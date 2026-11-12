Слепого мужчину сняли с воинского учета по состоянию здоровья ещё до полномасштабного вторжения, но из-за ошибки в реестре его снова включили в число военнообязанных. Тот пытался доказать, что не должен служить, его задержали и оставили в ТЦК на несколько дней. В Харькове военнослужащий толкнул 73-летнюю женщину так, что она получила переломы бедра и плеча, бросил её, лежащую на асфальте, а сам просто уехал. На Буковине сотрудников ТЦК подозревают в пытках людей, незаконном лишении свободы и вымогательстве денег.

Три истории из разных регионов Украины, которые рассматривались на последнем заседании Временной следственной комиссии под председательством народного депутата Алексея Гончаренко. За каждой из них — конкретные люди, травмы, судебные решения и уголовные дела. И объяснения военнослужащих ВСК, которые порой звучали красноречивее, чем сами обстоятельства инцидентов.

Представитель Одесской ВСК не смог объяснить, почему незрячего мужчину восстановили на учете и снова задержали после судебного решения. Руководитель Харьковского областного ТЦК говорил о 700 тысячах гривен, которые якобы требовали родственники пострадавшей пенсионерки. А начальник Черновицкого областного ТЦК признал, что на подразделение, фигуранты которого теперь находятся под следствием, ранее уже поступали жалобы, а служебные проверки фиксировали нарушения.

Три самых громких эпизода заседания. Что отвечали те, кто отвечает за работу ТЦК.

Незрячего мужчину несколько суток продержали в ТЦК

Василий Федоряка из Одессы, 1977 года рождения, имеет инвалидность из-за слепоты с детства. Согласно предоставленным им документам, в 2023 году его признали негодным к военной службе и исключили из воинского учета. Однако в 2025 году он обнаружил, что снова находится на учете, да еще и объявлен в розыск.

Федоряка обратился в суд. В феврале 2026 года Одесский окружной административный суд признал противоправными внесение в реестр информации о нарушении им правил воинского учета, объявление в розыск и обращение ТЦК в полицию относительно его задержания и доставки. Буквально через месяц мужчина оказался в районном ТЦК, куда его доставили представители центра комплектования вместе с полицией.

Заместитель начальника Одесского областного РТЦК Владимир Чабан пояснил, что при проверке документов мужчину признали подлежащим призыву, поскольку в реестре «Оберег» не нашли подтверждения его инвалидности. Поэтому Федоряка направили на ВЛК.

«От прохождения военно-врачебной комиссии он отказывался, ссылаясь на состояние здоровья и факт снятия с учета в 2023 году. В реестре «Оберег» эта информация не была подтверждена. В связи с этим было принято решение направить господина Василия на ВЛК для установления степени годности», — рассказал представитель ТЦК.

По его словам, 17 марта врачи ВЛК направили мужчину на дополнительное обследование к офтальмологу Одесской областной клинической больницы. Ему выдали повестку, с которой он должен был явиться и принести заключение врача. Однако Федоряка в ТЦК не явился.

Как представители ТЦК умудрились не заметить, что перед ними незрячий человек, — отдельный вопрос.

«Я не утверждаю, что он зрячий. Но после консультации с офтальмологом был бы четко установлен его диагноз и определено, подлежит ли он учету и призыву», — ответил представитель ТЦК.

Далее выяснилось, что мужчину восстановили на воинском учете автоматически — в соответствии с постановлением Кабмина № 932 о постановке на учет мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, данные о которых отсутствуют в реестре «Оберег». Представитель ТЦК подтвердил: информации об инвалидности Федоряки в системе не было, поэтому его и поставили на учет.

«Таких сведений до сих пор нет», — добавил представитель центра комплектования.

После этого к объяснениям присоединился майор Орлик, помощник по юридической работе. Он сообщил, что районный ТЦК рассмотрел заявление Федоряки об исключении из воинского учета, однако отказал в его удовлетворении, поскольку в ТЦК не было документов, подтверждающих, что мужчина в 2023 году проходил ВЛК, а также подтверждения инвалидности. Их не нашли ни в «Обереге», ни в бумажных журналах и протоколах. Кроме того, документы, предоставленные Федорякой, похожи на фиктивные, поскольку «неграмотно заполнены».

«Достоверно утверждать не могу, но они вызывают сомнение», — уточнил майор.

Из-за возможной подделки документов представители ТЦК в полицию почему-то не обратились, а вместо этого предложили незрячему пройти дополнительное обследование в областной больнице.

