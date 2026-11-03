В австралийском Перте медианная стоимость жилья за последние три месяца снизилась на 5,7% — до $942 018. Это почти на $100 тыс. меньше, чем на пике в апреле, когда показатель превышал $1 млн, сообщает ABC News Australia.

Прогноз дальнейшего снижения

По данным, приведенным изданием, Австралия движется к крупнейшему спаду на рынке жилья за 40 лет. Исследовательская группа Cotality зафиксировала снижение медианной стоимости жилья в Перте. В то же время экономисты Commonwealth Bank обновили прогноз и ожидают падения цен на дома в городе на 18% от апрельского пика, после чего они могут начать стабилизироваться во второй половине 2027 года.

Для Ванессы Брей, которая после расставания с партнером четыре года ищет жилье для себя и сыновей, ослабление рынка стало поводом для оптимизма. Она ищет семейный дом в пределах школьного округа детей и должна уложиться в лимит $850 тыс., необходимый для участия в программе правительства штата Help to Buy.

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Покупатели стали более избирательными

Риелтор Кайл Питерс предостерег, что оптимизм потенциальных покупателей может быть преждевременным. По его мнению, нынешние показатели не полностью отражают состояние рынка, поскольку страна по-прежнему испытывает дефицит жилья.

Президент REIWA Роб Манданичи отметил, что даже без дальнейшего падения цен замедление рынка дает покупателям больше времени для принятия решения. По его словам, покупатели не исчезли с рынка, но стали более избирательными. Он также подчеркнул, что цены в ряде пригородов Перта снижаются после периода высоких показателей.

Во вторник Резервный банк Австралии повысил ставку cash rate на 0,25 процентного пункта — до 4,85%, самого высокого уровня с 2008 года.

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