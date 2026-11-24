За девять дней в жизни генерал-майора СБУ Сергея Дуки произошло немало неожиданных перемен. Ему было предъявлено подозрение по делу «Карфаген», он сидел на скамье подсудимых в ВАКС, провел несколько дней в камере Лукьяновского СИЗО и вышел на свободу под залог в 65 миллионов гривен.

В первую очередь генерал поблагодарил за оплаченную свободу коллектив, который многочисленно встречал его под стенами изолятора аплодисментами. И сразу обратился к народным депутатам с требованием создать временную следственную комиссию, которая должна была бы разобраться с коррупцией в НАБУ. Новую ВСК создавать не стали. Вместо этого председатель действующей парламентской комиссии, народный депутат Алексей Гончаренко пригласил Дуку на её заседание.

«Противостояния между СБУ и НАБУ нет», — с этой фразы Сергей Дука начал свое выступление в начале заседания. А дальше три с половиной часа как будто пытался убедить присутствующих в обратном.

Кто такой Сергей Дука

Генерал-майору 44 года. Родился в Голой Пристани в Херсонской области. На службу в СБУ поступил в 2000 году, оперативной работой занимается с 2005 года.

После окончания академии СБУ его направили в Херсон. Там Дука прошел оперативные должности и дослужился до заместителя начальника районного отдела. В 2016 году его перевели в управление СБУ в Одесской области, где он стал заместителем начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В 2020 году Дука переехал в Киев, где занял аналогичную должность в главном управлении. А уже в 2022 году возглавил одно из управлений Департамента защиты национальной государственности — главное управление «Д». Назначил его тогдашний председатель СБУ Василий Малюк.

Свою зону ответственности Дука описал довольно широко. В нее входили контрразведывательная защита органов власти, контрольное сопровождение правоохранительных органов, борьба с организованной преступностью, противодействие контрабанде и коррупции на таможне, а также контрольное обеспечение судебной системы. Во время полномасштабного вторжения, по его инициативе, в подразделении создали отдельную службу для оперативно-боевой работы. Начало большой войны встретил в Киеве, руководил одной из оперативных групп, на которые разделили столицу. Сотрудники проводили оперативно-розыскные и контрразведывательные мероприятия, взаимодействовали с военными и ГУР, организовывали блокпосты. Участие в боевых действиях генерал связывает с обороной Киева.

В 2023 году Дука получил звание бригадного генерала. Представление на него вносил Василий Малюк. В 2026-м Дука стал генерал-майором. Это представление подписал первый заместитель председателя СБУ генерал-майор Александр Поклад, который на тот момент исполнял эти полномочия. Самих документов Дука не видел и объяснить, за какие именно заслуги получил звание, не смог.

Родственники на оккупированной Херсонщине

Отдельно Сергей Дука пытался объяснить, почему его тесть и теща остались на оккупированной территории Херсонской области и получили российские паспорта еще в 2022 году. По словам генерала, с родителями жены он не общается и подтверждений наличия у них российских паспортов не имеет.

«Родители моей жены не относятся к моим близким родственникам. Мои близкие родственники — мать и брат — находились в оккупированном Херсоне, затем уехали оттуда, сейчас находятся на территории Украины», — сказал он.

Конечно, о родственниках, которые могли получить российские паспорта, он с первых дней сообщил в Главное управление внутренней безопасности СБУ как о потенциальном риске для себя. Общаться со своими родителями продолжает жена Инесса. Она же является совладелицей фермерского хозяйства «Эдельвейс», основная доля которого принадлежит её отцу Тажидину Мустафаеву. Хозяйство связано с селом Коробки вблизи Каховки.

Как выяснили журналисты херсонского издания МОСТ, после российской оккупации в российской регистрационной системе появилось предприятие с таким же названием. В базе СПАРК датой его регистрации указано 2 декабря 2022 года, руководителем — Тажидин Мустафаев, а местом регистрации — те же Коробки. 20 августа 2026 года российское юридическое лицо было исключено из реестра как недействующее.

Генерал не знает

Каков его нынешний статус в СБУ, Сергей Дука не знает. Отстранен ли он, проводится ли в его отношении служебное расследование — генералу неизвестно. Спросить, похоже, не у кого, потому что суд запретил ему общаться с частью сотрудников службы. Другая часть с ним не связывалась.

«О своём увольнении с должности я узнал из СМИ, но ни одного документа не видел», — пояснил Дука.

