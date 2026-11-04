Круизный лайнер Villa Vie Odyssey покинул порт Сиануквиль в Камбодже без пассажиров. На борту находились около 50 членов экипажа, в то время как более 200 человек, живших на судне, были вынуждены сойти на берег после прекращения его работы.

Как сообщает Global News, судно вышло из порта во вторник. Глава туристического департамента Сиануквиля Таинг Сочиткришна сообщил Reuters, что около 100 пассажиров остались в Камбодже, а остальные в основном вылетели в другие страны региона.

Рейс остановили после 755 дней в море

Компания-оператор Villa Vie Residences остановила путешествие на прошлой неделе, когда лайнер зашел в Сиануквиль. На тот момент судно находилось в море 755 дней, а на борту были 203 пассажира. Компания предлагала людям арендовать или покупать жилье на судне для долгосрочного или постоянного проживания.

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Оператор заявил, что дальнейшая эксплуатация стала финансово невозможной из-за существенного роста цен на топливо в регионах маршрута. Компания связала это с войной в Иране и отметила, что ежемесячные расходы на одну каюту выросли с 1800 долларов до примерно 6–8 тысяч долларов США.

Пассажиры забрали вещи

Во вторник пассажирам разрешили забрать с лайнера оставшиеся личные вещи. Одна из них, Ширин Томас из Уилмингтона в штате Северная Каролина, сказала Reuters, что на судне осталось много вещей, которые она хотела бы забрать.

Villa Vie Residences заявляла, что поможет пассажирам с временным проживанием, однако некоторые люди на борту утверждали, что не получили такой поддержки. Канадка Мэри Энн Демсар сообщила, что владельцы не объяснили, будет ли путешествие продолжено. Окончательный пункт назначения лайнера компания не подтвердила.

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