Израиль изучает украинский опыт борьбы с дронами, но делиться собственными военными технологиями не спешит. Даже общая угроза со стороны Ирана не снимает ограничений в сотрудничестве между двумя странами. Препятствиями становятся правила военного экспорта, финансовые возможности Украины и политические интересы партнеров. Война влияет не только на взаимодействие в сфере обороны: израильский бизнес теряет привычные возможности для работы в Украине, а торговля зерном затрудняется из-за подозрений, что часть продукции вывозится с оккупированных россиянами территорий.

Об этом рассказал журналисту UA.News дипломат Михаэль Бродский, завершивший срок полномочий Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Украине в августе 2026 года. Он также объяснил, почему израильские компании не спешат инвестировать в украинскую экономику и как война изменила отношения между двумя государствами.

Далее — прямая речь Михаэля Бродского.

7 октября и Бабий Яр: Израиль переживает тяжелую посттравму

7 октября была годовщина. Событие, которое наложило свой отпечаток абсолютно на всё в стране. Прошло три года, но Израиль по-прежнему переживает глубокую посттравму.

Это колоссальная трагедия, поражающая даже сухими цифрами: если пересчитать количество погибших за один день гражданских и военных и сопоставить его с общей численностью населения Израиля (а у нас эта грань между гражданскими и военными стирается незаметно), то пропорционально это более крупная катастрофа, чем 11 сентября для Соединённых Штатов.

Совсем недавно в Киеве отмечали 85-ю годовщину Бабьего Яра. Если провести линию от Бабьего Яра, как эпизода Холокоста, до событий 7 октября, то между ними прослеживается прямая связь. В эти две точки фактически вмещается вся история Израиля и всё, что здесь происходило. Думая о 7 октября, невозможно не проводить параллелей с Холокостом, многие люди здесь и за пределами страны именно это и делают.

Кроме того, 27 октября у нас состоятся выборы. Как и всегда, их называют судьбоносными, но на этот раз это действительно так. Страна оказалась на чрезвычайно непростом перепутье, прежде всего в вопросах безопасности. «Что делать дальше с Сектором Газа?», «Как поступать с Ираном?» и «Как вообще жить дальше?».

Мир забывает, с чего началась война

На мой взгляд, после событий октября 2023 года мир начал воспринимать происходящее в искажённом виде. Когда Израиль обвиняют в якобы несоразмерных действиях, часто забывают первопричину — нападение 7 октября.

Здесь проводим прямую аналогию с Украиной. Когда начинают критиковать действия Украины, некоторые забывают, с чего всё началось. Проходит время, и истоки трагедии постепенно отходят на второй план. В Украине продолжается пятый год большой войны, в Израиле после 7 октября прошло три года. Достаточно, чтобы часть мира начала забывать, что именно привело к нынешней ситуации. Это одна из главных проблем, с которыми мы сталкиваемся в Европе.

К счастью, Украина остается одной из самых последовательных произраильских стран в Европе, и мы очень благодарны за это. Хорошо помню, как после 7 октября украинские СМИ и Telegram-каналы мгновенно переключились на израильскую повестку дня. Создавалось ощущение, будто наша война происходит непосредственно в Украине. Таких примеров поддержки немало.

Вместе с тем продвигать израильскую позицию в мире становится всё сложнее. Пока что это не касается Украины, но на Западе проблема действительно ощутима.

Парламентские выборы 27 октября

Как госслужащий, я могу сказать лишь несколько слов, но результат выборов в нашей стране предсказать невозможно. У нас проходят честные выборы, никто ничего не подтасовывает, идет очень жесткая борьба до последней минуты. Вполне вероятно, что по итогам голосования не удастся сформировать коалицию. Тогда через полгода нас ждут новые выборы.

Мы уже проходили через подобный сценарий несколько лет назад, когда голосовать приходилось каждые шесть месяцев. В МИД и других правительственных структурах это очень не любят, ведь отсутствие утвержденного бюджета и временный статус правительства существенно затрудняют долгосрочное планирование.

В Израиле политика начинается с безопасности

Политическое разделение в Израиле коренным образом отличается от европейского. Если в Европе противостояние левых и правых касается преимущественно экономики, миграции или социальных вопросов, то в Израиле оно прежде всего связано с безопасностью.

Если говорить очень схематично — левые выступают за территориальный компромисс и готовность отказаться от части территорий в обмен на мирное соглашение. Правые, напротив, настаивают, что никаких уступок быть не может: Израиль должен сохранять контроль над территориями и продолжать борьбу с террором.