Последней своей должностью Дука назвал первого заместителя руководителя Департамента защиты национальной государственности и добавил, что увольнение из СБУ во время военного положения невозможно. Отдельно генерал Дука еще раз выразил благодарность коллективу за собранные 65 миллионов гривен залога, после внесения которого он вышел из СИЗО, а о сборе он ничего не знал.

«Я могу вам на 100% сказать: я уже вышел, когда узнал обо всём этом и пообщался с ребятами, никто никого не заставлял собирать эти средства», — заверил он и сразу же высказал претензии к СМИ, ВАКС, САП и НАБУ из-за обнародования списков сотрудников СБУ, которые стали участниками многомиллионного сбора. По всей видимости, журналисты начали звонить людям из списков и задавать им неудобные вопросы. Генерал также предположил, что эти данные могли попасть на российские интернет-ресурсы.

Как именно организовали сбор, кто сообщал коллегам реквизиты и координировал переводы — не объяснил, ведь в тот момент находился в СИЗО без средств связи.

«У нас есть свой коллектив. У нас есть братство, есть взаимоуважение, поддержка. Как это происходило, я не знаю, но мне очень приятно, и я пока что благодарен всем, кто помог мне выйти под залог», — сказал Дука.

Буду сидеть столько же, сколько Магомедрасулов

Сотрудничать со следствием генералу после задержания не предлагали, напротив, сотрудники НАБУ дали понять, что свободы Дука в ближайшее время не увидит. «Мне в НАБУ обещали, что я буду сидеть столько же, сколько сидел Руслан Магомедрасулов», — рассказал генерал.

Услышанное даже председателю ВСК Алексею Гончаренко показалось похожим на угрозы. Однако Дука не смог назвать фамилии тех, кто угрожал. Не знает и не запомнил, потому что в кабинете находилось несколько человек. Обстоятельства задержания он описал как крайне неожиданные: утром ещё собирался на работу, а в обед был задержан. Вечером генералу вручили подозрение, содержание которого его немало удивило.

«Если бы мне оперативный сотрудник принес такие материалы, я бы отправил его к врачу», — прокомментировал Дука.

Генерал не спешил восстанавливать контакты с привычным кругом общения, когда вышел из СИЗО. Говорит, что сказались семь лет без отпуска и постоянной связи. «Я даже телефонную книгу себе не перенес. С кем хочу общаться, с тем общаюсь сам. А так, немного прояснил голову, и мне сейчас очень комфортно. Так комфортно я еще никогда не чувствовал себя», — сказал Дука.

«Всё, что рассказал Кравченко, — чистая правда»: два производства в отношении директора НАБУ Кривоноса

Еще там, на улице Дегтяревской, как только Сергей Дука вышел за ворота следственного изолятора, он заявил на запись десятка видеокамер, что его задержание — это месть директора НАБУ Семена Кривоноса за объявленное подозрение самому Кривоносу и обыски у сотрудников бюро, которые состоялись годом ранее.

На заседании ВСК генерал подтвердил: материалы по делу директора НАБУ вел именно его подразделение. И безоговорочно поддержал обнародованную бывшим генеральным прокурором Русланом Кравченко информацию о двух эпизодах, которые легли в основу подозрения.

«По делу Кривоноса материалы вел именно наш подразделение. Я могу с уверенностью заявить: все, что там изложил бывший генеральный прокурор, — это чистая правда. Вся собранная доказательная база. Там было два разных производства», — сказал Дука.

Первый эпизод касался усыновления малолетнего ребенка и освобождения от уголовной ответственности по амнистии. А до этого Кривонос якобы был причастен к подкупу избирателей.

«Господин „великий антикоррупционер“ Семен Кривонос в тот момент занимался подкупом избирателей, а именно студентов. За это его привлекли к уголовной ответственности. Чтобы избежать уголовной ответственности, ему кто-то подсказал, что нужно найти малолетнего ребенка. Ему помогла знакомая найти: они внесли эти сведения в РАГС — была женщина, был ребенок без отца, они внесли его в качестве отца, а он тогда, кажется, работал начальником управления или социальной защиты, что-то в этом роде», — рассказал генерал.

Он уточнил, что Кривоноса не оправдали: факт совершения преступления имел место, однако от уголовной ответственности его освободили по амнистии. Впоследствии, как утверждает Дука, Кривонос использовал документы об усыновлении при участии в конкурсах на государственные должности.

«Затем с этой бумажкой — в его случае это иначе как бумажкой не назовешь — он подал заявку на конкурс. Зная о том, что он совершил ранее, подал заявку на конкурс в таможню, затем работал в ГАСИ, а потом стал директором НАБУ», — заявил Дука.

