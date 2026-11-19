Блогер, занимавшийся арбитражем трафика, Александр Слобоженко постоянно рассказывал в соцсетях о своем «успешном успехе» — без особых творческих изысков. Его история была похожа на сотни подобных историй коллег по блогерскому «цеху»: вырос в обычной семье, первые деньги заработал самостоятельно, а не получил от мамы, создал успешный бизнес и стал миллионером еще до тридцати лет. Атрибуты успеха привычно присутствовали в сторис — Lamborghini, Ferrari, частные перелеты, отдых на Ибице, горные серпантины Альп и уверенность человека, которому все дозволено.

Историями основателя Traffic Devils о космических заработках на арбитраже трафика интересовались не только подписчики, но и правоохранители, желавшие выяснить, сколько же налогов молодой миллионер платит в украинский бюджет. Спойлер: нисколько. При этом Александр Слобоженко никогда не скрывал ни своего роскошного образа жизни, ни ярких развлечений за границей. Пересекать границу он мог в любой момент и сколько угодно раз.

Биография, в которой появились российские офисы, онлайн-казино, кардинг, сомнительные рекламные платежи, справка о непригодности к военной службе и разовое пожертвование в 20 миллионов гривен на нужды Вооруженных сил Украины, о котором Слобоженко отдельно отчитывался перед аудиторией, его не спасла. 17 ноября 2026 года в итальянском курортном городе Риччоне местная полиция задержала Слобоженко по запросу украинской стороны через Интерпол. Вместо очередного путешествия он теперь ожидает решения об экстрадиции в тюрьме Казетти и почему-то больше не выходит в прямой эфир.

Разбираемся, как парень из Белогородки создал Traffic Devils, на чем зарабатывала его команда, откуда взялись миллионные состояния и почему вокруг них раз за разом появлялись родственники и друзья.

История Слобоженко, который рано научился зарабатывать

Александр Слобоженко родился 3 августа 1998 года в селе Белогородка Киевской области. В биографиях, рассказывавших о его успехе, подчеркивалось: единственный ребенок в обычной семье, без влиятельных связей и стартового капитала. Он учился в гимназии «Академия» и Белогородском учреждении общего среднего образования №1, а затем поступил в Киевский колледж связи на специальность, связанную с разработкой программного обеспечения. Сам он объяснял, что семь лет углубленного изучения математики помогли сформировать его бизнес-мышление.

Зарабатывать Слобоженко начал еще школьником. С шестого класса подрабатывал помощником строителя, затем перешел в полиграфию и раздавал листовки. Примерно в десять лет у него появился компьютер. Дальше начался интернет: с одиннадцати лет он администрировал сообщества и чаты в социальных сетях, в 12–13 лет пробовал себя в электронной торговле, изучал рекламу и заработал первые несколько тысяч долларов. Сразу потратил их на мотоцикл.

В 2016 году Александр познакомился с арбитражем трафика — это покупка рекламы на одних площадках и привлечение с ее помощью пользователей на ресурсы заказчиков. За переходы, регистрации или другие действия рекламодатель платит вознаграждение. Прибыль зависит от того, насколько удачно команда покупает трафик и сколько зарабатывает на привлеченных пользователях.

Слобоженко начал разбираться в этой нише вместе с другом, а позже собрал небольшую команду. В 2018 году он успел отличиться и в спорте: получил звание мастера спорта и стал чемпионом Украины по шоссейно-кольцевым мотогонкам. В том же году завершил профессиональную карьеру гонщика, но любовь к скорости и дорогим автомобилям осталась с ним надолго.

Traffic Devils: казино, российский след и первые налоговые вопросы

В ноябре 2019 года Слобоженко основал арбитражную команду Traffic Devils. Основными направлениями ее работы стали медиабаинг, гемблинг и беттинг — продвижение онлайн-казино и букмекерских сервисов.

По словам самого предпринимателя, первые полгода команда работала в убыток, и даже возникали мысли о закрытии бизнеса. Но в июне 2020 года дела пошли в гору, а бизнес начал масштабироваться.

Впрочем, расследователи предлагали другую версию медийной популярности Слобоженко. Якобы Александра раскручивали владельцы российского онлайн-казино 1xBet как искусственный медиапроект, призванный привлекать молодежь к игорному бизнесу.

