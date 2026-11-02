На Кипре лишь 1,8% квартир с двумя или тремя спальнями, выставленных на продажу в Лимасоле, стоят до €256 тыс. Это расчётный бюджет условного домохозяйства со средним доходом, говорится в исследовании компании по аналитике недвижимости Ask Wire, о котором сообщает Cyprus Mail.

Исследователи сопоставили цены в объявлениях на платформе Bazaraki в начале октября с расчётами покупательной способности на основе данных Статистической службы Кипра о медианных зарплатах. После проверки данных Ask Wire проанализировала 25 550 активных объявлений на контролируемых правительством территориях Кипра, из которых 17 532 касались жилья с двумя или тремя спальнями.

Модель семейного бюджета

Компания смоделировала домохозяйство из двух работающих взрослых и двух детей на иждивении. Предполагалось, что каждый взрослый получает расчётную медианную зарплату, семья не имеет других непогашенных кредитов и может получить ипотеку на 25 лет под 3,24% годовых.

При таких условиях совокупный валовой месячный доход домохозяйства составлял бы около €4 503, а чистый — €3 988. Если направлять на ипотеку 25% чистого дохода, ежемесячный платёж достигал бы примерно €997, а максимальная стоимость жилья — €255 995. Для такой покупки также потребовался бы первоначальный взнос в €51 199, то есть 20% стоимости объекта, без учёта других расходов.

В Ask Wire подчеркнули, что направление 25% чистого дохода на выплаты является допущением для модели, а не лимитом, установленным Центральным банком Кипра, или гарантией одобрения ипотеки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Различия между районами

Наибольшей доля квартир с двумя или тремя спальнями в пределах бюджета была в Никосии — 59,6%. В Фамагусте этот показатель составил 58,6%, в Ларнаке — 48,1%. В Пафосе под установленный порог попали 9,6% квартир, а в Лимасоле — 1,8%.

В Лимасоле доступными по модели были 111 из 4 294 квартир с двумя спальнями, или 2,6%. Среди квартир с тремя спальнями ценовому критерию соответствовали лишь семь из 2 376 предложений — 0,3%. Генеральный директор Ask Wire Павлос Лоизу заявил, что проблема Лимасола заключается не в нехватке предложения, а в растущем разрыве между ценами на жильё и покупательной способностью наёмных работников.

Отдельные дома, особенно с тремя спальнями, также остаются малодоступными. В пределах расчётного бюджета в Никосии было 65 из 480 таких домов, в Пафосе — 17 из 993, а в Лимасоле — 16 из 1 279.

По оценке Ask Wire, если после расходов и формирования финансового резерва у семьи есть €40 тыс. доступных средств, её общий бюджет на приобретение недвижимости уменьшается до €200 тыс. Компания также предупредила, что данные о зарплатах в модели являются оценками, а цены в объявлениях могут не соответствовать окончательным ценам сделок или фактическому наличию объектов.

Читай нас в