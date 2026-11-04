От 10% до 15% стоимости контракта — именно столько, по данным следствия, участники преступной организации вымогали у компаний, работавших с «Энергоатомом» и другими государственными предприятиями энергетической отрасли. За пять лет через отдельный офис, занимавшийся отмыванием денег, прошло более $111 млн и 12 млн евро наличными.

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу «Мидас» и открыли материалы производства для ознакомления стороне защиты. Речь идет о масштабной коррупционной схеме, с помощью которой её участники влияли на работу стратегических государственных предприятий, получали незаконные выплаты и отмывали деньги.

По версии следствия, компании, имевшие контракты с «Энергоатомом» и другими предприятиями, находящимися в ведении Министерства энергетики, должны были отдавать участникам схемы часть стоимости сделок. Размер такой платы составлял от 10% до 15%. Чем дороже был контракт, тем больше получалась сумма отката.

Для работы с полученными деньгами у организации был отдельный офис. По подсчётам следователей, только из энергетического сектора в течение 2020–2025 годов туда было перечислено более $111 млн и 12 млн евро наличными. В то же время в распоряжении организации были и деньги из других источников.

Отмывали средства не только через наличные операции. По данным НАБУ и САП, для этого использовали криптовалюту, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд. Все это должно было помочь скрыть истинное происхождение денег.

Одновременно с расследованием схемы отмывания денег детективы также искали имущество, которое могло принадлежать ее участникам или быть приобретено за незаконно полученные средства. НАБУ и САП сообщают, что добились ареста активов в Украине и за рубежом. Поиск имущества и работа по его аресту будут продолжаться и в дальнейшем.

Отдельные эпизоды этой истории правоохранители продолжают расследовать в рамках других уголовных производств. Речь идет о возможных фактах подкупа в энергетической отрасли и отмывании денег в интересах других лиц.

Напомним, в ноябре 2025 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной преступной организации, которая, по версии следствия, действовала в энергетической сфере. Впоследствии в список подозреваемых вошли бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов и экс-министр энергетики Герман Галущенко.

Теперь защита должна ознакомиться с материалами дела. После этого обвинительный акт будет передан в суд, где будут рассматриваться собранные доказательства и обстоятельства дела.

Операция «Мидас»: ключевые факты и фигуранты расследования

В рамках расследования подозрения были предъявлены восьми лицам. Среди основных фигурантов: бизнесмен и соучредитель студии «Квартал-95» Тимур Миндич, которого на обнародованных записях НАБУ называют «Карлсоном». Также в деле фигурируют бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк по прозвищу «Рокет», экс-руководитель исполнительной дирекции по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, известный как «Тенор», и бизнесмен Александр Цукерман, которого называли «Шугарменом».

Отдельную роль в схеме играли сотрудники специального офиса, через который проходили деньги. Именно там их собирали, учитывали и проводили операции, чтобы скрыть незаконное происхождение средств.

В ночь на 10 ноября 2025 года Тимур Миндич выехал из Украины. Впоследствии Совет национальной безопасности и обороны ввел против него санкции.

15 месяцев и 1000 часов записей: как расследовали «пленки Миндича»

Операция «Мидас», которую также называют «пленками Миндича», стала результатом более чем годичной негласной работы НАБУ и САП. Детективы документировали деятельность организации более 15 месяцев, расследование началось ещё летом 2024 года. За это время правоохранители собрали огромный массив материалов, значительную и важную часть которых составляют около 1000 часов аудиозаписей разговоров фигурантов.

Перед объявлением подозрений к финальной стадии операции привлекли почти весь личный состав детективов НАБУ. По решениям судов в Киеве и других регионах провели более 70 обысков. В ходе них изъяли документы и значительные суммы наличных.

Первых пятерых участников задержали, а семерым фигурантам официально объявили подозрения 11 ноября 2025 года. Отдельно детективы проверяли возможные махинации с деньгами, выделенными на строительство защитных сооружений для объектов критической энергетической инфраструктуры. Сооружения должны были защищать энергетические объекты от воздушных атак.

