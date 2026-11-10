Ровно год назад в Украине разразился скандал «Миндичгейт» — один из крупнейших коррупционных скандалов в стране за последние годы. Энергетика «отмечает» годовщину разрушенными теплоэлектростанциями, а жители Киева в честь этого «праздника» получают всего около пяти часов электричества в сутки. Отмечают годовщину и НАБУ с САП, которые 4 ноября объявили о завершении расследования по делу «Мидас».

Год назад президент Владимир Зеленский обещал, что причастные к коррупции в «Энергоатоме» не уйдут от ответственности. Действительно, за это время часть подозреваемых продолжает находиться под стражей, а часть вышла на свободу после внесения залога. Организаторы схемы Тимур Миндич и Александр Цукерман успели покинуть Украину буквально за несколько часов до обысков и в ближайшее время возвращаться не собираются. Для некоторых людей из ближайшего окружения Миндича вся эта история, напротив, прошла практически незаметно.

Что изменилось за год после громких разоблачений — не только в материалах расследования, но и в жизни тех, кто создал «Миндичгейт» и участвовал в нём?

Как работала энергетическая «шлагбаумная» схема

Участники схемы подчинили себе контракты стратегического «Энергоатома», а также других предприятий с годовым оборотом более 200 млрд гривен. Правила для бизнеса были безжалостными: чтобы получить контракт или дождаться честно заработанных денег, выплату которых могли задерживать даже на полгода, нужно было отдать от 10% до 15% стоимости договора. В разговорах это называли «шлагбаумом».

Всем этим механизмом управляли неформальные «смотрящие». По версии следствия, систему создали бизнесмен Тимур Миндич («Карлсон») и Александр Цукерман («Шугармен»). Непосредственно в «Энергоатоме» процесс контролировали директор по физической защите и безопасности Дмитрий Басов («Тенор») и бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк («Рокет»). В материалах дела также фигурируют бывший вице-премьер Алексей Чернышов («Че Гевара») и экс-министр энергетики Герман Галущенко («Профессор»).

«Прачечная» в здании Деркача и «красивые» доллары

Прибыль подсчитывали и отмывали в нелегальной бухгалтерии по адресу: улица Владимирская, 20/1. Финансовый центр обустроили в помещении, принадлежавшем семье бывшего депутата Андрея Деркача. Общение велось исключительно через закрытые мессенджеры и криптовалюту, а сейфы и места хранения наличных постоянно менялись. Новые стодолларовые купюры в разговорах называли «синими» или «красивыми», а старые — «выпуском 96-го года».

За пять лет через этот офис прошло более 111 млн долларов и 12 млн евро наличными. Деньги выводили через иностранный инвестиционный фонд, ценные бумаги и криптовалютные кошельки.

«Карлсон», который не обещал вернуться

В коррупционной пирамиде операции «Мидас» соучредитель «Квартала 95» Тимур Миндич занимал самую верхнюю позицию. По данным следствия, именно он был главным организатором схемы, контролировал многомиллионные финансовые потоки и без труда открывал двери в кабинеты чиновников, продвигая собственные интересы в энергетике и оборонном секторе.

Штаб-квартира «Мидаса» находилась непосредственно в киевской квартире Миндича на улице Грушевского. Оттуда он лично управлял денежными потоками: указывал, кому и сколько выплачивать наличными или переводить на офшорные компании, организовывал фиктивное трудоустройство доверенных лиц и следил за конспирацией. В записях НАБУ сохранились даже его рассуждения о том, что антикоррупционные органы уже «дышат им в спину».

В чём его подозревают: Миндичу инкриминируют нарушение трёх статей Уголовного кодекса: создание преступной организации (ч. 1 ст. 255), отмывание имущества, полученного преступным путём (ч. 3 ст. 209), и незаконное влияние на лиц, занимающих государственные должности (ч. 1 ст. 344).

Что изменилось за год:

Сбежал за день до обысков: Благодаря отличному чутью на опасность Миндич покинул Украину 10 ноября 2025 года через пункт пропуска «Грушев», ровно за сутки до того, как следователи пришли с обысками. Границу он пересёк совершенно законно как отец троих несовершеннолетних детей и сразу обосновался в Израиле, гражданином которого является.

