Зеленский вечером встретится с Виткоффом и Кушнером после их переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером в Дублине обсудит с представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером итоги их переговоров с Россией.

По словам Зеленского, во время встреч в Москве обсуждались обмен военнопленными и гарантии безопасности.

Он подчеркнул, что договоренность о возвращении украинских военных из плена имеет большое значение для Украины.

Источник: Владимир Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин 12 ноября предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновку Донецкой области, привлекая к ее подготовке омбудсменов Украины и РФ.

Ранее Виткофф и Кушнер встретились с Путиным в Москве для обсуждения мирного урегулирования в Украине.

До этого в Кремле раскрыли темы переговоров Путина с Виткоффом и Кушнером.

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