Сегодня эти разногласия особенно актуальны. Раньше Израиль воевал с арабскими государствами, а теперь его главные противники — террористические группировки и Иран. Среди основных угроз: ХАМАС в Секторе Газа, «Хезболла» в Южном Ливане и сам Иран. За последние годы иранская угроза усилилась: раньше противостояние происходило преимущественно через союзные Тегерану группировки, теперь стороны несколько раз вступали в прямое столкновение.

Все эти вопросы безопасности будут определять и предстоящие выборы. Немаловажную роль будет играть личность того, кто возглавит страну. Общество разделено: одни считают, что Израилю нужны новые лица, другие убеждены, что в такое сложное время управлять государством должен самый опытный политик.

В конце концов, израильская политика всегда вращается вокруг безопасности. Экономика, налоги или здравоохранение никогда не были главными темами избирательных кампаний.

И не думать о том, что происходит в Украине, невозможно. С тех пор, как я завершил свою дипломатическую миссию и уехал из Киева в начале августа, ситуация там только усложнилась. Прежде всего ухудшилась ситуация с безопасностью. Конечно, это влияет и на настроения в Украине, и на её отношения с другими странами, в частности с Израилем, США и Южной Кореей.

Дроны: общая проблема, но не общие технологии

Во-первых, иранские дроны для Украины несколько утратили актуальность. Насколько я знаю, Россия перешла к собственному производству аппаратов по иранской модели. Поэтому сегодня речь идет преимущественно о российских дронах. «Герань» — аналог «Шахеда», хотя сами «Шахеды» используют всё реже.

Проблема оптоволоконных дронов для Израиля также актуальна, хотя и не в таких масштабах, как для Украины. Мы часто сталкиваемся с такими аппаратами на севере страны. У нас есть различные решения, но универсального средства противодействия пока нет.

Дело не в происхождении дронов. Лозунг об общем враге — Иране — звучит хорошо, как и тезис об одинаковых проблемах, с которыми сталкиваются Украина и Израиль. Однако на практике возможностей для сотрудничества не так много.

Несмотря на технологическое развитие Украины, эффективной универсальной защиты от отдельных типов дронов, в частности аппаратов на оптоволокне, до сих пор нет. Над решением этой проблемы работают во многих странах, в том числе в Украине и Израиле. Мы ждём того, кто первым найдёт действенное решение. Это не только даст разработчику огромное преимущество, но и откроет возможности для выхода на международный рынок. Если такую технологию создаст Украина, Израиль, безусловно, будет изучать ваш опыт.

У Израиля есть разработки, которых нет в Украине

В то же время я не думаю, что сегодня в Украине есть технологии противодействия дронам, которых совсем нет в Израиле. Но есть и обратная ситуация: у Израиля есть разработки, которых пока нет в Украине. Передать их непросто по нескольким причинам. Во-первых, действуют общие ограничения на израильский военный экспорт, а в начале войны ввели и дополнительные. Во-вторых, важны финансовые возможности Украины.

К тому же значительную часть вооружения Украина получает за счет европейских государств и Европейского Союза. Вряд ли эти страны будут покупать оружие в Израиле. Поэтому, несмотря на общие интересы, препятствий для передачи определенных технологий немало.

В целом использование беспилотников стало новым измерением современной войны. Украина и Израиль сталкиваются с общими вызовами, хотя характер боевых действий в наших странах различается. В Израиле нет такого фронта, как в Украине, и сегодня нигде в мире нет линии фронта такого масштаба. Однако войны происходят в один исторический период, поэтому у нас немало пересечений — и в технологиях, и в военной тактике и стратегии.

Думаю, израильские военные изучают опыт Украины. Для этого не обязательно напрямую контактировать с украинскими коллегами: о ходе войны, новых технологиях и тактических решениях много пишут, информация доступна из разных источников. Украина накопила уникальный опыт боевых действий по продолжительности и масштабам — самый большой со времён Второй мировой войны.

Отдельная проблема — реактивные дроны. Это серьёзный вызов не только для Израиля, но и для всего мира. Он актуален для стран Персидского залива и Южной Америки, хотя в каждом регионе есть свои особенности. Сегодня это одно из главных направлений в сфере противодействия беспилотникам. Тот, кто найдет эффективное решение, получит значительное преимущество, ведь другие страны будут пытаться взять такую разработку на вооружение.

Не знаю, кому это удастся — Украине или Израилю. Мы также работаем над технологиями противодействия дронам, в частности лазерными. Было немало анонсов и заявлений о том, что решение вот-вот появится, но пока я не видел эффективного способа борьбы с такими аппаратами ни в Украине, ни в Израиле. Когда он появится, ситуация может измениться кардинально.