Одновременно с тем, как у Александра пошли в гору дела, им заинтересовались правоохранители. Национальная полиция открыла уголовное производство по факту возможного уклонения от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем. Налоговики насчитали почти 54,8 млн грн задолженности. У Слобоженко провели обыски дома и в офисе в центре Киева, однако изъятое впоследствии вернули. В 2022 году дело фактически застопорилось на стадии досудебного расследования.

Через несколько недель после открытия производства Слобоженко зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель третьей группы. На тот момент лимит годового дохода для этой группы составлял 8,3 млн грн, тогда как сам блогер рассказывал о миллионных ежемесячных заработках. Жизнь на широкую ногу ни на минуту не откладывалась из-за уголовного производства — уже в декабре 2020 года он публиковал фотографии из Дубая.

Что рекламировала команда Слобоженко

По версии следствия, в 2020–2023 годах структура, которой руководил Слобоженко, получила более 1 млрд грн незадекларированных доходов. По подсчетам правоохранителей, бюджет недополучил более 213 млн грн налогов — примерно 4,3 млн евро.

Имеют значение и направления, на которые команда Александра направляла рекламный трафик. В расследованиях и материалах о деятельности связанных структур упоминались онлайн-казино и букмекерские сервисы. Среди названных брендов — 1xBet, 1WIN, PinUp и PariMatch. Помимо гемблинга и беттинга, речь шла о дейтинг-сервисах, платформах вроде OnlyFans, кол-центрах и контрафактной медицинской продукции.

В материалах также упоминались мошеннические рекламные аккаунты. В деятельности структур, связанных со Слобоженко, в частности ООО «Трафик Девилс», ООО «Финанс Системс» и АО «Винкос», фигурировал даже кардинг — использование украденных банковских карт граждан стран Евросоюза и США для оплаты рекламы в социальных сетях. До полномасштабного вторжения Traffic Devils имела офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Московское подразделение фигурировало под названием TD MSK. Позже команда работала также на рынках Польши и Казахстана.

Ferrari за миллион долларов и коллекция на три миллиона

Слобоженко заботился и о развитии собственного медийного бренда. Покупал рекламу у известных блогеров, появлялся в интервью на YouTube и подал заявку на регистрацию товарного знака Alex Slobozhenko. Например, интервью у Рамины Эсхакзай набрало более 1,2 млн просмотров.

Отдельной частью публичного образа Александра стали автомобили. В коллекции, которую Слобоженко сам оценивал примерно в $3 млн, были Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Maybach, McLaren, Chevrolet Corvette и BMW M3 Competition. Сашко регулярно публиковал в соцсетях кадры уличных гонок на спорткарах с нарушением правил дорожного движения, а также заездов на багги по заповедным территориям Карпат. Однажды блогер даже попал в ДТП. В 2021 году Слобоженко арендовал в Дубае Ferrari SF90 Stradale стоимостью около миллиона долларов. Парень хотел испытать суперкар и решить, стоит ли продавать собственный Lamborghini Huracan и пересаживаться на Ferrari. Тест-драйв закончился аварией, которую предприниматель объяснил технической неисправностью автомобиля.

«Шлях», Альпы и справка о непригодности к военной службе

После начала полномасштабного вторжения Слобоженко публично отрицал работу на российский рынок и представлял свою деятельность как борьбу в информационном пространстве. Однако в материалах расследователей появился эпизод с виртуальными картами сервиса SPENDGE. Якобы в марте–мае 2022 года сотрудники Traffic Devils и московского подразделения TD MSK воспользовались сбоем конвертации валют при оплате рекламы в Facebook и Google. Через сервис прошли платежи на 25 943 280 евро, тогда как фактически было списано лишь 259 433 евро. Разница составила 25 683 847 евро.

В апреле того же года Слобоженко впервые после начала большой войны выехал из Украины. Основанием стало внесение его в систему «Шлях» в качестве волонтера Закарпатской областной военной администрацией. Границу он пересек через Ужгород на микроавтобусе Volkswagen Crafter вместе с бывшим донецким полицейским Андреем Медяником.

А уже в августе Слобоженко порадовал подписчиков экстремальным видео из Италии, где рассказывал о «маленьком семейном пробеге» по Альпам. В поездке участвовали два Lamborghini Huracan и другие спорткары. По данным украинских СМИ, автомобили имели украинские регистрационные номера, а заезды на высокой скорости снимали с вертолета.

