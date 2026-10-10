В Австралии премьер штата Виктория Бен Кэрролл заявил, что в случае переизбрания правительства Лейбористской партии 100% поступлений от роялти за природные ресурсы будут направляться на региональную инфраструктуру. Как сообщает ABC News, инициативу представили в рамках предвыборной кампании перед выборами в штате, назначенными на 28 ноября.

Роялти для регионов

Кэрролл планирует представить политику Royalties for the Regions, вдохновленную программой, которая давно действует в Западной Австралии. По его словам, все поступления штата от роялти за природные ресурсы будут реинвестированы в региональную инфраструктуру, в частности в школы и больницы.

Премьер отметил, что минеральные ресурсы Виктории, по оценке, могут принести 500 млн долларов в течение следующих четырех лет. В качестве примеров оживления добывающего сектора он привел недавно одобренный проект Avonbank Mineral Sands в регионе Уиммера и разведочный проект Southern Cross Gold Sunday Creek.

Первую подобную политику в Западной Австралии продвигал тогдашний лидер Национальной партии Брендон Гриллс. Это было условием его поддержки лидера либералов Колина Барнетта, который стал премьером после не давших однозначного результата выборов штата 2008 года.

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План Коалиции для технического образования

Лидер оппозиции Джесс Уилсон, со своей стороны, пообещала, что правительство Коалиции в случае победы на выборах создаст в штате 10 новых технических колледжей по модели Южной Австралии. Ученики будут обучаться в них полный день в 10–12 классах.

По оценке Коалиции, программа будет стоить 222 млн долларов в течение восьми лет и позволит обучить в общей сложности 5 тыс. учеников. Колледжи будут предлагать подготовку по направлениям сантехники, электротехники, столярного дела, здравоохранения и гостеприимства.

Уилсон заявила, что инициатива должна помочь преодолеть дефицит квалифицированных работников. Коалиция критикует действующие Tech Schools, созданные лейбористами, называя их центрами краткосрочного ознакомления без профессиональных квалификаций.

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