В США демократка Эми Актон, бывшая глава системы здравоохранения штата Огайо, опережает республиканца Вивека Рамасвами в опросах перед выборами губернатора. Гонка остается близкой, однако результаты исследований дают Актон преимущество, сообщает TIME.

Рамасвами получил полную поддержку президента Дональда Трампа вскоре после объявления своей кампании. Это фактически сузило круг потенциальных кандидатов от Республиканской партии, в который могли войти генеральный прокурор штата Дейв Йост, казначей Роберт Спрейг и вице-губернатор Джим Трессел.

Расходы на рекламу

Рамасвами и поддерживающие его группы потратили 101 млн долларов на рекламу против Актон, из которых 36 млн долларов потратил сам кандидат. Актон и союзные с ней группы потратили примерно треть этой суммы. В их рекламе Рамасвами называют мошенником, который якобы получил состояние, вводя инвесторов в заблуждение. Сам Рамасвами отрицает эти обвинения.

В рекламной кампании против Актон также распространялись утверждения, связанные с инцидентом в ее доме в августе 2019 года, на который отреагировала полиция. Актон заявила, что Рамасвами существенно искажает обстоятельства этой истории, и из-за этого отказалась участвовать с ним в дебатах.

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Сложная кампания для республиканца

Рамасвами позиционирует себя как кандидата, который станет самым консервативным губернатором в истории Огайо. Он поддерживает снижение налогов, экономическое развитие, центры обработки данных для искусственного интеллекта и жесткую иммиграционную политику.

На республиканских праймериз Рамасвами легко получил номинацию, однако почти пятая часть избирателей отдала голоса за его соперника Кейси Путча. Профессор политических наук Университета Дейтона Кристофер Дивайн отметил, что для части республиканского электората может иметь значение идентичность Рамасвами как американца индийского происхождения и индуиста.

Огайо ранее считался одним из ключевых штатов, где результаты выборов трудно предсказать, однако Трамп побеждал там на всех трех президентских выборах с отрывом от восьми до 11 процентных пунктов. Республиканцы предполагают, что социология может недооценивать их избирателей, тогда как демократы оценивают губернаторскую гонку как в лучшем случае равную.

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