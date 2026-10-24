Суд по вопросам окружающей среды и земельным делам в Кении постановил, что не имеет юрисдикции рассматривать иск бывшего секретаря Кабинета Рафаэля Туджу и компании Dari Limited относительно продажи Dari Business Park в Найроби. Истцы оспаривали продажу объекта компании Ultra Eureka Limited за 450 млн кенийских шиллингов в октябре 2024 года.

Вопрос оценки имущества

Как сообщает Nation Kenya, суд отметил, что суть спора заключается в том, соблюдал ли кредитор законодательные требования при оценке и продаже заложенного имущества. Судья подчеркнул, что ссылка на конституционные права сама по себе не наделяет этот суд полномочиями рассматривать дело, которое по своей сути выходит за пределы его компетенции.

Суд не рассматривал по существу утверждения Туджу о занижении стоимости объекта, нарушении предусмотренной законом обязанности и незаконности продажи. Бывший чиновник утверждал, что продажа основывалась на устаревших и неточных отчётах об оценке, а сумма около 450 млн шиллингов не учитывала застройку, коммерческое использование, арендный доход и рыночные условия.

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Кредит и продажа комплекса

Спор связан с кредитом на 9,3 млн долларов, который Восточноафриканский банк развития предоставил Dari Limited в апреле 2015 года. В качестве залога Туджу предоставил Dari Business Park и оздоровительный комплекс Entim Sidai Wellness Sanctuary. Позднее кредитор пытался взыскать около 35,05 млн долларов, что Туджу оспаривал как сумму, значительно превышающую первоначальный кредит.

1 октября 2024 года EADB продал Dari Business Park компании Ultra Eureka Limited. Объект расположен на участке площадью около 6,8 акра в Найроби. После приобретения Ultra Eureka сообщила, что обременила титул на имущество залогом в пользу Kenya Commercial Bank для обеспечения кредита на 2,5 млн долларов.

Требования истцов

Туджу просил признать аукцион, продажу и переход права собственности незаконными и отменить их. Альтернативно он требовал компенсировать Dari Limited полную рыночную стоимость имущества, в том числе стоимость застройки, утраченного бизнеса и арендного дохода. EADB также пытается продать Entim Sidai Wellness Sanctuary для взыскания непогашенного долга Dari Limited.

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