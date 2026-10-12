В Великобритании советник лидера Reform UK Найджела Фараджа Крис Бруни-Лоу играл влиятельную роль в компании по проведению опросов Redfield & Wilton Strategies, хотя публично его не связывали с этой фирмой. Об этом со ссылкой на источники, работавшие в компании, сообщает The Guardian.

По словам собеседников издания, Бруни-Лоу, который много лет был частным специалистом Фараджа по опросам, активно участвовал в операционной работе Redfield & Wilton Strategies и использовал эту роль для разработки потенциальных избирательных стратегий. Некоторые сотрудники знали его как Криса Редфилда; именно под этим именем его комментарии публиковала The Washington Post.

Работа в компании

Единственный директор компании, юрист Бруно Родригес, заявил, что Бруни-Лоу работал консультантом с середины 2020 года до конца 2022 года. По его словам, летом 2025 года Бруни-Лоу добровольно вернулся, чтобы обучать стажёров. Родригес назвал его важным и ценным членом команды, однако отверг наличие каких-либо институциональных, исследовательских, клиентских или финансовых связей между Redfield & Wilton, Reform UK или Фараджем.

Родригес также пояснил, что фамилия Редфилд использовалась в корпоративных адресах электронной почты не только для Бруни-Лоу. В то же время записи одного из бывших сотрудников с вводного инструктажа 2021 года, с которыми ознакомилась The Guardian, описывали Криса Редфилда как фактического руководителя операционной деятельности. Родригес это опроверг и отметил, что повседневной работой руководил директор по исследованиям Филип ван Схелтинга.

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Исследования и досье

Источники издания утверждают, что Бруни-Лоу организовывал опросы об электоральных намерениях в Великобритании и США, а также руководил исследованиями расходов местных советов. По их словам, он уделял значительное внимание подготовке досье о работе местных органов власти и предполагал, что работу компании можно было бы продать политическим партиям.

Сотрудники, в частности, направляли запросы о доступе к информации о расходах советов на переводческие услуги. Родригес назвал этот проект коммерческим исследованием, в рамках которого изучались несколько десятков категорий расходов, и подчеркнул, что его результаты не передавались ни Reform UK, ни Фараджу.

В 2020 году тогдашний старший советник Фараджа Дэн Джукс пытался продвигать работу Redfield & Wilton, предлагая эксклюзивные опросы ряду изданий, включая The Guardian. Газета отказалась от этого предложения. Бруни-Лоу не прокомментировал публикацию, а ван Схелтинга не ответил на запросы журналистов.

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