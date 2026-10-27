Законопроект, подвергшийся критике из-за угрозы журналистам, был снят с рассмотрения Рады

Законопроект №10242, предусматривающий до восьми лет лишения свободы за использование данных из государственных реестров во время военного положения, был снят с рассмотрения Верховной Рады на этой неделе.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк после переговоров с первым заместителем председателя фракции «Слуга народа» Андреем Мотовиловцем и руководством парламента.

По словам депутата, в ходе работы над документом было подано более 1500 поправок. Законопроект подвергся критике из-за опасений, что его положения могут создать угрозу для журналистских расследований.

Источник: Ярослав Железняк, Facebook

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №10242, который предусматривает до восьми лет лишения свободы за использование данных из государственных реестров во время военного положения. Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что эти нормы могут создать угрозу для журналистов-расследователей, которые разоблачают незаконное обогащение чиновников.

До этого Рада продлила сроки оформления удостоверений для иностранцев, служащих в ВСУ.

Также Верховная Рада приступила к рассмотрению бюджета на 2027 год с 5236 поправками.

Ранее бюджетный комитет Верховной Рады поддержал повышение зарплат военным.

Читай нас в