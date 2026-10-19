В Соединённом Королевстве 56% покупателей первого жилья в прошлом месяце сообщили, что их ежемесячные платежи по ипотеке превысили сумму, которую они ранее платили за аренду. Это самая высокая доля как минимум за десять лет, а средняя разница составила 39 фунтов стерлингов, сообщает The Guardian со ссылкой на данные агентства недвижимости Hamptons.

Рост ипотечных ставок

Ставки по ипотечным кредитам в Соединённом Королевстве растут с начала войны на Ближнем Востоке. Волатильность на рынке облигаций повысила своповые ставки, которые влияют на стоимость кредитов с фиксированной ставкой.

В начале октября средняя ставка по пятилетней ипотеке с фиксированной ставкой впервые за три года достигла 6%. По состоянию на утро 19 октября она составляла 5,99%, тогда как средняя ставка по двухлетнему кредиту с фиксированной ставкой равнялась 5,96%, согласно данным Moneyfacts.

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Расходы покупателей в возрасте от 40 до 49 лет

Наиболее заметный рост расходов на жильё Hamptons зафиксировал среди покупателей первого жилья в возрасте от 40 до 49 лет: для 67% из них ипотека оказалась дороже предыдущей аренды. В среднем их ежемесячные расходы на ипотеку были на 18% выше.

Руководительница исследований Hamptons Анейша Беверидж отметила, что при низких процентных ставках финансовая целесообразность быстрого перехода от аренды к покупке жилья была более очевидной. По её словам, более высокие ставки изменили эту ситуацию, хотя долгосрочными преимуществами владения жильём остаются накопление капитала, большая стабильность и возможность в конечном итоге полностью владеть жильём.

Аренда также дорожает

В то же время новые договоры аренды в Великобритании в сентябре подорожали на 2,7% в годовом выражении — самыми быстрыми темпами почти за два года. Средняя арендная плата достигла 1433 фунтов в месяц против 1396 фунтов годом ранее. В Большом Лондоне средняя стоимость новой аренды составила 2357 фунтов, что на 1,5% больше прошлогоднего показателя.

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