На Кипре доходы от туризма за первые восемь месяцев 2026 года составили €2,32 млрд — на 6,2% меньше, чем €2,47 млрд за аналогичный период 2025 года. В то же время поступления от туризма в Греции выросли на 9,4%, до €18,2 млрд, а число путешественников увеличилось на 10%, до 28,5 млн человек, сообщает Cyprus Mail.

Число прибытий на Кипр за девять месяцев года сократилось на 5,6% в годовом выражении. Издание связывает различную динамику туристических секторов двух стран с последствиями войны на Ближнем Востоке и неопределённостью, которую она вызвала для путешествий.

Отмена бронирований весной

Заместитель министра туризма Кипра Костас Кумис заявил, что в марте и апреле отрасль столкнулась с десятками тысяч отмен поездок и резким замедлением бронирований. В некоторые периоды резервирования фактически прекращались как на ближайшие даты, так и на оставшуюся часть года.

По его словам, в первые четыре месяца года спад числа туристических прибытий достигал 17,9%, однако к концу сентября сократился до 5,6%. В сентябре Кипр принял 580 889 туристов — рекордное для этого месяца число, на 1,8% больше, чем в сентябре 2025 года, и на 14% больше, чем в сентябре 2024 года.

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Доходы ещё не восстановились

Несмотря на улучшение показателей прибытий, доходы отрасли пока не вернулись к прошлогоднему уровню. В августе поступления от туризма на Кипре сократились на 3,4% в годовом выражении, до €562 млн. С января по август отставание от показателя предыдущего года составило €153,1 млн.

Рост в сентябре поддержали туристы из Израиля: их число увеличилось на 31,4%, до 105 249 человек. Число посетителей из Великобритании, крупнейшего для Кипра рынка, выросло на 2,8%, до 184 345. В то же время прибытия из Франции сократились на 48,9%, до 4 994 человек.

Туристическое ведомство Кипра предложило бюджет в €59,4 млн на 2027 год. Около 62% этой суммы планируется направить на продвижение страны как туристического направления и развитие туристических предложений, в том числе рекламные кампании, участие в профильных выставках и программы стимулирования.

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