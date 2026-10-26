Вьетнамский лоукостер VietJet Air запустил новый маршрут между Тайнанем на Тайване и Ханоем. Это третье международное направление, выполняемое из аэропорта Тайнаня, сообщает Taipei Times.

Рейсы четыре раза в неделю

Перелеты будут выполняться самолетами Airbus A321 четыре раза в неделю — во вторник, четверг, пятницу и воскресенье. Рейс из Ханоя будет вылетать в 7:50 и прибывать в Тайнань в 11:10. Обратный рейс будет отправляться из Тайнаня в 12:10 и прибывать в Ханой в 14:00.

Заместитель мэра Тайнаня Е Цзе-шань встретил пассажиров первого рейса из Ханоя. Он отметил, что все 230 мест на рейсе из Тайнаня были проданы.

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Третье международное направление

Городские власти Тайнаня рассчитывают, что новое авиасообщение поможет привлечь в город больше туристов из Юго-Восточной Азии. Маршрут также должен стать более удобным вариантом для туристических и деловых поездок во Вьетнам для путешественников из района Тайнаня.

Другими двумя международными маршрутами из аэропорта Тайнаня являются рейсы в японские Окинаву и Кумамото, которые выполняет Tigerair Taiwan.

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