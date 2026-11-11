+4° Киев +3° Варшава +16° Вашингтон
$ 45.36 € 50.27 zł 11.4
$ 45.36 € 50.27 zł 11.4
+4° Киев +3° Варшава +16° Вашингтон
Новости Политика

Кушнер призвал Европу назначить единого представителя для переговоров с РФ

UA NEWS 11 Ноября 2026 15:58
Кушнер призвал Европу назначить единого представителя для переговоров с РФ

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что европейским странам следует выбрать одного человека, который будет представлять их позицию в ходе переговоров о мире в Украине.

По его словам, такой шаг стал бы большим достижением, чем требование допустить европейцев к переговорному процессу. 

Кушнер также отметил, что между Украиной и Россией в настоящее время нет доверия.

Источник: Джаред Кушнер (заявление по итогам переговоров в ОАЭ)

Напомним, Арахамия предположил, что мир между Украиной и РФ может быть достигнут до конца 2026 года.

Ранее Кушнер после переговоров в Абу-Даби назвал самое сложное препятствие на пути к миру.

Ранее в Абу-Даби прошел второй день переговоров Украины, США и России о прекращении войны: основные итоги.

До этого Зеленский определил главную задачу украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

Читай нас в
Загружай наше приложение