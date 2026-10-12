В Сеуте в Испании лидер французского Национального объединения Жордан Барделла встретился с лидером партии Vox Сантьяго Абаскалем в рамках двухдневного визита, посвященного координации избирательных стратегий. Политики планируют обсудить общие темы своих предвыборных платформ в преддверии досрочных выборов в Испании и президентских выборов во Франции.

Как сообщает Politico Europe, первым пунктом поездки Барделлы стала Сеута — испанская территория в Северной Африке. В июле там произошел массовый наплыв мигрантов, который вызвал хаос и вновь активизировал политические дебаты о миграции.

Совместная кампания перед выборами

Абаскаль заявил, что присутствие Барделлы в Сеуте демонстрирует возможность начала нового этапа для двух государств, и высказался за сотрудничество патриотических сил. Барделла, в свою очередь, связал выборы в Испании 29 ноября с предстоящими президентскими выборами во Франции и назвал миграцию ключевой проблемой для обеих стран.

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Vox и Национальное объединение входят в группу «Патриоты» в Европейском парламенте. По данным агрегатора Politico Poll of Polls, Vox занимает третье место в опросах с поддержкой 18%. Это может сделать партию важным коалиционным партнером для правоцентристской Народной партии, которая лидирует в опросах.

Встречи в Мадриде

На вторник Барделла и Абаскаль запланировали закрытые встречи по избирательной стратегии. Они также должны представить свои команды и обменяться идеями по ключевым темам кампании, в частности жилищной политике. Оба политика выступят на бизнес-форуме Nueva Economía в Мадриде.

Во время выступления в Сеуте Барделла также положительно отозвался о решении премьер-министра Италии Джорджи Мелони ввести пограничные проверки для прибывающих из Испании после кризиса в Сеуте.

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