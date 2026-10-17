На Тайване мэр Тайбэя Чан Ваньань предложил снизить с 75% до 50% первоначальный порог поддержки жителей для предоставления городом помощи в проектах обновления застройки. Как сообщает Taipei Times, после того как заинтересованность выразит более половины жителей, чиновники смогут помочь рассчитать возможные варианты обновления.

Помощь на ранней стадии

Чан Ваньань, представляющий партию Гоминьдан, заявил, что изменение позволит городским властям раньше подключаться к сложным проектам. В то же время новый порог будет касаться только начальной стадии муниципальной помощи, а не согласования начала строительных работ.

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Мэр также предложил при определенных условиях повысить базовый коэффициент интенсивности застройки с 225% до 300%. Это может касаться участков площадью от 3 тысяч квадратных метров вблизи станций метро или набережных, если проекты будут предусматривать общественные объекты. Более высокий коэффициент позволяет увеличить разрешенную площадь застройки относительно площади участка.

Критика со стороны оппонента

Депутат от Демократической прогрессивной партии Пума Шень, который является соперником Чана на выборах, заявил, что увеличение числа проектов в процедуре не даст значительного эффекта без устранения препятствий для начала строительства. Он анонсировал собственные предложения по разблокированию приостановленных проектов, ускорению обновления застройки и дополнительным стимулам. В ответ Чан сообщил о намерении добавить 105 постоянных должностей в городское управление обновления застройки, чтобы ускорить рассмотрение проектов.

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