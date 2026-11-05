Высокий суд Джохор-Бару в Малайзии обязал девелопера R&F Development Sdn Bhd выплатить 10,56 млн малайзийских ринггитов, или около $2,58 млн, компенсации владельцам 84 квартир в жилом комплексе R&F Princess Cove. Владельцы, среди которых есть граждане Сингапура, добились выплат из-за задержек с передачей квартир и завершением общих объектов комплекса.

Как сообщает Channel NewsAsia, суд пришел к выводу, что застройщик нарушил договоры купли-продажи, разделив первоначальную первую фазу проекта на две отдельные — Phase 1A и Phase 1B. Покупатели квартир в трех жилых блоках получили ключи 25 октября 2017 года, хотя всю первоначальную первую фазу завершили только в ноябре 2018 года.

Компенсация за квартиры и инфраструктуру

Суд постановил использовать ноябрь 2018 года, а не октябрь 2017 года, как дату для расчета компенсации за просрочку. Размер выплат за задержку с передачей квартир составил 10% годовых от стоимости каждого жилья. Отдельно суд рассчитал компенсацию за задержку с общими объектами — 10% годовых от одной пятой цены квартиры.

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Каждому из 84 владельцев присудили примерно от 34 тыс. до 196 тыс. ринггитов за задержку с передачей квартир. Дополнительно им присудили от 6,9 тыс. до 39 тыс. ринггитов за незавершенные общие объекты. Компанию также обязали вернуть взносы за обслуживание, платежи в резервный фонд и депозиты за воду, собранные до 8 ноября 2018 года.

Апелляции сторон

Иски в отношении еще 39 квартир суд отклонил. Их владельцев обязали выплатить R&F судебные издержки в размере 10 тыс. ринггитов за каждую квартиру. По словам юристов, эти покупатели заключили договоры уже после того, как девелопер изменил планы строительства.

Представитель R&F Development Джозайя Ти заявил, что девелопер намерен обжаловать решение. В то же время адвокат покупателей N.G. Vinod сообщил, что его клиенты, чьи иски были отклонены, также планируют подать апелляцию. Последнее решение по делу суд вынес 10 сентября 2026 года.

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