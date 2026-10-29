В штате Юта, США, предъявили уголовные обвинения оператору рынка прогнозов Kalshi и двум его сооснователям — генеральному директору Тареку Мансуру и операционному директору Луанe Лопес Ларе. Как сообщает The Guardian, это произошло через несколько месяцев после того, как федеральный суд отклонил попытку компании помешать штату применять к ее деятельности строгие законы против азартных игр.

Суть обвинений

Обвинения предъявлены по тяжким уголовным статьям. Они включают 13 эпизодов нарушения запрета штата на азартные игры и еще один эпизод, связанный с получением прибыли от незаконной деятельности.

Генеральный прокурор Юты Дерек Браун заявил, что Kalshi продолжала работать в штате, несмотря на решение федерального суда о применимости к компании законов Юты об азартных играх. По его словам, называть деятельность рынком прогнозов недостаточно, чтобы изменить ее правовую оценку, а федеральная регистрация не ставит компанию выше закона.

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Позиция компании

В Kalshi назвали обвинения «чрезмерным вмешательством» и заявили, что власти Юты действуют по политическим мотивам. Компания сообщила, что намерена добиваться прекращения дела в суде, как уже делала в Аризоне.

Офис генерального прокурора Юты не уточнил, каких именно наказаний будет добиваться по делу, хотя обвинения по тяжким уголовным статьям могут предусматривать лишение свободы. Kalshi настаивает, что рынки прогнозов относятся исключительно к федеральной юрисдикции и не регулируются законами штатов об азартных играх. Судебные споры о регулировании таких платформ продолжаются примерно в 20 штатах, а аналитики считают, что вопрос в конечном итоге может рассмотреть Верховный суд США.

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