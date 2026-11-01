Цены на жилье в Австралии снижаются седьмой месяц подряд: национальный индекс стоимости жилья Home Value Index в октябре потерял 1,2%. От пикового уровня в марте показатель снизился на 6,7%, или примерно на 63 400 долларов для жилья с медианной стоимостью. Медианная стоимость жилья в стране сейчас составляет 884 855 долларов, сообщает ABC News со ссылкой на исследовательскую группу Cotality.

Темпы спада ускорились

Руководитель исследовательского направления Cotality Джерард Берг заявил, что нынешний спад развивается быстрее, чем любое другое падение рынка за последние 40 лет. За семь месяцев стоимость жилья в совокупности столиц снизилась на 8,1%.

По словам Берга, предыдущий рекордный спад пришелся на 2017–2019 годы, когда совокупная стоимость жилья в столицах уменьшилась на 8,2%. Берг считает, что текущее снижение может превысить этот показатель. Практически все пригороды Брисбена, Перта и Аделаиды за последние три месяца зафиксировали падение стоимости недвижимости.

По мнению Берга, спад прежде всего обусловлен сокращением спроса: более высокие процентные ставки снизили возможности домохозяйств брать кредиты и увеличили ипотечные платежи. Он также связал ослабление интереса инвесторов с изменениями в налоговых льготах на недвижимость в федеральном бюджете.

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Спрос и количество сделок уменьшаются

По оценке Cotality, количество продаж жилья за последние три месяца было на 23% ниже, чем годом ранее, и на 18% меньше среднего показателя за предыдущие пять лет. Доля успешных аукционов в совокупности столиц стабильно держится ниже 50%.

Медианный срок продажи жилья вырос до 39 дней — это самый высокий уровень с августа 2020 года. Скидка продавцов достигла 4,7%, что является наибольшим показателем с мая 2019 года.

Главный экономист Domain Никола Пауэлл заявила, что снижение медианной цены на 10% вполне возможно. По ее словам, доверие покупателей может восстановиться только после появления сигналов о возможном снижении ставок. Данные Cotality за октябрь также показали, что медианная стоимость жилья в Мельбурне составляла 773 027 долларов.

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