Под санкциями и с заочным арестом: Однако управлять интересами из-за границы оказалось не так уж просто. 13 ноября 2025 года Владимир Зеленский ввёл против него персональные санкции сроком на три года, а 1 декабря Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда вынесла постановление о его заочном аресте.

Застрял в процедурах Интерпола: В начале 2026 года НАБУ и САП объявили Миндича в международный розыск. Однако общественность так и не увидела «красного уведомления» на сайте Интерпола. Глава САП Александр Клименко объяснил это существованием «непубличного периода» действия розыскных процедур.

Подал иск против Зеленского: Вместо того чтобы предстать перед судом, в мае 2026 года Миндич подал иск против президента Украины, требуя отменить санкции. В сентябре суд отказал его адвокатам в рассмотрении дела в общем порядке, оставив упрощённую процедуру.

Экстрадиция: Уже в конце марта 2026 года Офис генерального прокурора направил в Министерство юстиции Израиля запрос об экстрадиции Миндича вместе с его партнёром Цукерманом. Однако израильская сторона не дала ответа ни весной, ни осенью. Экстрадиция граждан Израиля традиционно напоминает задачу с почти нулевыми шансами на быстрое завершение.

Александр Цукерман: золотой Тель-Авив, транзит через Вену и обещания вернуться

Ближайший соратник Миндича Александр Цукерман, известный под прозвищем «Шугармен», выполнял роль главного кадровика и практического исполнителя в этой финансовой империи. По версии следствия, именно он подбирал персонал, участвовал в создании преступной организации и помогал превращать 15-процентные откаты в энергетическом секторе в «красивую наличность».

В чём его подозревают: Детективы НАБУ подозревают Цукермана в участии в преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК) и легализации имущества, полученного преступным путём, в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 УК).

Что с ним происходит год спустя:

Тихий побег через Паланку: В отличие от своего партнёра, который отправился непосредственно в Польшу, «Шугармен» выбрал более сложный маршрут. В конце октября — начале ноября 2025 года, всего за несколько дней до масштабных обысков, он спокойно пересёк границу через пункт пропуска «Паланка», вылетел в Вену, а оттуда уже напрямую отправился в солнечный Израиль, воспользовавшись израильским паспортом.

Роскошное соседство в Alrov Towers: Вдали от украинских антикоррупционных органов Цукерман не скитался в одиночестве. Журналисты-расследователи программы «Схемы» разыскали его в Тель-Авиве, где он поселился в чрезвычайно роскошном жилом комплексе Alrov Towers — прямо по соседству со своим партнёром Миндичем.

«Всё это ложь, я вернусь»: В разговоре с журналистами Цукерман вёл себя вполне предсказуемо: назвал все обвинения НАБУ ложью и торжественно пообещал перед камерами вернуться в Украину. Правда, дата возвращения до сих пор остаётся «открытым вопросом».

Иск против Зеленского на следующий день после Миндича: В мае 2026 года, ровно через день после аналогичного шага своего партнёра, Цукерман также подал иск против Владимира Зеленского в Кассационный административный суд в составе Верховного суда. «Шугармен» требует признать незаконным и отменить указ о введении в отношении него персональных санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Санкции и пауза в процедуре экстрадиции: Несмотря на судебные манёвры, санкции продолжают действовать, а сам подозреваемый официально находится в розыске. В конце марта 2026 года Офис генерального прокурора направил в Министерство юстиции Израиля официальный запрос о его экстрадиции. Пока же Цукерман по-прежнему может наслаждаться видами Тель-Авива — израильская судебная система традиционно неохотно выдаёт собственных граждан.

Герман Галущенко: почти год в СИЗО

Над финансовой пирамидой в «Энергоатоме» защитный политический зонтик обеспечивал министерский кабинет. Герман Галущенко, возглавлявший Министерство энергетики с апреля 2021-го по июль 2025 года, а затем несколько месяцев занимавший должность министра юстиции, в материалах НАБУ фигурирует под красноречивыми псевдонимами «Профессор» и «Зигмунд».