Затем посыпались сторис, в которых роскошь буквально кричала: чартеры, Ferrari, топовые BMW, прыжки с парашютом в Швейцарии, день рождения на Ибице, Венеция, озеро Комо и Доломитовые Альпы. Осенью того же года Слобоженко вместе с другом Романом Дзюбенко устроили гонки на Lamborghini в центре Варшавы. Правда, на этот раз развлечение прервала польская полиция.

Примерно через полгода после выезда Александр вернулся в Украину и почти сразу получил заключение военно-врачебной комиссии Голосеевского района Киева о непригодности к военной службе из-за серьезных проблем со здоровьем. Документ подписал председатель комиссии Владимир Приходько. Позже Приходько обвинили в получении взяток за снятие военнообязанных с учета, а дело в отношении него дошло до суда. А «серьезно больной» блогер радостно публиковал видео из спортзала, со штангой, сальто в водоем, мотоциклами и снегоходами. Разумеется, расследователей заинтересовали обстоятельства получения справки, тем более что в течение следующих двух лет Слобоженко 12 раз выезжал за границу.

Мама, бабушка и очень скромный миллионер Саша

В 2023 году Бюро экономической безопасности вновь взялось за дело, связанное с деятельностью Слобоженко. В материалах фигурировали статьи 212, 203-2 и 209 Уголовного кодекса Украины.

Детективы выяснили, что на самого Слобоженко официально были зарегистрированы только Mitsubishi Lancer 2009 года и мотоцикл BMW S1000RR 2019 года. Довольно скромный набор для владельца коллекции суперкаров стоимостью в миллионы. Зато его 75-летняя бабушка Нина Звир, бывшая учительница труда, стала владелицей двух квартир в киевском жилом комплексе Taryan Towers, ориентировочной стоимостью $700 тысяч.

На мать, 45-летнюю Ирину Звир, были записаны парковочные места, квартира на Печерске и часть элитных автомобилей, среди которых Mercedes-Benz Maybach S580, BMW M3 и Ferrari SF90 Stradale. Когда журналисты попытались поговорить с матерью Слобоженко, она сначала заявила, что не знакома с сыном, а затем завершила разговор.

Еще один автомобиль — Toyota Land Cruiser 200, который использовался для охраны, именно для охраны, — был оформлен на Андрея Медяника, того самого бывшего полицейского, с которым Слобоженко выезжал через «Шлях». Медяник также отрицал, что знает об этих машинах.

Постепенно семья стала появляться и в реестрах предпринимателей. Летом 2023 года ФЛП зарегистрировала мать, а весной 2024-го предпринимателем стала и бабушка Нина Звир. Направлением ее деятельности было консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Сам Слобоженко в ноябре 2023 года официально зарегистрировал ООО «Трафик Девилс», директором которого стала его мать, а также «Трафик Девилс Эдженси», созданное вместе с Романом Дзюбенко. Обе компании по итогам года задекларировали убытки.

Также Слобоженко принадлежала 13-процентная доля в компании «Икигай Груп», работавшей в сфере аренды недвижимости. Ее зарегистрировали в Киеве вместе с Евгением Трусовым, Александром Горкушиным, Максимом Якуповым, Владиславом Мирошниченко и Виталием Духопеловым.

Особенно интересно, что ООО «Трафик Девилс» впоследствии получило статус резидента «Дія Сіті». Каким критериям соответствовала компания для получения такого статуса при открытых уголовных производствах?

Номера производств и подозрение

28 марта 2024 года Слобоженко снова выехал за границу. На этот раз обратно он уже не вернулся. В июне 2024 года в судебном реестре появились процессуальные документы, связанные с расследованиями деятельности Слобоженко: производства Офиса генерального прокурора №42023000000000987, №42023000000000988 и №42023000000000989, а также производство Национальной полиции Киева №12024100000000824.

Отдельно фигурировало определение Шевченковского районного суда Киева №761/19735/24, которым СБУ обязали начать досудебное расследование.