Что касается сотрудничества и совместных разработок, то конкретных примеров я пока не видел, хотя не исключаю, что такое взаимодействие будет развиваться. Украина очень активно работает в этом направлении и, мне кажется, повторяет путь Израиля: когда в безвыходной ситуации приходится искать нестандартные решения, со временем они могут превратиться в мировые бестселлеры. У Украины уже есть немало достижений в этой сфере.

Сотрудничество между нашими странами уже происходит, причём достаточно активно в различных сегментах, несмотря на ограничения, существующие как в Израиле, так и в Украине. Среди израильских оборонных компаний есть ведущие игроки, тесно связанные с США. Они не будут передавать свои технологии. В то же время компании второго и третьего уровня ищут новые возможности — именно в этом сегменте и происходит сотрудничество, которое дает неплохие результаты.

Без подробностей скажу, что взаимодействие есть. В Украину поступали образцы вооружения, которые впоследствии изучали в Израиле. На поле боя оказалось много различных систем, часть из них представляет для нас интерес, ведь подобные образцы используют «Хезболла» и ХАМАС. Поэтому наше сотрудничество касается не только дронов.

Зерно, торговля и перспективы сотрудничества

Для многих стран, особенно на Ближнем Востоке, Украина в экономическом контексте, прежде всего, является экспортером зерна, кукурузы и другой сельскохозяйственной продукции. Сегодня на зерновом рынке сложилась катастрофическая ситуация, от которой страдают все, в том числе и Израиль.

Израиль — небольшой рынок. На Ближнем Востоке есть гораздо более крупные: Египет, Марокко, Саудовская Аравия. Однако даже мы ощущаем последствия проблем с украинским экспортом. Черноморские порты в Одессе закрыты, а вывозить зерно через дунайские порты или Румынию в необходимых объемах невозможно. К тому же недавно в территориальных водах Болгарии и Румынии атаковали судно под турецким флагом, которое перевозило украинское зерно.

В таких условиях украинский экспорт зерна практически остановился. Для Израиля ситуация разрешима: в конце концов, речь идет о цене. Такую продукцию можно найти в другом месте, заплатив больше. Экспорт зерна для Украины — это вопрос выживания.

Что касается экономических отношений в целом, незадолго до начала полномасштабной войны мы ратифицировали соглашение о зоне свободной торговли. Оно вступило в силу, таможенные тарифы на торговлю с Украиной по многим позициям, в частности в аграрном секторе, стали минимальными. Потенциал был очень велик: Израиль и раньше импортировал из Украины немало продуктов питания и зерновых. К сожалению, из-за начала войны мы не успели в полной мере воспользоваться этим соглашением. К довоенным объемам торговли до сих пор не вернулись.

Почему израильский бизнес не спешит инвестировать в Украину

Теоретически израильский бизнес может быть заинтересован в строительстве перерабатывающих заводов в Украине, чтобы экспортировать готовую продукцию на мировые рынки. Такой интерес есть. Однако на практике возникает немало вопросов относительно его реализации.

Во-первых, серьезным препятствием является война. Сегодня нет эффективных механизмов страхования военных рисков для частных инвестиций. Для крупных инфраструктурных проектов такие механизмы существуют, но стоят очень дорого. Если же речь идет о строительстве фермы, переработке молока или производстве консервированной кукурузы, доступных инструментов страхования рисков практически нет.

Во-вторых, мешают неопределенность и коррупция. Нет прозрачного и понятного механизма, который позволил бы израильскому бизнесу защитить свои права в Украине. О судебной системе вам рассказывать не нужно — её проблемы знают все. Израильские предприниматели уже работали в Украине, страна для них не новая, но положительный опыт был не у всех. Именно поэтому имидж Украины как направления для инвестиций приходится фактически создавать заново. Война этому точно не помогает.

И ещё. До войны Украина была для израильских ИТ-компаний направлением номер один в аутсорсинге. Украинских специалистов привлекали больше, чем из Беларуси, Индии или других стран. Совпало много факторов: один часовой пояс, близкая ментальность, отсутствие языковых барьеров. Украинские ИТ-специалисты — прекрасные, умные профессионалы.

После начала полномасштабной войны многие уехали из Украины, в частности в Польшу и на Кипр. Соответственно, доля украинских специалистов, оставшихся работать в стране, уменьшилась. Думаю, Украина по-прежнему входит в число ведущих направлений аутсорсинга для израильских ИТ-компаний, но первого места уже не занимает.

За организацию встречи, возможность пообщаться с Михаэлем Бродским и содействие в подготовке материала редакция благодарит Посольство Израиля в Украине и Министерство иностранных дел Израиля.

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