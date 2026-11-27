Кто такой «Вова» на записях Миндича — на этот вопрос попытался ответить президент Владимир Зеленский в интервью корреспондентке ВВС Саре Рейнсфорд, которая озвучила просьбу украинских коллег, мотивировав её тем, что у них не было такой возможности.

«Вы можете спросить у антикоррупционных органов. Они публично заявили, что к мне нет никаких вопросов. Думаю, это и есть ответ», — сказал президент.

Примечательно, что Зеленский не уточнил, о каком именно «Вове» идет речь, да и в вопросе не упоминалась ни одна фамилия, но президент поспешил пояснить, что к нему это не имеет никакого отношения.

Независимые борцы с коррупцией и давление со стороны спецслужб

Президент также добавил, что Украина не проигрывает войну с коррупцией, а наоборот — борется с ней, ведь в стране создана обширная антикоррупционная инфраструктура и приняты соответствующие реформы. На вопрос журналистки ВВС Сары Рейнсфорд о миллионах и миллиардах евро помощи на фоне громких коррупционных дел, подозрений в адрес высокопоставленных чиновников, экс-генпрокурора и близких друзей Зеленский заявил, что власть не закрывает глаза на вызовы, и подчеркнул: «Речь не идет о каких-то друзьях».

Отдельно журналистка упомянула интервью главы САП Александра Клименко, который заявлял о давлении со стороны спецслужб (СБУ), и спросила, вмешается ли Офис президента, чтобы остановить это давление. Зеленский опроверг факты препятствования расследованиям, подчеркнул, что антикоррупционные органы являются независимыми, и отметил, что поддерживает их в рамках закона.

«Династия» для «Вовы»: что было на записях НАБУ

Упоминание о «Вове» появилось в аудиозаписях, зафиксированных НАБУ по делу «Мидас». На записях зафиксированы разговоры Тимура Миндича с тремя разными лицами, среди которых диалог о строительстве четырёх особняков (кооператив «Династия»), которые возводил бывший вице-премьер Алексей Чернышов на деньги, предоставленные Миндичем. Из разговора следует, что владельцами домов являются сам Миндич, Алексей Чернышов, некий «Андрей» и некий «Вова».

«Династия» — это недостроенный коттеджный городок в поселке Козин под Киевом. По данным следствия, группа лиц отмыла через это строительство более 460 млн грн (около $9 млн). В мае 2026 года подозрения были предъявлены бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку, экс-вице-премьеру Алексею Чернышову, бизнесмену Тимуру Миндичу и еще нескольким фигурантам.

В материалах дела речь идет о пяти объектах: четыре частные резиденции площадью примерно по 1 000 кв. м каждая и отдельный дом со спа-зоной, бассейном и спортзалом. На записях НАБУ, обнародованных 11 мая, есть концепция резиденции за 2020 год. А 12 мая прокурор САП в суде озвучила маркировку домов, которыми пользовались фигуранты: R2 якобы принадлежал Ермаку, R3 — Миндичу, R4 — Чернышову, владельца R1 официально не назвали, а под обозначением R0 должен был находиться спа-комплекс и зона отдыха.

Следствие оценило восемь гектаров земли под застройку в $6 млн, а возведение каждой резиденции — примерно в $2 млн. Заказчиком строительства, по версии правоохранителей, выступал жилищно-строительный кооператив «Солнечный берег».

Следует отметить, что ранее директор НАБУ Семен Кривонос заявлял, что Владимир Зеленский не фигурирует в досудебном расследовании НАБУ и САП по делу о легализации 460 млн грн при строительстве поместий под Киевом.

«Президент Украины в рамках досудебного расследования не фигурировал и не фигурирует», — сказал Кривонос во время брифинга в мае 2026 года.

Как к строительству «Династии» присоединился фармбизнес Червоненко

Однажды в «фильме» от НАБУ о расследовании дела «Мидас» в эпизоде «Династия» упомянули о наличии еще одного фигуранта — украинского фармбизнеса. Об этом упомянули вскользь. Внимание детективов тогда было сосредоточено на коррупции в «Энергоатоме», поэтому роль фармкомпаний, через которые «отмывали» деньги для топ-чиновников, оставалась в тени. Когда были обнародованы материалы по делу о застройке в Козине, НАБУ в нескольких словах упомянуло о схеме вывода денег через так называемую «форму-1».

По данным следствия, для финансирования строительства резиденций «R» был создан жилищно-строительный кооператив «Солнечный берег». Кооператив выступал формальным заказчиком, чтобы создать иллюзию законности происхождения денег. Люди, подконтрольные Чернышову, получали средства за якобы «оказанные услуги» от двух типов структур: фирм с признаками фиктивности и компаний из фармацевтической отрасли. Именно привлечение фармацевтических предприятий является показательным, ведь крупная фарма — это репутация, лицензии и большие обороты. То, что крупные фармкомпании платили за вымышленные услуги структурам Чернышова, по сути означает их участие в легализации средств.

