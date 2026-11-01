Муниципалитет Дубая в ОАЭ обновил градостроительные правила для района Аль-Сатва, разрешив на отдельных участках возводить здания с наземным этажом и восемью этажами жилых квартир. Аль-Сатва, граничащая с Джумейрой и Бур-Дубаем, преимущественно имеет малоэтажную застройку.

Как сообщает The National, новые нормы должны предоставить владельцам земли и инвесторам больше возможностей для реконструкции объектов и более эффективного использования участков. Ранее правила преимущественно разрешали строительство сблокированных вилл.

Правила для различных участков

На участках вдоль внутренних дорог теперь можно размещать наземный этаж и два этажа жилых квартир. Для участков вдоль внешних дорог предусмотрены более плотные варианты застройки: коммерческий наземный этаж и два или три этажа квартир — в зависимости от расположения и действующих градостроительных требований.

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Больший потенциал застройки предусмотрен для участков площадью от 1 000 квадратных метров. Они могут уже соответствовать этому критерию или быть образованы путем объединения двух или более земельных наделов.

Стимулы для объединения земельных наделов

При выполнении установленных условий на таких участках могут разрешить здания с наземным этажом и восемью этажами жилых квартир. В объединенные участки также можно включать проезды между ними.

Муниципалитет заявил, что стимулы должны побудить владельцев объединять меньшие наделы в более крупные площадки, пригодные для комплексной застройки. По словам директора исполнительного департамента планирования муниципалитета Дубая Мансура Аль-Раиса, изменения являются частью гибкого и устойчивого подхода к развитию существующих городских районов. Перед их введением муниципалитет совместно с местными органами власти оценил потребности в инфраструктуре и организации дорожного движения.

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