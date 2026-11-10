Сибига встретится с главой МИД Южной Кореи для нормализации отношений
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет личную встречу со своим южнокорейским коллегой Чо Хёном в Париже.
Главной целью переговоров станет нормализация двусторонних отношений и возобновление диалога между странами.
Источник: РБК-Украина
Напомним, Южная Корея выведет из Украины еще часть сотрудников своего посольства. В Сеуле объяснили это отсутствием конструктивного ответа Киева на спор о передаче двух пленных северокорейских военных, а также постоянной угрозой российских ударов по украинской территории.
До этого послу Южной Кореи в Украине Пак Кичану приказали вернуться на родину. Соответствующее решение приняло южнокорейское Министерство иностранных дел.
Украина готова вернуться к конструктивному диалогу с Южной Кореей после решения Сеула отозвать своего посла из Киева. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что дипломатические отношения важнее эмоциональных реакций, поэтому Украина остается открытой для дальнейших контактов.