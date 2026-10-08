В Польше сотрудники Национальной налоговой администрации и полиции Лодзи задержали 58 человек в рамках операции против незаконного игорного бизнеса. Во время обысков в нескольких десятках мест, преимущественно в Лодзинском воеводстве, правоохранители изъяли 287 нелегальных игровых автоматов, компьютерное оборудование, носители данных и наркотики, сообщает RMF24.

Обыски в 51 заведении

Операцию провели сотрудники налоговой администрации из разных регионов страны совместно с полицейскими Лодзи. В 51 определенном пункте были задержаны люди в возрасте от 19 до 72 лет.

Всем задержанным вменяют фискальные преступления, связанные с организацией незаконных игр на автоматах. Среди них был 19-летний мужчина, находившийся в розыске.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Меры пресечения и изъятия

Семерым также вменяют участие в организованной преступной группе и ведение незаконной игорной деятельности. По этим статьям им может грозить до восьми лет лишения свободы.

К трем подозреваемым применили полицейский надзор, еще четверых временно арестовали на срок от двух до трех месяцев. Двух человек также поместили под стражу по делам о торговле наркотиками и их хранении.

Во время операции изъяли более 598 тысяч злотых наличными. За владение нелегальным игровым автоматом в Польше предусмотрен штраф в 100 тысяч злотых за каждое устройство, а организация азартных игр может наказываться крупным штрафом и лишением свободы на срок до трех лет.

Читай нас в