9351 квартира с сокращённым сроком ожидания. HDB отметило, что это приближает ведомство к цели предложить 12 000 таких квартир в 2025–2027 годах.

В ноябрьском раунде продаж также появятся квартиры в проектах Bayshore Oasis в Бедоке и Plantation Dew в Тенгахе. В обоих случаях срок ожидания составит три года и два месяца. Bayshore Oasis будет насчитывать 855 квартир типа 2-room Flexi и четырёхкомнатных, а Plantation Dew — 710 квартир, включая квартиры типа 3Gen.

В Plantation Dew опция квартир white flats с открытой планировкой без внутренних перегородок между жилыми и спальными зонами впервые будет распространена на пятикомнатные помещения. Такой формат должен предоставить покупателям больше возможностей для обустройства пространства. Всего три проекта предложат 2875 квартир со сроком ожидания около трёх лет или меньше — это более трети из примерно 7960 квартир, запланированных к ноябрьской продаже.

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