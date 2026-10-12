Зеленский может встретиться с Мадьяром на ближайшем международном мероприятии

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в ходе ближайшего международного мероприятия. Украина заинтересована в таких переговорах и уже готовится к ним.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью РБК-Украина.

По словам министра, Украина и Венгрия находятся в постоянном контакте. Киев рассчитывает на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества и разблокирование переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз.

Сибига отметил, что Венгрия дала согласие на процедурные шаги по двум кластерам переговоров. Украина готова выполнять необходимые условия для продвижения к полноправному членству в ЕС.

Источник: РБК-Украина

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страну включили в созданный Украиной формат «Карпатской восьмерки» без ее согласия.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна не присоединилась к инициированному Украиной региональному формату «Карпатской восьмерки». Выступая в парламенте, Мадьяр отметил, что Будапешт получил приглашение, однако по уважительным причинам решил не участвовать в инициативе. При этом глава венгерского правительства не раскрыл конкретных мотивов такого решения.

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