По версии следствия, «Профессор» помогал Миндичу контролировать финансовые потоки в энергетике, получая взамен политическую защиту и возможности для легализации денег. Отмывание средств происходило в крупных масштабах: деньги выводили через офшорные компании и специальный фонд на экзотическом острове Ангилья, в который были вовлечены бывшая жена и четверо детей экс-министра. По данным антикоррупционных органов, на счета этого фонда поступило более 7,4 млн долларов. Кроме того, семье непосредственно наличными или траншами в Швейцарии передали более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро.

В чём его подозревают: Действия бывшего высокопоставленного чиновника квалифицировали по ч. 2 ст. 255 (участие в преступной организации) и ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путём).

Что изменилось за год:

Громкая отставка и неудачная попытка побега: Политическая карьера Галущенко начала рушиться ещё в прошлом году. 19 ноября парламент уволил его с должности главы Министерства юстиции. А уже в феврале 2026 года бывшего министра задержали на границе при попытке покинуть страну и сразу сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

Начало с залога в 200 миллионов: 17 февраля Высший антикоррупционный суд постановил взять Галущенко под стражу с альтернативой залога в размере 200 млн гривен. В апреле срок содержания под стражей продлили, а 12 июня суд снизил сумму до 150 млн.

Выход на свободу и домашний арест: 29 июня спонсоры собрали необходимые миллионы, залог был внесён в полном объёме, и Галущенко покинул СИЗО. В октябре суд разрешил бывшему министру снять и электронный браслет. По состоянию на ноябрь 2026 года «Профессор» остаётся под более мягкой мерой пресечения — домашним арестом — и ждёт завершения расследования.

Алексей Чернышов: коллекционер подозрений, особняки в Козине и золотой электронный браслет

Алексей Чернышов, обозначенный в материалах следствия псевдонимом революционера «Че Гевара», собрал самый внушительный набор уголовных эпизодов в деле «Мидас». Пока у других подозреваемых было по одному-два дела, бывший вице-премьер и министр национального единства превратил получение новых подозрений едва ли не в регулярное хобби.

По версии следствия, «Че Гевара» был одним из главных бенефициаров денежных потоков: от группы Миндича он получил как минимум 1,2 млн долларов и почти 100 тысяч евро. Более того, последнюю траншу в размере полумиллиона долларов «прачечная» передала непосредственно через его жену.

В чём его подозревают: Перечень инкриминируемых ему действий впечатляет: злоупотребление служебным положением, получение неправомерной выгоды, незаконное обогащение, внесение недостоверных сведений в декларацию и участие в масштабной схеме отмывания денег (ст. 364, 368, 368-5, 209 УК Украины).

Что изменилось за год:

Серийный бенефициар залогов: История мер пресечения в отношении Чернышова напоминает марафон. Летом 2025 года за бывшего чиновника сразу внесли более 120 млн гривен залога по первому делу. В ноябре 2025-го, уже после обнародования скандала «Мидас», ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 51,6 млн гривен. Уже на следующий день два «щедрых благодетеля» выкупили его на свободу.

Свобода передвижения благодаря апелляции: 1 декабря 2025 года Апелляционная палата ВАКС отменила обязанность сдать загранпаспорт.

Строительство в Козине («Династия»): В мае 2026 года НАБУ предъявило Чернышову новое подозрение. Выяснилось, что грязные деньги из «прачечной» Миндича — более 460 млн гривен — отмывали через строительство роскошного комплекса «Династия» в Козине. Для «своих» возводили четыре элитных особняка площадью по 1000 кв. м каждый, стоимостью около 2 млн долларов за штуку, с общим спа-комплексом, бассейном и спортзалом.

Без браслета, но с обязательствами: В июле 2026 года ВАКС снял с Чернышова обязанность носить электронный браслет. В октябре САП частично изменила квалификацию: эпизод с 500 тысячами долларов, переданными жене, переквалифицировали с незаконного обогащения на легализацию имущества. По состоянию на ноябрь 2026 года «Че Гевара» чувствует себя вполне комфортно: находится на свободе, соблюдает процессуальные обязанности и ждёт финала этого судебного сериала.

Андрей Ермак: адвокатские комитеты и особняк «R2» в Козине

Андрей Ермак фигурирует в структуре расследований по операции «Мидас» не в основном эпизоде с энергетическим «шлагбаумом» в «Энергоатоме», а в отдельном деле — о комплексе особняков «Династия» в Козине. Публично не подтверждалось, есть ли он на записях следствия, однако его связь с финансовой «прачечной» Миндича оказалась вполне осязаемой.

