В последние дни на футбольных стадионах Польши появились баннеры, направленные против премьер-министра Дональда Туска. Их размещают на фоне спора вокруг Конституционного трибунала, ответственность за который часть футбольных болельщиков возлагает на главу правительства. Об этом сообщает Interia Sport.

Баннеры на матчах

Один из баннеров вывесили в Плоцке во время матча местной «Вислы» с «Пястом» из Гливице, который завершился со счетом 2:2. В надписи упоминались Дональд и милиционер, который якобы выполнит его приказ.

На других стадионах также появлялись надписи с критикой политиков и лично Туска. Часть плакатов содержала утверждения о якобы «анархии Туска» и обвинения премьера в предательстве. Это позиция авторов баннеров, а не установленные факты.

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Призывы к Маршу независимости

На стадионах также распространяли призывы принять участие в Марше независимости, который традиционно проводится 11 ноября в Варшаве, в день Национального праздника независимости Польши.

Возвращение старого лозунга

Болельщики также вспоминали оскорбительный лозунг против правительства Туска, который был особенно распространен в 2011 году. Тогда сторонники «Ягеллонии» протестовали у Подляского воеводского управления против закрытия части трибун. Полиция задержала 43 человека и выписала им штрафы за правонарушения. Дела тех, кто отказался принять штраф, передали в суд: 11 человек получили денежные взыскания, однако после апелляции производства были закрыты из-за истечения срока давности.

Во время протеста у стадиона «Легии» в Варшаве 17 мая 2011 года 35 человек также приговорили к штрафам, в том числе за нарушение общественного порядка или использование непристойных слов. В 2025 году этот же лозунг прозвучал на матче Польша — Литва, который посетил Туск; тогда же на трибунах показали баннер с его изображением.

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