Механизм «шлагбаум»: угрозы блокировки и фиктивные прозвища

Схему, с помощью которой участники организации получали деньги от поставщиков, правоохранители назвали «шлагбаумом». Компании, поставлявшие товары или оказывавшие услуги «Энергоатому» и предприятиям Минэнерго, оказывались перед выбором: либо отдать от 10% до 15% стоимости контракта, либо лишиться возможности работать с государственными структурами.

Деньги вымогали за подписание новых соглашений, продление действующих контрактов, даже за то, чтобы компания и в дальнейшем оставалась среди официальных поставщиков. Если подрядчик отказывался платить, ему задерживали расчеты за уже выполненную работу. Таким образом компании заставляли соглашаться на условия организаторов, а тех, кто отказывался, постепенно вытесняли с рынка.

Участники схемы пользовались кодовыми именами. Тимура Миндича называли «Карлсоном», Александра Цукермана — «Шугарменом» или «Шефом», Игоря Миронюка — «Ракеткой», а Дмитрия Басова — «Тенором». В материалах расследования также упоминаются сотрудники бэк-офиса: Игорь Фурсенко, которого называли «Рёшиком», Леся Устименко и Людмила Зорина.

Среди других фигурантов — бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко, который фигурировал под именами «Профессор» и «Сигизмунд», а также бывший руководитель Министерства национального единства Алексей Чернышов с кодовым именем «Че Гевара».

Отражения дела Ермака и вывод капитала

Расследование «Мидаса» не ограничилось основным делом об откатных платежах в энергетической отрасли. Правоохранители выделили в отдельные производства и другие эпизоды, связанные с высокопоставленными чиновниками и финансовыми операциями.

В мае 2026 года в одном из таких производств появилось имя бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Ему сообщили о подозрении в отмывании средств, полученных участниками «Мидаса». В материалах о возможном отмывании денег и легализации имущества также упоминаются Сергей Сиранчук, Лилия Лысенко, Геннадий Опальчук и Марина Медведева.

Деньги и имущество пытались скрыть не только в Украине. В центре Киева работал отдельный офис, где вели тёмную бухгалтерию и пересчитывали наличные. Затем деньги проводили через сеть иностранных компаний, а имущество оформляли на других людей. Значительную часть наличных выплат и финансовых операций проводили за рубежом, чтобы скрыть, откуда на самом деле взялись эти средства.

Фарммагната не заметили: как аптечный бизнес Червоненко попал в империю Миндича

Сосредоточившись на чиновниках энергетической отрасли, детективы НАБУ и САП не заметили, а может, оставили на потом, близкого соратника и друга Тимура Миндича — фармацевтического магната Игоря Червоненко, владельца группы «Фармастор», к которой принадлежит сеть «Аптека Доброго Дня».

Аптечный магнат Игорь Червоненко

Журналистские расследования связывают бизнес Червоненко с окружением Миндича. Значительная часть ООО «Фармастор», выручка которого в 2024 году составила 4,24 млрд гривен, оформлена на кипрскую компанию Pharminvest Holdings Limited. По информации источников в правоохранительных органах, более 30% этой компании контролируют люди из окружения Миндича.

Как утверждают источники, сотрудничество между бизнесменами началось в ходе решения вопроса, связанного с санкциями против брата аптечного предпринимателя, бывшего министра транспорта Евгения Червоненко. Передача значительной доли аптечного бизнеса, по этой версии, стала платой за лоббистскую поддержку.

Отдельно Национальная полиция и прокуратура расследуют схему отмывания денег через «Фармастор» и другие аптечные сети. Согласно материалам уголовного производства, в 2022–2025 годах более 183 юридических лиц перечисляли миллионные суммы роялти за патенты на «ультразвуковое отпугивание крыс». Следствие считает эти патенты фиктивными. По такой схеме с аптечного рынка, по данным правоохранителей, вывели более 2 млрд гривен. По меньшей мере 361 млн гривен из этой суммы — неуплаченные налоги, которых недополучил государственный бюджет.

