Южная Корея планирует развивать пять крупных туристических хабов вблизи региональных аэропортов Кимхэ, Тэгу, Чхонджу, Муан и Янъян. Инициатива должна помочь распределить туристический поток за пределы Сеула и столичного региона, сообщает Fortune.

В 2025 году страну посетили 18,9 млн иностранных туристов — это больше предыдущего рекорда в 17,5 млн, установленного в 2019 году. В то же время значительная часть туристического бума приходится на Сеул, в частности на популярные районы Итхэвон и Сонсу-дон.

Лишь треть туристов едет за пределы столицы

Заместитель министра культуры, спорта и туризма Южной Кореи Ким Дэхён на Глобальном форуме туристической экономики в Макао 16 октября заявил, что лишь около трети иностранных посетителей путешествуют за пределами Сеула и столичного региона. По его словам, для поездок в другие части страны туристам нужна возможность добираться туда без пересадки в Сеуле.

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Южная Корея также стремится связать популярность корейской культуры, или K-wave, с сельскими и региональными направлениями. Локации съемок популярных драм и фильмов, местные фестивали и региональную кухню планируют превращать в туристические предложения, доступные только в конкретных местностях.

Региональный туристический бизнес

По словам Кима, за последние 13 лет в 147 регионах страны было создано более 1 400 местных предприятий, связанных с туризмом. К ним относятся объекты размещения, рестораны и туристические программы.

Во время форума также обсуждали рост интереса ко второстепенным городам в других странах Азии. В частности, в Китае туристы все чаще выбирают не только Пекин и Шанхай, но и Чэнду и Чунцин. Генеральный директор базирующейся в Малайзии авиационной компании Capital A Тони Фернандес отметил, что для перевозчиков все более важными становятся города второго и третьего уровней, а не только столицы.

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