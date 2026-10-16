Иран и поддерживаемые им группировки с начала войны нанесли не менее 135 ударов дронами и ракетами по 84 инфраструктурным объектам в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, Катаре, Кувейте, Омане и Бахрейне. Об этом говорится в расследовании Reuters, о котором сообщает The Express Tribune. По данным агентства, целью ударов было критически важное оборудование энергетических, портовых, транспортных и промышленных объектов.

Удары по портам и газовым заводам

Среди наиболее пострадавших объектов — порт Фуджейра в ОАЭ, который позволяет экспортировать нефть в обход Ормузского пролива. Reuters насчитал не менее 19 ударов по порту с 28 февраля. Спутниковые снимки, проанализированные агентством, показали повреждения двух систем трубопроводов, соединяющих нефтяные терминалы с причалами.

После атак в середине марта загрузка нефти в Фуджейре упала до 440 тыс. баррелей в сутки — менее половины среднего суточного показателя 2025 года, по данным Kpler. После удара 4 мая экспорт нефтепродуктов из порта почти остановился на месяц: до 1 июня оттуда вышло лишь одно судно.

Атакам также подверглись заводы по сжижению газа Ras Laffan в Катаре. Во время двух ударов были уничтожены два охлаждающих модуля, используемых для сжижения газа. Глава QatarEnergy Саад аль-Кааби заявил Reuters в марте, что их полное восстановление может занять от трёх до пяти лет. Атаки на Ras Laffan поставили под угрозу почти 20% мировых потоков сжиженного природного газа, отмечает агентство.

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Опровержения властей и экономические потери

Правительства стран Персидского залива как минимум в 34 официальных заявлениях после ударов подчёркивали, что повреждения были вызваны обломками перехваченных ракет или дронов. В то же время 14 опрошенных Reuters экспертов и людей, осведомлённых о работе пострадавших отраслей, сочли маловероятным, что критически важное оборудование на десятках объектов было повреждено преимущественно случайными обломками.

10 сентября удар по саудовскому нефтепроводу Восток—Запад остановил перекачку нефти и поставил под угрозу до 4% мировых поставок нефти. Саудовская Аравия заявила, что атаку совершили поддерживаемые Ираном группировки в Ираке. Цены на фьючерсы Brent в марте, апреле и мае приближались к 120 долларам за баррель или превышали эту отметку, тогда как в феврале составляли около 70 долларов.

По оценкам компаний и аналитической фирмы IIR Energy, как минимум четырём крупным объектам в регионе для полного восстановления понадобится год или больше. Среди них — Ras Laffan, катарский завод Pearl Gas-to-Liquids, газовый комплекс Habshan в ОАЭ и алюминиевый завод Emirates Global Aluminium Al Taweelah.

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