После начала обысков «Фармастор» неожиданно добавил в перечень своих видов деятельности производство кинофильмов. Такое изменение выглядит необычно для аптечного бизнеса и напоминает подобные истории с компаниями, связанными с партнерами Миндича.

В материалах НАБУ и САП имя Червоненко и его фармацевтических компаний пока упоминается лишь вскользь. В частности, речь идет о возможной легализации денег через наличную «форму-1» во время строительства коттеджного городка «Династия» в Козине.

Народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что Червоненко пока не получил официального подозрения по делу «Мидас», но его контакты с фигурантами должны заинтересовать следствие. По его словам, правоохранители фиксировали случаи, когда Александр Цукерман вместе с партнерами посещал офисы аптечных сетей. Это может свидетельствовать о более тесных связях фармацевтического бизнеса с бэк-офисом Миндича, чем считалось ранее.

Где ты, что ты: текущий статус фигурантов дела «Мидас»

На сегодняшний день ключевые фигуранты дела находятся в разных странах и в разных обстоятельствах. Тимур Миндич («Карлсон») и его бизнес-партнер Александр Цукерман («Шугармен») покинули Украину ещё до объявления подозрений осенью 2025 года. Оба находятся в Израиле. Украинские суды приняли решение об их заочном аресте, а правоохранительные органы передали документы в Интерпол для объявления бизнесменов в международный розыск.

Украина пытается добиться их выдачи. По словам руководителя САП Александра Клименко, по состоянию на август 2026 года Израиль еще не ответил на запросы об экстрадиции Миндича и Цукермана. Сам Миндич тем временем пытается обжаловать введенные против него санкции: он подал иск в Верховный Суд против президента Украины с требованием их отменить.

Иная ситуация у бывшего министра энергетики Германа Галущенко («Профессор»). Его задержали при попытке пересечь границу, после чего суд поместил его под стражу с возможностью выхода под залог. Сначала ее размер составлял 200 млн гривен, но впоследствии сумму уменьшили до 150 млн. Эти деньги внесли 29 июня, и Галущенко вышел из СИЗО.

В конце июля Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения без изменений. Таким образом, Галущенко остается на свободе, но должен выполнять определенные судом обязательства. В частности, без разрешения он не может выезжать за пределы Киева и области, общаться с отдельными указанными лицами и обязан носить электронный браслет.

Бывший руководитель Министерства национального единства Алексей Чернышов («Че Гевара») также остается на свободе. В июле 2026 года ВАКС не продлил ему обязанность носить электронный браслет. В то же время в эпизодах, связанных со строительством коттеджного городка «Династия», появились новые подозрения. В частности, речь идет о возможном отмывании средств. В материалах дела фигурирует и первоначальный эпизод с передачей Чернышову 500 тысяч долларов.

Среди других фигурантов дела — бывший исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов («Тенор»). В конце 2025 года он вышел из СИЗО после внесения залога в размере 40 млн гривен. На этом претензии правоохранителей к нему не закончились. 10 июля 2026 года НАБУ и САП сообщили Басову о новом подозрении в отмывании денег, полученных через схему «шлагбаум». По версии следствия, в течение 2023–2025 годов он легализовал более 30 млн гривен. На эти деньги покупали автомобили и недвижимость в Украине и на индонезийском острове Бали. Имущество оформляли на близкого человека, а часть операций проводили через криптовалюту. Менять меру пресечения Басову тогда не стали: в САП объяснили это тем, что он не нарушал возложенных на него обязанностей.

А вот бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк («Рокет») продолжает находиться под стражей. Правда, сумма залога, при которой он может выйти из СИЗО, существенно изменилась. Если ранее суд установил её на уровне 85 млн гривен, то 13 октября 2026 года ВАКС уменьшил сумму до 25 млн. При этом Миронюк остаётся под стражей, пока не внесет эти деньги. В случае освобождения он должен будет соблюдать ряд ограничений, в частности не выезжать за пределы Киева и области без разрешения суда, не контактировать с определенными лицами и носить электронный браслет.