Информацию об этом эпизоде подразделение получило не ранее августа 2025 года. Процессуальное расследование проводило ГБР, подразделение Дуки обеспечивало оперативное сопровождение. Процессуальное руководство осуществляла Генеральная прокуратура. Среди проведенных мероприятий он назвал допросы свидетелей, истребование и изъятие документов, в частности материалов, на основании которых вносились изменения в записи в РАГС. Дука также подтвердил, что допросы, видеозаписи которых впоследствии обнародовал Кравченко, проводились уже в 2025 году. Что касается фоноскопической экспертизы в другом эпизоде, он заявил, что голос Кривоноса подтвердили, а также проводили лингвистическое исследование.

При этом сам генерал не просматривал обнародованное Кравченко видео допроса матери ребенка. Он предположил, что это был допрос, но не смог вспомнить, кто именно его проводил — следователи или прокуроры. Анализ сроков давности, по его словам, входил в компетенцию прокурора. Проектов подозрений ни в одном из двух производств Дука лично не видел.

Второй эпизод касался земельных участков в Обуховском районе — дела о возможной торговле государственной землей и вымогательстве средств.

«Семен Кривонос, будучи высококвалифицированным специалистом в земельной сфере, торговал государственной землей, вымогал за это деньги. Судом это пока не установлено — это то, в чём его подозревали», — заявил Дука.

Материалы обоих производств были собраны к концу 2025 года. Тогда же были готовы и подозрения. Однако их не объявили. Почему так произошло, Дука объясняет позицией тогдашнего генпрокурора Руслана Кравченко.

«Кравченко говорил, что нет политического решения, нужно подождать», — рассказал генерал. Кто именно должен был принять политическое решение, он не узнал, так как не задавал дополнительных вопросов генпрокурору. Но подтвердил, что после подготовки материалов в конце 2025 года новых следственных действий до момента объявления подозрения не проводили: речь шла о тех же доказательствах, собранных ранее. Задержку в несколько месяцев генерал назвал обычной практикой оперативной работы.

«Малюк сказал приостановить движение материалов»: дела в отношении НАБУ

Материалы в отношении сотрудников НАБУ и руководства бюро не дошли до процессуальных решений из-за указания тогдашнего главы СБУ Василия Малюка. Генерал Дука утверждает, что осенью 2025 года его и двух заместителей вызвал Малюк и попросил приостановить работу с уже готовыми материалами.

«Прекратить продвигать материалы по сотрудникам НАБУ, которые уже подготовлены. Такое же указание было и у генерального прокурора», — заявил Дука. Вместе с ним в кабинете находились заместители Антон Кравчук и Андрей Фонарюк. Конкретного месяца генерал не вспомнил, однако подчеркнул: Малюк просил не прекращать дела, а не ускорять их рассмотрение.

На тот момент, пояснил генерал, дело Кривоноса было готово к предъявлению подозрения. Впрочем, после разговора с Малюком Дука пообщался с тогдашним генпрокурором Русланом Кравченко, а тот подтвердил — подозрение пока не будет подписывать.

«Василий Малюк не объяснял, но указание не продвигать материалы поступило после того, как он вернулся из Офиса президента, — сказал Дука. — Да, я связываю эти события именно с тем, что НАБУ и САП давно перестали быть у нас антикоррупционными органами, а стали рычагами влияния на высшее политическое руководство государства».

Несмотря на это, генерал назвал указание Малюка законным, ведь окончательное решение о подозрении принимает прокурор: «Он же не говорил не расследовать, он сказал: «Не ускорять его». Это, в принципе, законное указание — решение принимает прокурор», — пояснил генерал.

После задержания Сергея Дуки нескольких сотрудников СБУ: его заместителей, руководителей управлений и сотрудников внутренней безопасности, именно тех, кто вел досье на сотрудников НАБУ и САП, — были переведены в распоряжение службы, что означает: человек остается в штате СБУ, но не занимает конкретной должности. Вероятно, такие кадровые изменения связаны с работой антикоррупционных органов, но утверждать это генерал не стал: «Я военнослужащий, я ничего ни с чем не связываю — принято решение руководителя. Но могу для себя осознавать, что именно так и произошло».

Магомедрасулов, Тибекин и дело «Мидас»

Детективы НАБУ Тибекин и Руслан Магомедрасулов. Оба находятся под подозрением: Магомедрасулов — в недекларировании и содействии государству-агрессору, а оба обвиняются генералом Дукой в умышленном затягивании процессов, поскольку более полугода и без причины уклоняются от ознакомления с материалами собственных дел.

