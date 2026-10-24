В Дарвине, Австралия, цены на дома в сентябре выросли на 0,3%, несмотря на спад на общенациональном рынке недвижимости. Дарвин стал единственной столицей Австралии, где стоимость домов продолжила расти, сообщает ABC News.

Рост на фоне ограниченного предложения

По данным аналитической компании Cotality, цены на квартиры в Дарвине в сентябре повысились на 0,8%. Руководитель исследовательского направления компании Джерард Берг назвал местный рынок самым сильным в стране и объяснил рост ограниченным предложением жилья после многих лет низких темпов строительства.

В то же время, по его словам, всё больше владельцев и инвесторов выставляют недвижимость на продажу, тогда как число покупателей сокращается. В середине января количество объектов, доступных для продажи, было примерно на 60% ниже среднего уровня, а сейчас этот показатель составляет около 40% ниже среднего и продолжает расти.

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Риск охлаждения рынка

Берг предположил, что ситуация может измениться, если Резервный банк Австралии повысит процентные ставки в ноябре. По его словам, в таком случае Дарвин может присоединиться к более широкому спаду, который уже наблюдается на рынке недвижимости страны.

Риелтор Керри-Энн Лоренс, работающая в Дарвине более 20 лет, также зафиксировала увеличение числа объявлений с января, хотя исторически их количество всё ещё остаётся низким. Она отметила, что активность инвесторов из других штатов, которые в течение последнего года быстро покупали жильё в районе Большого Дарвина, начала снижаться на фоне дальнейшего роста цен.

Дарвин занимает третье место среди столиц Австралии по стоимости аренды жилья — после Сиднея и Перта. Медианная стоимость аренды здесь за год до сентября выросла примерно на 11,6%, а уровень вакантности составил около 1,9%.

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