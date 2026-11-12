Зеленский вечером встретится с Виткоффом и Кушнером после их переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером в Дублине обсудит с представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером итоги их переговоров с Россией.
По словам Зеленского, во время встреч в Москве обсуждались обмен военнопленными и гарантии безопасности.
Он подчеркнул, что договоренность о возвращении украинских военных из плена имеет большое значение для Украины.
Источник: Владимир Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин 12 ноября предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновку Донецкой области, привлекая к ее подготовке омбудсменов Украины и РФ.
Ранее Виткофф и Кушнер встретились с Путиным в Москве для обсуждения мирного урегулирования в Украине.
До этого в Кремле раскрыли темы переговоров Путина с Виткоффом и Кушнером.