Отдельные дела и связанные с ними фигуранты: что известно о Ермаке, Шиле и Вербицком

Дело «Мидас» — не единственное производство, в рамках которого правоохранители изучают возможные коррупционные связи и финансовые операции фигурантов. Часть материалов НАБУ и САП выделили в отдельные дела. Среди тех, чьи имена фигурируют в этих расследованиях, — бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, экс-советник ОП Артем Шило и бывший заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий.

После увольнения с должности главы Офиса Президента Андрей Ермак вернулся к адвокатской деятельности. Он также возглавил Комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии в Национальной ассоциации адвокатов Украины. В то же время его имя по-прежнему фигурирует в материалах отдельного антикоррупционного производства.

Андрей Ермак в зале суда

В мае 2026 года Ермаку сообщили о подозрении в отмывании средств, которые, по версии следствия, получили участники «Мидаса». Правоохранители проверяют возможную легализацию этих денег через строительство элитной недвижимости под Киевом. Сам Ермак отвергает обвинения.

После предъявления подозрения суд назначил ему меру пресечения в виде залога в размере 140 млн гривен. Деньги внесли 18 мая. В дальнейшем процессуальные ограничения постепенно смягчались. В августе ВАКС разрешил Ермаку передвигаться не только по Киеву и области, но и по другим регионам Украины. А 15 сентября суд разрешил снять электронный браслет. Решение объяснили медицинскими обстоятельствами: по заключению специалиста, дальнейшее использование устройства могло нанести вред здоровью Ермака. Другие процессуальные обязательства ему продлили еще на 60 дней.

Отдельное направление в деле «Мидас». История государственного «Сенс Банка» и его возможного использования для проведения финансовых потоков, связанных с людьми из окружения Тимура Миндича. В мае 2026 года обнародованные записи разговоров фигурантов расследования показали, что вопрос о влиянии на государственный банк обсуждался ещё до формирования его наблюдательного совета. В частности, Александр Цукерман и советник руководства банка Василий Веселый обсуждали кандидатуры будущих членов совета, а в других разговорах речь шла об интересе Миндича к банку и финансовых потоках, которые через него проходили. По версии следствия, группа могла получить фактический контроль над «Сенс Банком», а впоследствии использовать его для пропуска части средств, легализованных в рамках операции «Форест Гамп». Именно через этот банк, по данным НАБУ, прошла часть из 150 млн грн, которые впоследствии внесли в качестве залога за Германа Галущенко по делу «Мидас».

Но история «Сенс Банка» в этом контексте начинается не с Миндича. После ликвидации в 2023 году IBOX Bank государственный банк получил возможность укрепить свои позиции на рынке платежных услуг в сфере обслуживания онлайн-казино. Именно вокруг обстоятельств ухода IBOX Bank с рынка впоследствии возникли подозрения о возможном перераспределении финансовых потоков. В публичных материалах и заявлениях фигурировали бывший советник ОП Артем Шило и экс-заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий. Вероятно, именно эти два чиновника способствовали ликвидации IBOX Bank, чтобы расчистить рынок для «Сенс Банка».

Бывший прокурор Дмитрий Вербицкий

Имя Артема Шило фигурировало ещё в эпизоде, связанном с материалами «Мидаса». В ноябре 2025 года народный депутат Ярослав Железняк заявил, что подготовку так называемых «папок Миндича»: конфиденциальных досье на народных депутатов, журналистов и чиновников, которые детективы НАБУ нашли в офисе бизнесмена, могли координировать сотрудники Бюро экономической безопасности, а одним из ключевых организаторов этой работы мог быть Артем Шило. Якобы он имел неформальное влияние на руководство БЭБ и мог привлекать аналитические подразделения к подготовке таких материалов. Железняк также связывал Шило с неформальными процессами, связанными с давлением на IBOX Bank.

Бывший советник ОП Артем Шило

Как мы уже упоминали, детективы НАБУ выделили отдельные эпизоды, связанные с этой историей, в самостоятельные уголовные производства. Остается надеяться, что в этих делах активно фигурируют фамилии Вербицкого и Шило, чтобы закон наказал обоих бывших должностных лиц Генеральной прокуратуры и Офиса Президента по мере справедливости.

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