В Сингапуре цены на квартиры HDB на вторичном рынке в третьем квартале 2026 года снизились на 0,1%, тогда как частное жилье подорожало на 1,4%. Как сообщает Channel NewsAsia, снижение цен перепродажи квартир HDB стало третьим подряд квартальным снижением.

Больше сделок несмотря на снижение цен

Количество сделок по перепродаже квартир HDB выросло на 19,5% — с 6396 в предыдущем квартале до 7645. Это также на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было зарегистрировано 7221 сделка. Такой квартальный объем стал самым высоким с третьего квартала 2024 года.

В сегменте самых дорогих объектов 596 квартир HDB были проданы минимум за 1 млн сингапурских долларов. Это на 21,6% больше, чем в предыдущем квартале, когда таких сделок было 490. По оценке ERA Singapore, квартиры стоимостью от 1 млн сингапурских долларов составляли около 7,8% всех сделок по перепродаже.

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Частное жилье дорожает при снижении активности

Цены на частную жилую недвижимость в третьем квартале выросли на 1,4% после повышения на 0,5% в предыдущем квартале. Стоимость домов с земельными участками увеличилась на 2,9%, а цены на жилую недвижимость без земельных участков — на 1%. При этом общее количество сделок с частным жильем сократилось на 16,3%, до 5146 единиц.

Девелоперы вывели на рынок 1140 новых объектов частной жилой недвижимости без учета executive condominiums, по сравнению с 1783 кварталом ранее. Продажи новых объектов снизились с 2141 до 1183 единиц. Число перепродаж частного жилья составило 3801, или 73,9% всех продаж в этом сегменте.

Запасы нового жилья

В третьем квартале в Сингапуре завершили строительство 3559 объектов частной жилой недвижимости, включая executive condominiums, против 1212 в предыдущем квартале. В конце квартала около 32 800 единиц жилья могли быть предложены к продаже в течение следующих одного-двух лет. HDB и URA призвали домохозяйства осторожно подходить к покупке недвижимости и оформлению ипотечных кредитов из-за неопределенности макроэкономической ситуации и процентных ставок.

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