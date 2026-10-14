В Великобритании трое местных советников вышли из партии Reform UK на фоне скрытого расследования ITV. Первые материалы расследования, длившегося год, вышли в эфир в среду: на записях члены партии и кандидаты выражали расистские и мизогинные взгляды, а также делали заявления о крайнем насилии, сообщает The Guardian.

Записи скрытой съемки

На одном из видео Алан Фини, советник Reform UK и заместитель мэра Солихалла, назвал домовладельцев азиатского происхождения «паразитами» и заявил, что небелое население не должно превышать 1% населения Великобритании. Фини избирался в городской совет Бирмингема и совет метрополитенского боро Солихалл. Он заявил, что вышел из партии по личным причинам.

Фини также записали вместе с Джейми Кэмпбеллом и Крисом Уиланом во время разговора о возможном строительстве мечети. После расистских высказываний участников разговора Фини сказал, что все они попадут в газеты. 12 октября Уилан сообщил о выходе из Reform UK по личным причинам и из-за состояния здоровья. Кэмпбелл остается на должности.

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Реакция партии

Отдельно на записи советник от Бромли Дин Миллер во время агитации перед довыборами в Мейкерфилде высказывался о людях, незаконно пересекающих Ла-Манш. Другой советник, согласно расследованию, призывал убить короля Карла III, а еще один делал сексуализированные и мизогинные комментарии о коллегах-женщинах.

Reform UK заявила, что начала расследование случаев ненадлежащего поведения членов, активистов и советников партии. Там также сообщили, что в отдельных случаях людей отстранили, а в отношении других должна быть соблюдена надлежащая процедура. В то же время партия обвинила ITV и Hardcash Productions в применении «крайних методов обмана» для получения доступа к штаб-квартире Reform UK и ее компьютерным системам.

Лидер Reform UK Найджел Фараж отложил заявление, запланированное на утро четверга в Эссексе. Программа Undercover: A Year In Reform должна выйти на ITV 18 октября.

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