В Индонезии 12,3 млн человек в 2025 году вносили средства на платформы онлайн-гемблинга, а объем связанных с азартными играми операций составил 286,8 трлн индонезийских рупий. Об этом со ссылкой на данные индонезийского Центра анализа и отчетности по финансовым операциям (PPATK) сообщает Channel NewsAsia.

Онлайн-гемблинг в стране является незаконным, однако власти сталкиваются с постоянным появлением новых сайтов и учетных записей после блокировок. Министерство коммуникаций и цифровых дел Индонезии заявило, что с 1 января по 11 сентября приняло меры в отношении 3,6 млн игорных веб-сайтов.

Наиболее уязвимые группы

По информации PPATK, 71% игроков в 2024 году зарабатывали менее 5 млн рупий в месяц, а около 570 тысяч из них получали государственную социальную помощь. Министерство также оценило число несовершеннолетних, затронутых онлайн-гемблингом, почти в 200 тысяч; 80 тысяч из них были младше 10 лет.

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27-летний продавец мотоциклов Кибо рассказал журналистам, что ежемесячно проигрывает примерно 30% своего дохода, который составляет от 6 млн до 7 млн рупий. По его словам, даже после выигрышей он в основном снова делал ставки. Другой собеседник, Абун, работавший на традиционном рынке в Богоре, заявил, что из-за зависимости потерял работу и статус получателя социальной помощи.

Блокировки не останавливают спрос

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что одних блокировок сайтов, замораживания счетов и арестов операторов недостаточно, пока сохраняется большой спрос на азартные игры. Они обратили внимание на механики, похожие на те, которые используют социальные сети и мобильные игры: бонусы за возвращение, вознаграждения и сообщения о якобы близком выигрыше.

Экономист и специалист по государственной политике Ахмад Нур Хидаят призвал проводить кампании с разъяснением финансовых рисков азартных игр и знакомить людей с легальными способами сбережения и инвестирования. Исследователь Маде Суприатма из сингапурского ISEAS-Yusof Ishak Institute отметил, что в Индонезии зависимость от азартных игр преимущественно воспринимают как социальную проблему, а не как вопрос психического здоровья.

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