«Если я уверен, что ни в чём не виновен, пусть НАБУ передаст мои материалы в суд — я буду там доказывать свою невиновность. Почему детективы не знакомятся с материалами дела? Ведь они все кричали, что всё сфабриковано и сфальсифицировано», — заявил он.

Отдельно Дука опроверг участие детектива Магомедрасулова в слежке за Тимуром Миндичем. По словам генерала, у него нет подтверждений того, что детектив входил в соответствующую оперативно-следственную группу.

«В СМИ повсеместно распространяется информация, что Магомедрасулов — «сверхгерой», который вел дознание по делу Миндича. Чем это подтверждено? Мне известно, что он не принимал в этом участия, что это была героизация для того, чтобы потом кричать о давлении на НАБУ. Нет никаких проблем с предоставлением документов, в которых отмечено, что он является участником оперативно-следственной группы. Это не секретный документ: если бы я доказывал свою правоту — просто выложил бы его, подписанный моим руководителем. А документа нет», — сказал Дука.

Говоря о своей ситуации, Дука заодно отметил, что НАБУ до сих пор не допрашивало его и не предоставило стороне защиты возможности ознакомиться с материалами дела. В НАБУ и САП оперативно отреагировали на заявление генерала. 24 ноября ведомства обнародовали протокол допроса Дуки от 4 ноября, утверждая, что после задержания его допросили в присутствии адвоката. Однако из документа видно, что процессуальное действие длилось шесть минут, а в самом протоколе зафиксирован один вопрос: что подозреваемый может сообщить об обстоятельствах, изложенных в уведомлении о подозрении. В ответ Дука пояснил: он не отказывается предоставлять доказательства, но сделает это после того, как ознакомится с материалами, послужившими основанием для уведомления о подозрении.

Генерал назвал обнародование протокола подменой понятий. По его словам, содержательных вопросов об обстоятельствах дела ему не задавали, а после этого допроса следователи больше не инициировали и не проводили никаких других процессуальных действий такого характера.

Что касается обстоятельств обыска в его доме, генерал возражал против того, как его проводили сотрудники НАБУ: мол, он сначала даже не понял, что это детективы НАБУ приехали с обыском, ведь такие следственные действия должны начинаться после шести утра, если нет неотложных обстоятельств. Он также упрекнул правоохранителей в том, что те не воспользовались домофоном, а вместо этого начали перелезать через забор.

Видео с обыском НАБУ и САП обнародовали вместе с протоколом допроса генерала. На записи слышно, как детективы представляются и сообщают о наличии постановления суда. Дука не согласился с такой версией событий. Генерал настаивает, что детективы и спецназовцы НАБУ прибыли к его дому около 5:25 утра как минимум на пяти автомобилях и сразу начали перелезать через забор. При этом, утверждает он, правоохранители не представились, а сделали это лишь после предупреждения сотрудников ЦСО «А» СБУ, которые его охраняли. Охранники восприняли вооруженных неизвестных, которые в темноте перелезали через забор и разговаривали по-русски, как потенциальную угрозу. Генерал утверждает, что не мог отдать приказ пропустить детективов, поскольку сотрудники ЦСО «А» ему не подчиняются. Отдельно генерал отметил детектива НАБУ Романа Недова. В прошлом году Дука проводил у него обыск. Теперь тот приехал обыскивать его дом. Конфликт интересов — Сергей Дука будет инициировать отвод детектива.

«Карфаген»: знакомство с Осиповым

Дело «Карфаген» и связи Дуки с Андреем Осиповым «Криминалом», которого следствие считает одним из организаторов преступной группировки. По версии НАБУ, группа была связана с мошенническими колл-центрами, наркотрафиком, вымогательством денег и незаконным бизнесом. В подозрении Сергею Дуке Осипов называется человеком, который обеспечивал прикрытие и связь между организацией и правоохранительной системой.

Дука и Осипов знакомы. Знакомство было рабочим и возникло по инициативе тогдашнего руководства СБУ.

«Меня с ним познакомил Василий Малюк, когда я приехал в Киев в 2021 году. Осипова он описал как человека, который может помогать в интересах службы. Он из криминальной среды, то есть в плане понимания оперативной обстановки, каких-то возможностей», — рассказал Дука.

Генерал неоднократно встречался с Осиповым. Тот приезжал к нему в кабинет и рассказывал о ситуации в криминальной среде: кто имеет влияние, кого сменяют и к кому обращаются представители преступного мира.