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Доля «фармацевтических» денег составляла около 10 % от всей суммы, тогда как остальные 90 % шли наличными через помощников. Именно эти 10 % должны были создать «фасад» легальности перед банками и финансовым мониторингом. Без этих десяти процентов, подкрепленных репутацией фармкомпаний, вся «Династия» выглядела бы как обычная самостройка, построенная на украденные наличные. Зато участие фармбизнеса позволяло скрывать реальное происхождение миллионов долларов, придавать строительству вид официального инвестиционного проекта и выводить деньги из коррупционных схем вокруг «Энергоатома» через якобы легальные контракты на «услуги».

Завершение расследования по делу «Мидас»

В начале ноября НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу «Мидас» и открыли материалы производства для ознакомления стороне защиты, после чего обвинительный акт поступит в суд.

Детективы работали над раскрытием масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе. По данным следствия, участники преступной организации вымогали у компаний, сотрудничавших с «Энергоатомом» и другими предприятиями в сфере управления Минэнерго, от 10% до 15% стоимости контрактов за подписание соглашений, их продление или сохранение статуса поставщика. Тем, кто отказывался платить, задерживали расчеты за выполненную работу и вытесняли с рынка, а сама схема получила в следствии название «шлагбаум». Для работы с наличными и отмывания средств действовал отдельный офис в центре Киева, через который только из энергетической отрасли в 2020–2025 годах прошло более $111 млн и 12 млн евро наличными, для сокрытия происхождения денег и имущества также использовали криптовалюту, ценные бумаги, зарубежный инвестиционный фонд, сеть иностранных компаний и оформление активов на других лиц; часть активов в Украине и за рубежом уже арестована, а отдельные эпизоды расследуются в рамках других производств.

В рамках дела подозрения получили восемь человек, фигуранты пользовались кодовыми именами: бизнесмен и соучредитель «Квартала-95» Тимур Миндич, который в ночь на 10 ноября 2025 года выехал из Украины и впоследствии попал под санкции СНБО, фигурировал как «Карлсон», бизнесмен Александр Цукерман — «Шугармен» или «Шеф», бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк — «Рокет», экс-руководитель исполнительной дирекции по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов — «Тенор». В материалах также упоминаются сотрудники бэк-офиса Игорь Фурсенко («Рёшик»), Леся Устименко и Людмила Зорина, а впоследствии подозрения были предъявлены экс-главе Минэнерго и Минюстиции Герман Галущенко («Профессор» и «Сигизмунд») и бывший вице-премьер и бывший глава Миннацединоства Алексей Чернышов («Че Гевара»).

В рамках дела об отмывании средств участников «Мидаса» сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, а среди упомянутых в материалах по делу о легализации имущества и отмывании денег также фигурируют Сергей Сиранчук, Лилия Лысенко, Геннадий Опальчук и Марина Медведева.

Владелец фармбизнеса Червоненко и связь с «Династией»

Фамилия фармацевтического предпринимателя в списки подозреваемых так и не попала. Игорь Червоненко, владелец группы «Фармастор», в которую входит сеть «Аптека Доброго Дня», — тот самый владелец фармкомпаний, с помощью которых отмывались средства на строительстве коттеджей «Династия» в Козине.

Игорь Червоненко

Из расследования UA.News известно, что доля ООО «Фармастор» (выручка которого в 2025 году составила 4,24 млрд грн) оформлена на кипрскую Pharminvest Holdings Limited, и, по данным наших источников, более 30% этой компании контролируют люди из окружения Миндича.

Сотрудничество и тесная дружба между Червоненко и Миндичем начались с того момента, когда Миндич помог выйти из-под санкций старшему брату Игоря, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко. После этого передача 30% доходов аптечного бизнеса Миндичу стала вознаграждением за успешно решенную проблему с санкциями.

В своё время народный депутат Ярослав Железняк также отмечал, что официального подозрения по делу «Мидас» у Червоненко пока нет, но его контакты с фигурантами заслуживают внимания следствия, поскольку фиксировались визиты Александра Цукермана с партнерами в офисы аптечных сетей.

К орбите Червоненко и связанных с ним структур относятся ООО «Аптека Доброго дня» (более 600 точек и 1,438 млрд грн валового дохода в 2024 году), ООО «Звезда Фармацевтики» (571 млн грн дохода за прошлый год), медицинская компания «ИРИС» и ООО «РАМ РУАН» (в сумме более 1 млрд грн дохода в 2024 году), а также сети «Аптека Доброго дня — Киев», «АО Биокон» (34 аптеки), «Аптека 7», «Будьте здоровы», «Аптека №418», «Аптека Арония», «Аптека №1 Трансфарм», «Астория-Фарм», «Аптека Мирра», «Фарма-Сити», «Фармабене» и ещё более 15 юридических лиц — в общей сложности около тысячи торговых точек с учётом франшиз.