16 августа 2024 года Бюро экономической безопасности официально сообщило Слобоженко о подозрении. Ему инкриминировали уклонение от уплаты более 213 млн грн налогов и легализацию имущества, полученного преступным путем. Детективы арестовали восемь транспортных средств и недвижимость в Киеве.

Миллиардные доходы и криптокошельки: что говорят в БЭБ

Бюро экономической безопасности обнародовало детали схемы, которую, по версии детективов, использовала структура Слобоженко.

В 2020 году он привлек знакомых и IT-специалистов, создал веб-ресурс и зарегистрировал торговую марку. При этом саму коммерческую структуру, по данным следствия, намеренно не оформили как юридическое лицо и не поставили на налоговый учет. Трудовые договоры с сотрудниками также не заключались. Общее руководство осуществлял Слобоженко. Доверенное лицо отвечало за внутреннюю бухгалтерию: учитывало поступления и распределяло выплаты работникам.

Основные деньги структура получала от аффилиат-маркетинга — продвижения в интернете и социальных сетях услуг по нескольким направлениям: Gambling — онлайн-казино и азартные игры; betting — букмекерские конторы; dating — сервисы знакомств; nutra — товары для красоты и здоровья.

Для движения средств использовали криптовалютную сеть. Доверенные лица регистрировали криптокошельки в электронных платежных системах на собственные паспортные данные. На эти кошельки поступала оплата за арбитраж трафика. Затем виртуальные активы переводили на кошельки, связанные с самим руководителем, либо обменивали на наличные доллары США через пункты обмена валют. По подсчетам БЭБ, таким образом за 2020–2023 годы было получено более 1 млрд грн дохода по официальному курсу НБУ. Эти средства не декларировались, а бюджет недополучил более 213 млн грн налогов.

Часть легализованных средств тратили на элитные автомобили и столичную недвижимость. По результатам расследования детективы БЭБ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщили Слобоженко о подозрении по части третьей статьи 212 Уголовного кодекса Украины — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах — и части первой статьи 209 — легализация имущества, полученного преступным путем. После обысков и экспертиз правоохранители наложили арест на восемь транспортных средств, в том числе элитные спорткары, а также квартиры и другую недвижимость в Киеве.

Двадцать миллионов для ВСУ и задержание в Италии

Весной прошлого года Слобоженко опубликовал видеообращение, в котором заявил, что погашает налоговый долг, а также передал 20 млн грн на нужды Сил обороны Украины. Но это не точно. 17 ноября 2026 года оперативная группа управления полиции Римини задержала в гостинице 28-летнего украинца. Основанием стал международный розыск через Интерпол по запросу украинской стороны. Речь шла о подозрениях в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

По информации итальянских правоохранителей, Слобоженко обнаружили во время заселения в гостиницу. Его доставили в управление полиции на площадь Пьяццале Борначчини, ознакомили с основаниями задержания и перевели в тюрьму Казетти. Там он ожидает решения об экстрадиции в Украину.

У Александра Слобоженко немалая аудитория не только среди подписчиков в социальных сетях. На него также подписаны многие публичные люди — представители бизнеса, медийщики, блогеры и другие известные личности. Среди них певец Qatoshi, блогеры Влад Шевченко, Анастасия Скальницкая, Рамина Эсхакзай, журналист Янина Соколова и актер Дмитрий Музыка. UA.News обратилось к ним с просьбой прокомментировать задержание основателя Traffic Devils и рассказать, поддерживают ли они с ним связь. На момент подготовки материала только Дмитрий Музыка и Янина Соколова ответили, что никогда не встречались со Слобоженко.

«Химпром», «Карфаген» и Слобоженко: что может быть общего?

Задержание Александра Слобоженко в Италии может быть связано с рынком мошеннических кол-центров и людьми, фигурирующими в деле «Карфаген». Ранее, в июне 2023 года, народный депутат Александр Куницкий, входивший в парламентскую временную следственную комиссию по вопросам кибермошенничества, публично заявлял о возможной причастности основателя Traffic Devils к сети мошеннических кол-центров.

В публичном пространстве существует предположение, что расследование после обысков у Слобоженко и его матери Ирины Звир надолго затихло именно благодаря поддержке одного из участников дела «Карфаген». И не просто так: якобы силовик получил от Саши $400 тысяч единовременно за «решение вопроса», а затем — по $100 тысяч каждый месяц. Но это слухи. Пока что.

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