По данным НАБУ, участники группы Миндича легализовали 460 млн гривен через строительство четырёх роскошных частных особняков площадью более 1000 кв. м каждый и стоимостью около 2 млн долларов за штуку. В материалах производства каждому из них присвоили условное обозначение: дом «R2» предназначался именно для Ермака, рядом с особняком Миндича «R3» и домом Чернышова «R4».

В чём его подозревают: 11 мая 2026 года НАБУ и САП официально сообщили Андрею Ермаку о подозрении в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путём, в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Что с ним происходит сейчас?

Уход с Банковой: Кадровый финал главы Офиса президента наступил 28 ноября 2025 года, через две недели после масштабных обысков по делу «Мидас», когда Зеленский подписал указ о его увольнении.

Возвращение в адвокатуру: После потери кабинета на Банковой Ермак ушёл из публичной жизни, оставшись под охраной, и вернулся к своим профессиональным истокам. Уже 25 января 2026 года он восстановил право на занятие адвокатской деятельностью, а 3 марта возглавил постоянный комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины по защите лиц, пострадавших в результате вооружённой агрессии, и компенсационным механизмам.

Четыре дня под стражей и залог в 140 миллионов: 14 мая 2026 года ВАКС постановил взять бывшего главу Офиса президента под стражу с альтернативой залога в размере 140 млн гривен. Долго проверять тюремные матрасы Ермаку не пришлось: уже 18 мая за него внесли всю необходимую сумму, и он вышел на свободу.

Смягчение ограничений: В августе 2026 года ВАКС дополнительно смягчил возложенные на него процессуальные обязанности. По состоянию на ноябрь 2026 года Ермак находится в Украине, занимается адвокатской деятельностью на общественных началах и ждёт завершения досудебного расследования.

Игорь Миронюк: рекордсмен по сроку в СИЗО и VIP-курьер с наличностью

Игорь Миронюк, известный под псевдонимом «Рокет», бывший советник министра энергетики, выполнял роль ключевого финансового связующего звена в системе «Мидас». Как утверждают детективы, именно через него проходил основной поток наличных от Игоря Фурсенко, доверенного человека Цукермана, непосредственно к «Карлсону». Речь шла не об обычных курьерских поручениях: следствие убеждено, что «Рокет» лично управлял этими финансовыми потоками и контролировал их, регулярно перевозя чемоданы с «красивыми» долларами в штаб-квартиру на Владимирской.

В чём его подозревают: Квалификация действий Миронюка включает участие в преступной организации, отмывание денег и получение неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Что изменилось за год:

Абсолютный рекордсмен за решёткой: В отличие от коллег, которые выходили из СИЗО через несколько дней или месяцев, «Рокет» провёл в камере больше всех остальных подозреваемых по делу — почти целый год.

Танцы с миллионами залога: Размер залога для Миронюка несколько раз менялся в судах. В ноябре 2025 года ВАКС установил его на уровне 126 млн гривен, в марте 2026-го снизил до 100 млн, в конце того же месяца апелляционный суд снова повысил сумму до 126 млн, в апреле её уменьшили до 112 млн, в июне — до 85 млн, а в октябре 2026 года снизили уже до 25 млн гривен.

Выход на свободу из-за истечения срока: Несмотря на это, никто не внёс даже 25 миллионов. Миронюк вышел на свободу не благодаря деньгам, а благодаря процессуальному календарю: просто истёк максимально допустимый законом срок временного содержания под стражей на этапе досудебного расследования.

Круглосуточный домашний арест: ВАКС перевёл бывшего чиновника под круглосуточный домашний арест. Теперь «Рокет» вернулся домой, надел электронный браслет и добросовестно выполняет процессуальные обязанности, ожидая судебного разбирательства.

Дмитрий Басов: главный охранник схемы, криптоинвестор и владелец активов на Бали

Бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов («Тенор») был главным операционным щитом операции «Мидас». Вместе с Миронюком он полностью контролировал внутренние процессы и денежные потоки внутри государственного предприятия. Он был не просто исполнителем, а человеком, который обеспечивал безопасность всей схемы и лично должен был нейтрализовать любые «угрозы» со стороны контролирующих и антикоррупционных органов.