«Рассказывал об оперативной обстановке в среде: кто «смотрящий», кого меняют, к кому «воры» обращаются. Это простая оперативная работа, чрезвычайно сложная линия с тонкой гранью. Чтобы задержать производителя наркотиков, нужен другой производитель наркотиков; чтобы задержать вора, его может сдать только другой вор. Если взять телефон любого руководителя уголовного розыска района, там тоже будут подобные контакты — это не статья «191-я», это другой контингент и совсем другой подход», — сказал Дука.

В качестве примера пользы от контактов с Осиповым генерал привел две истории. Первая касалась попыток организовать беспорядки в украинских пенитенциарных учреждениях в начале полномасштабного вторжения. Группа российских авторитетов, связанных с ФСБ, пыталась расшатать ситуацию в колониях, а Осипов помог этому предотвратить.

Вторая история касалась вербовки заключённых в ЧВК «Вагнер» в России. Дука утверждает, что криминальные авторитеты распространили среди заключённых призыв не соглашаться на вербовку, после чего количество желающих якобы уменьшилось. «Усилиями Андрея все это было нивелировано — Василий Васильевич Малюк может это подтвердить», — сказал Дука.

Он также охарактеризовал Осипова как патриота, который с самого начала полномасштабной войны находился в Киеве и помогал с различными вопросами. Контакты с ним не были конфиденциальным сотрудничеством в классическом понимании, но могли использоваться для решения отдельных оперативных задач.

«Не могу сказать, что это конфиденциальный контакт, потому что в их мире это неприемлемо, но контакт у нас был, и точечные ситуации, если к нему обращались, он мог за счет своих связей решить», — пояснил он.

Колл-центры: Дука в этом не разбирается

Подразделение генерала присоединилось к борьбе с колл-центрами в конце июля 2026 года, после публичных заявлений президента и генерального прокурора. За несколько месяцев провели много операций в разных регионах, а первые подозрения во Львове объявили уже после изменений в законодательстве.

«Мое подразделение было привлечено в конце июля, после того как президент и генеральный прокурор объявили войну колл-центрам. Мы провели очень много операций по всей Украине за последние пару месяцев, и первые подозрения во Львове были предъявлены уже по новой статье, после изменений в законе», — рассказал генерал.

Ранее вопросами колл-центров он не занимался и не знает, кто стоит за их сетью.

«Я никогда не занимался этим вопросом. В чём не разбираюсь, в том не разбираюсь. В преступном мире разбираюсь — об этом могу сказать, а что там происходило — не знаю», — подытожил он.

Публичное заявление Сергея Дуки: конфликта между СБУ и НАБУ нет

Я хочу подчеркнуть: никакого конфликта между СБУ и НАБУ нет. У них своя работа, у нас своя. Но вопрос в том, как они её выполняют, для чего и с какой целью.

На мой взгляд, антикоррупционные органы стали рычагом политического влияния на высшее руководство государства. Всё это сопровождается хорошо срежиссированными фильмами и медийными кампаниями, которые не приносят государству никакой выгоды, а напротив, создают Украине репутацию едва ли не самой коррумпированной страны в мире. Этими нарративами пользуются, в частности, российские СМИ.У меня очень много вопросов к антикоррупционным органам. И очень жаль, что господа Клименко и Кривонос сейчас не рядом с нами.

Другая сторона не явилась

На следующее заседание ВСК приглашения получили директор НАБУ Семен Кривонос, руководитель САП Александр Клименко, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, экс-глава СБУ Василий Малюк и бывший генпрокурор Руслана Кравченко. Все пятеро фигурировали в показаниях генерала, поэтому комиссия должна была выслушать их версию событий.

Но 23 ноября ни один из пятерых не явился.

Кривонос заранее сообщил, что будет находиться в зарубежной командировке: сначала на конференции в Риме, затем планировал встречи в Брюсселе и поездку в Японию. В САП объяснили отсутствие Клименко важной международной встречей. Василий Малюк выполнял боевые задачи. Причины неявки Магамедрасулова и Кравченко неизвестны. Председатель ВСК Алексей Гончаренко назвал ситуацию беспрецедентной: «За всю историю нашей ВСК такого еще не было».

Собственно, у руководства НАБУ, САП и других приглашенных была возможность лично ответить на обвинения Дуки, опровергнуть его версию событий и объяснить, что и как именно происходило. Если генерал искажает факты, это можно было бы аргументированно объяснить на заседании ВСК. Но вместо ответов комиссия увидела пустые места для приглашенных.

Их вызвали повторно с предложением самостоятельно выбрать удобную дату.

Читай нас в