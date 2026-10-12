Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Таормине, Италия, предложила привлечь искусственный интеллект к упрощению административных процедур для бизнеса в ЕС. Речь идет о подходе «только один раз», при котором компании смогут предоставлять информацию государственным органам один раз, а ИИ будет помогать администрациям эффективно использовать эти данные.

Одноразовая подача данных

Фон дер Ляйен заявила о предложении 12 октября во время закрытой встречи Европейской народной партии на Сицилии, сообщает Politico Europe. По ее словам, европейские компании неоднократно предоставляют одну и ту же информацию разным государственным органам, тратя на это время.

По данным издания, это первый случай, когда президент Европейской комиссии прямо предложила использовать технологии искусственного интеллекта именно для снижения административной нагрузки на компании. В то же время фон дер Ляйен не объяснила, как будет работать система с поддержкой ИИ, распространится ли она на весь бизнес и когда Еврокомиссия планирует ее внедрить.

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Предложение EU Inc

Принцип одноразовой подачи данных не нов. Еврокомиссия уже включила его в инициативу EU Inc, представленную в марте 2026 года. Она предусматривает создание гармонизированной корпоративной системы, которая должна облегчить создание и деятельность компаний в разных странах Евросоюза.

Согласно предложению EU Inc, компании смогут подавать данные через цифровой интерфейс на уровне ЕС, после чего соответствующая информация будет автоматически передаваться между органами власти. Однако этот проект отдельно не предусматривает использование ИИ для такого обмена данными.

Фон дер Ляйен также призвала правительства государств-членов поддержать упрощение правил и подписать пакт, согласно которому они не будут добавлять новые требования при имплементации законодательства ЕС в национальные нормы. Согласно предложенному подходу, страны должны будут определять и обосновывать дополнительные требования, выходящие за пределы законодательства ЕС, в том числе оценивая их влияние на бизнес и единый рынок.

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