В чём его подозревают: Басову инкриминируют несколько серьёзных преступлений: создание преступной организации (ч. 3 ст. 255), получение неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 — в том числе эпизод со взяткой в размере 53 тыс. долларов) и отмывание имущества (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Что изменилось за год:

Две недели в СИЗО и быстрое освобождение: 12 ноября 2025 года ВАКС постановил взять «Тенора» под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 40 млн гривен. Однако долго грустить в камере ему не пришлось: уже 26 ноября всю необходимую сумму внесли, и Басов спокойно вышел на свободу.

Июльский бонус — отмывание денег через Бали и криптовалюту: В июле 2026 года НАБУ и САП добрались до Басова с новым эпизодом. По версии следствия, в 2023–2025 годах «Тенор» легализовал не менее 30 млн гривен, полученных благодаря схеме «шлагбаума». Вырученные деньги он активно инвестировал в элитные автомобили Mercedes-Benz, недвижимость в Украине и эксклюзивные объекты на экзотическом индонезийском острове Бали. Для сохранения конспирации активы оформляли на человека из близкого окружения, а платежи проводили через криптовалютные кошельки.

Без ареста, но с подозрением: Несмотря на новое подозрение, меру пресечения Басову не изменили. САП отметила, что он не нарушал возложенные на него процессуальные обязанности. Поэтому «Тенор» ждёт суда на свободе, оставаясь под действующими ограничениями.

«Офисная пехота» и бухгалтерия «прачечной»: Игорь Фурсенко, Леся Устименко и Людмила Зорина

Именно эта тройка обеспечивала бесперебойную работу финансовой «прачечной», где считали, упаковывали и отмывали миллионы «синих» долларов.

Игорь Фурсенко («Рёшик»): Доверенный человек Александра Цукермана. «Рёшик» был ключевым операционным связующим звеном в финансовом штабе: следил за конспирацией, создавал необходимые технические условия для работы офисов и лично участвовал в упаковке и легализации денежных потоков.

Леся Устименко: Отвечала за ведение «чёрной бухгалтерии». Именно она готовила сводки о движении грязных денег в специальном реестре под условным названием «Манхэттен».

Людмила Зорина: Занималась юридической и технической стороной схемы. Ей поручили вести учёт сети фиктивных компаний, через которые проводили финансовые операции, и оформлять поддельную документацию.

В чём их подозревают: Всю троицу подозревают в участии в преступной организации (ч. 2 ст. 255 УК) и легализации денег, полученных преступным путём, в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Что изменилось за год:

Молниеносное пребывание в СИЗО: Никто из бухгалтерии и обслуживающего персонала схемы надолго в камерах не задержался — необходимые суммы залогов нашлись практически мгновенно.

Миллионный выкуп: 12–13 ноября 2025 года ВАКС избрал для всей троицы меру пресечения в виде содержания под стражей: для «Рёшика» определили залог в размере 95 млн гривен, для Устименко — 25 млн, а для Зориной — 12 млн гривен.

Быстрый выход на свободу: Залоги за обеих бухгалтеров — Устименко и Зорину — общей суммой 37 млн гривен внесли уже на следующий день, 13 ноября 2025 года. Фурсенко вышел на свободу немного позже: 24 ноября за него перечислили все 95 млн.

По состоянию на ноябрь 2026 года вся офисная «команда» находится на свободе, соблюдая процессуальные обязанности, а её повседневная работа с файлами «Манхэттен» вскоре станет предметом оценки судей ВАКС.

Катерина Вербер: ребрендинг люксового бизнеса и «переписывание» его на Петра Гулака

Жена главного подозреваемого по делу «Мидас» Катерина Вербер, похоже, предпринимала срочные шаги, чтобы спасти семейные люксовые активы в Киеве.

До ноябрьских обысков 2025 года Вербер была известной фигурой светской жизни и руководила сетью люксовых бутиков Kameron, которая поставляет в Украину бренды Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Balmain и Polo Ralph Lauren. В один из дней она закрыла свой аккаунт в Instagram, полностью исчезла из поля зрения и практически ушла из публичной жизни. Однако базы данных государственных реестров сохранили всю информацию.

