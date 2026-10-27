В Эстонии ожидаемого роста налоговых поступлений после снижения ставки для лицензированных онлайн-казино не произошло. В результате бюджет Эстонского фонда культурного капитала в следующем году будет на 6–7 млн евро меньше, чем прогнозировалось ранее, сообщает ERR News.

По данным Министерства финансов Эстонии, после введения налоговой льготы поступили лишь две заявки на новые лицензии для онлайн-казино. Одна из них всё ещё рассматривается, а другая была отклонена. Заместитель генерального секретаря министерства Эвелин Лийвамяги заявила, что большого притока новых операторов не ожидали.

Ожидания не оправдались

Снижение налога было одним из обещаний коалиционной партии Eesti 200. Сторонники решения рассчитывали, что более низкая ставка привлечёт в страну операторов азартных игр, увеличит налоговые поступления и обеспечит больше финансирования культуры и спорта. Один из сценариев предусматривал рост доходов от налога на онлайн-казино до 95 млн евро к 2029 году.

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Действующий закон предусматривает поэтапное снижение ставки налога для онлайн-казино до 4% в 2029 году. Глава Эстонского фонда культурного капитала Маргус Алликмаа считает, что сокращение налога следует как можно скорее прекратить.

Риски для культурных проектов

Эстонский фонд культурного капитала финансирует крупные проекты, в том числе строительство нового телездания ERR, культурного центра Siuru в Тарту и проект Tallinn Film Wonderland. При более низких налоговых поступлениях графики выплат по таким проектам могут растянуться, что увеличит потребность в займах и расходы на проценты.

Министр финансов Юрген Лиги также назвал снижение налога неудачной политикой, однако отметил, что правительство не планирует отменять решение, одобренное Рийгикогу. По его словам, изменения налоговой политики должны объявляться как минимум за шесть месяцев.

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