Год после «Миндичгейта»

С момента раскрытия одного из крупнейших коррупционных скандалов в Украине недавно прошел год. Тогда президент Владимир Зеленский пообещал, что наказание ждет каждого, причастного к хищению государственных миллионов. Однако по состоянию на ноябрь 2026 года в СИЗО нет ни одного фигуранта «Миндичгейта». Главные организаторы спокойно живут в Израиле и судятся с президентом из-за санкций, а украинские топ-чиновники и исполнители вышли на свободу под многомиллионные залоги или под домашний арест.

Кто где через год после «Миндичгейта»

Тимур Миндич («Карлсон») — за границей. За день до обысков в ноябре 2025 года выехал из страны как многодетный отец и обосновался в Израиле, гражданство которого имеет. Заочно арестован и находится под санкциями СНБО, которые сейчас обжалует в Верховном Суде. Запрос Украины о его экстрадиции с весны 2026 года остается без ответа.

Александр Цукерман («Шугармен») — за границей. За несколько дней до обысков выехал через Молдову и Вену в Израиль. Проживает в элитном тель-авивском жилом комплексе Alrov Towers по соседству с Миндичем. Объявлен в розыск, ожидает решения по экстрадиции и, вслед за партнером, судится с Зеленским из-за санкций.

Герман Галущенко («Профессор» / «Сигизмунд») — под домашним арестом. После увольнения из Минюста в феврале 2026 года пытался бежать из страны, но был задержан на границе и отправлен в СИЗО. В июне за него внесли залог в размере 150 млн грн, а в октябре суд разрешил снять электронный браслет.

Алексей Чернышов («Че Гевара») — на свободе. После раскрытия дела «Мидас» был арестован с залогом в 51,6 млн грн, который за него внесли уже на следующий день. В июле 2026 года ВАКС снял с экс-вице-премьера электронный браслет, в настоящее время он находится под процессуальными обязательствами.

Андрей Ермак — на свободе. Покинул пост главы ОП в конце ноября 2025 года, а впоследствии возобновил адвокатскую деятельность и возглавил один из комитетов в НААУ. В мае 2026 года ему было предъявлено подозрение в легализации средств через строительство поместий в Козине, и он провёл в СИЗО всего 4 дня — вышел под залог в 140 млн грн.

Игорь Миронюк («Рокет») — находится под круглосуточным домашним арестом. Рекордсмен дела по времени пребывания в СИЗО, где он провёл почти год. Суды постепенно снизили ему залог со 126 до 25 млн грн, однако деньги так и не внесли. Осенью 2026 года вышел из-под стражи в связи с истечением предельного срока содержания под стражей во время досудебного расследования и носит электронный браслет.

Дмитрий Басов («Тенор») — на свободе. В ноябре 2025 года он провёл за решёткой две недели и вышел под залог в 40 млн грн. Несмотря на новое подозрение в июле 2026 года (в отмывании денег через криптовалюту и недвижимость на Бали), меру пресечения ему не ужесточали.

Офисная «прачечная» (Игорь Фурсенко, Леся Устименко, Людмила Зорина) — все на свободе. Бухгалтеры вышли из СИЗО уже на следующий день после ареста под совокупный залог в 37 млн грн, а координатор бэк-офиса Фурсенко («Рёшик») покинул изолятор через две недели после внесения 95 млн грн. Все трое ожидают суда, находясь под процессуальными обязательствами.

Убытки «Энергоатома» не учитывались

Публично дело описывали как хищение средств «Энергоатома», фигурантам инкриминировали получение и легализацию $111 млн и 12 млн евро. Но ущерб государственной компании не установлен, «Энергоатом» даже не признали потерпевшей стороной.

«В ходе досудебного расследования убытки АО «НАЭК «Энергоатом» не установлены». Такой же вывод содержится в постановлении Высшего антикоррупционного суда от 25 августа 2026 года (дело № 991/10706/26). То же самое подтвердил директор НАБУ Семен Кривонос.

А если «Энергоатом» не понес убытков, то что именно у него разворовывали? Бывший прокурор САП Станислав Броневицкий ставит под сомнение даже происхождение средств, которые следствие считает преступными, у Миндича и Цукермана.

«Не удалось выяснить происхождение средств у тех же Цукермана и Миндича. Не удалось выяснить происхождение средств у других фигурантов. Но уже заявлено, что средства преступного происхождения. Хотя прямых доказательств этому нет. Предпосылки для легализации нет. Что именно легализуют — загадка», — говорит бывший прокурор САП.

Броневицкий считает, что громкое расследование пока не продемонстрировало результатов, которых можно было бы ожидать от борьбы с коррупцией в энергетике.

«Основной эффект Мидаса — смена управленческих команд в энергетической сфере. А само дело превратится в очередной „долгоиграющий“ процесс, который годами будет рассматриваться в суде, к которому угаснет интерес и о котором со временем забудут», — прогнозирует Броневицкий

Скорее всего, «Энергоатом» останется без компенсаций, а украинцы так и не узнают, кто такой Вова на записях НАБУ. О последнем жаль больше всего.

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