Что произошло с люксовым бизнесом (ноябрь 2025 — ноябрь 2026):

Магазины продолжают работать: Сама сеть Kameron практически не пострадала от коррупционных бурь вокруг своего бенефициара. Официальный сайт по-прежнему продаёт новые коллекции и публикует акции.

Полная перезагрузка: В реестрах ЕГРПОУ через две недели после побега Миндича и введения против него санкций, 26 ноября 2025 года, ключевые юридические лица сети Kameron в срочном порядке изменили названия, бенефициаров и руководство:

ООО «Камерон Фэшн» неожиданно сменило название на ООО «Гулстрок».

ООО «Камерон Групп» превратилось в ООО «Сторлейк».

ООО «Поло Стайл» начало работать под названием ООО «Бейонд Лимитс».

Пётр Гулак — новое лицо киевской роскоши: Из реестров исчезли имена менеджеров из окружения Вербер — Игоря Хмелёва и Феликса Фурмановича. Вместо них единственным директором, учредителем и конечным бенефициаром всех трёх переименованных компаний, уставный капитал которых составлял от 1 до 10 тыс. гривен, стал малоизвестный Пётр Гулак.

Была ли это реальная продажа люксового бизнеса или классическое «переписывание» его на подставное лицо, чтобы защитить бутики от возможных арестов активов НАБУ и последствий санкций, — на этот вопрос лучше всего ответят дальнейшие антикоррупционные расследования. Однако сам факт перерегистрации активов именно в конце ноября 2025 года выглядит весьма красноречиво.

Игорь Черво́ненко: фармацевтического магната, к счастью, обошли стороной бури «Мидаса»

За пределами основного уголовного производства осталась ещё одна интересная фигура — фармацевтический магнат Игорь Черво́ненко, владелец группы «Фармастор», в которую входит рыночный гигант «Аптека доброго дня».

Его бизнес, который только за 2024 год получил более 4,24 млрд гривен дохода, оказался тесно переплетён с финансовой империей Тимура Миндича. Однако сам фармацевтический магнат пока прошёл через бурю операции «Мидас» без единой царапины.

Как аптеки оказались в орбите «Мидаса»:

30% за «решение вопросов»: Значительная доля в ООО «Фармастор» зарегистрирована на кипрскую компанию Pharminvest Holdings Limited. По данным журналистов-расследователей и источников в правоохранительных органах, более 30% этой компании контролируют именно люди из окружения Миндича. По одной из версий, эта доля могла быть платой за лоббистскую помощь и снятие риска санкций с брата бизнесмена — бывшего министра транспорта Евгения Черво́ненко.

Схема на 2 миллиарда благодаря «отпугиванию крыс»: Пока НАБУ искало взятки в энергетике, Национальная полиция и прокуратура заинтересовались другой финансовой арифметикой «Фармастора». В 2022–2025 годах более 183 компаний вывели с аптечного рынка свыше 2 млрд гривен под видом лицензионных платежей за фиктивные патенты на... «ультразвуковое отпугивание крыс». Из этой суммы государственный бюджет, по данным следствия, недополучил не менее 361 млн гривен налогов.

Аптекари-кинематографисты: Сразу после первых обысков по делу «Мидас» фармацевтический гигант «Фармастор» неожиданно добавил к своим кодам видов экономической деятельности новый — «производство фильмов». Для аптечной сети это весьма специфический профиль, который удивительным образом напоминает любимые сферы деятельности партнёров Миндича с их кинематографическим прошлым.

Визиты «Шугармена» и тень Козина: НАБУ и САП упоминают Черво́ненко в своих материалах лишь вскользь — в частности, в контексте возможной легализации наличной «формы-1» во время строительства комплекса «Династия» в Козине. В то же время народный депутат Ярослав Железняк обращал внимание, что следователи фиксировали регулярные визиты Александра Цукермана («Шугармена») в офисы аптечной сети.

Что с ним происходит сейчас?

Несмотря на громкие патенты на «крыс», визиты «Шугармена» и внезапную любовь к кинематографу, по состоянию на ноябрь 2026 года Игорь Черво́ненко так и не получил официального подозрения в рамках дела «Мидас». Он остаётся вне процессуальных ограничений, пока следователи размышляют, не заслуживает ли фармацевтический эпизод отдельного судебного сериала.

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