Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines продлила отмену рейсов между Сингапуром и Дубаем до 28 февраля 2027 года. В качестве причины перевозчик назвал геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Channel NewsAsia.

Какие рейсы отменены

Ограничения касаются рейса SQ494 из Сингапура в Дубай и рейса SQ495 из Дубая в Сингапур. Ранее Singapore Airlines отменила эти рейсы до 1 декабря, а теперь продлила отмену почти еще на три месяца — до конца февраля.

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Возврат средств пассажирам

Авиакомпания сообщила, что пассажиры отмененных рейсов могут получить полный возврат средств за неиспользованную часть билета. Те, кто приобрел билеты непосредственно у Singapore Airlines, могут подать онлайн-заявку на возврат средств.

Пассажирам, бронировавшим перелеты через туристических агентов или авиакомпании-партнеры, посоветовали обращаться к агенту или перевозчику, у которого был приобретен билет. Singapore Airlines также предупредила, что из-за изменчивой ситуации могут быть нарушены и другие ее рейсы, и рекомендовала проверять статус полета и обновить контактные данные в бронировании для получения уведомлений.

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