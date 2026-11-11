Кушнер призвал Европу назначить единого представителя для переговоров с РФ

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что европейским странам следует выбрать одного человека, который будет представлять их позицию в ходе переговоров о мире в Украине.

По его словам, такой шаг стал бы большим достижением, чем требование допустить европейцев к переговорному процессу.

Кушнер также отметил, что между Украиной и Россией в настоящее время нет доверия.

Источник: Джаред Кушнер (заявление по итогам переговоров в ОАЭ)

Напомним, Арахамия предположил, что мир между Украиной и РФ может быть достигнут до конца 2026 года.

Ранее Кушнер после переговоров в Абу-Даби назвал самое сложное препятствие на пути к миру.

Ранее в Абу-Даби прошел второй день переговоров Украины, США и России о прекращении войны: основные итоги.

До этого Зеленский определил главную задачу украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

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