Председатель ТСК предложил представителям центра комплектования посмотреть на ситуацию глазами самого Федоряки. Если документы 2023 года подлинные, то мужчина уже прошел ВЛК, был признан негодным и снят с учета. Если же ТЦК считает документы поддельными, то это нужно доказать, а не просто ссылаться на то, что они кому-то показались подозрительными.

«Вы, как ЦКК, не проверяете их подлинность — вам просто на глаз, кому-то зрячему показалось, что они „какие-то не такие“, но вы никуда не обратились», — отметил Гончаренко и напомнил, что после восстановления на учете мужчина сам уточнил свои данные, а впоследствии вместо решения проблемы оказался в розыске, был задержан и несколько суток находился в ТЦК. По мнению председателя комиссии, такой ход событий больше похож на издевательство над человеком, чем на надлежащее исполнение мобилизационного законодательства.

«Я, честно говоря, на месте этого мужчины сам бы уже никуда не пошёл. Он уже и суд прошёл, и суд выиграл, и суд постановил снять его с розыска. Я понимаю, почему он больше не хочет никуда ходить — потому что это какая-то издевательство над гражданином Украины. Вам так не кажется?» — обратился Гончаренко к представителю ТЦК.

Тот в конце концов согласился с оценкой председателя ТСК, хотя и добавил, что центр комплектования должен действовать в соответствии с законодательством. Он заверил, что документы, предоставленные адвокатом и медиками, будут тщательно изучены, а вопрос о нахождении Федоряки на воинском учёте пересмотрен в кратчайшие сроки.

Что касается времени, которое Федоряка вынужденно провел в ТЦК, военнослужащие заверили, что незрячий находился в помещении одну-две сутки, тогда как на самом деле мужчина провел там несколько дней, с 14 по 17 марта. Сразу установить уровень его зрения было невозможно, поскольку, по объяснению должностного лица, именно на эти даты пришлись выходные, и профильного специалиста в ВЛК не было. Но на сегодняшний день обстоятельства пребывания Федоряка в ТЦК расследуют правоохранительные органы. Майор Орлик даже уточнил, что в ЕРДР внесены сведения по части первой статьи 146 Уголовного кодекса — незаконное лишение свободы или похищение человека. Речь идет об уголовном производстве по заявлению Федоряки или его адвоката. Да и руководство ТЦК проводит служебное расследование в отношении действий подчиненных, и оно близится к завершению. В то же время майор Орлик признал, что нет законных оснований удерживать человека в центре несколько суток без принятия какого-либо конкретного решения, но такое может произойти, если задержание приходится на выходные или во время воздушных тревог.

«Законной нормы такого рода нет. Но во время проведения мероприятий по мобилизации и прохождения ВЛК этот процесс может затянуться на два-три суток — особенно если это пришлось на выходные дни или во время воздушных тревог», — пояснил представитель центра комплектования.

Подводя итоги рассмотрения, Алексей Гончаренко заявил о грубом нарушении прав человека со стороны Одесского районного ТЦК. Он подчеркнул, что центр комплектования не смог опровергнуть документы Федоряки, но допустил ситуацию, когда из-за отсутствия данных в реестре мужчину сначала восстановили на учете, затем объявили в розыск, задержали и удерживали несколько суток.

Председатель ТСК обратил внимание и на то, что ТЦК исполнил судебное решение о снятии мужчины с розыска, но отказал в исключении его из воинского учета. Такое решение он назвал ошибочным и потребовал от руководства Одесского областного ТЦК провести полноценное служебное расследование.

«Привлеките всех к ответственности: тех, кто в 23-м году не внес данные; тех, кто в 26-м году с выключенными бодикамерами задерживал незрячего человека; тех, кто затем три-четыре суток удерживал этого человека; и тех, кто сейчас вынес (в больших кавычках) «обоснованное» решение о том, что человека нужно и в дальнейшем оставлять на воинском учете», — заявил председатель ВСК.

В случае отсутствия реальных результатов Гончаренко предупредил, что может инициировать проверки уже непосредственно в отношении руководства районной, а возможно, и областной ТСК.

Военный ТЦК травмировал пенсионерку и скрылся на автомобиле

Харьковский инцидент произошел 8 октября в Индустриальном районе города. Во время мобилизационных мероприятий между военнослужащими ТЦК и гражданскими лицами вспыхнул конфликт. К его участникам подошла 73-летняя Людмила Федоровна. Старший лейтенант Слободского районного ТЦК Сергей Сапанович толкнул женщину, она упала и получила два серьезных перелома — шейки правой бедренной кости и хирургической шейки правой плечевой кости. Последствия оказались тяжелыми. Зять пострадавшей Дмитрий Доленко, общаясь с журналистами, сообщил, что женщине уже провели операцию на плече: установили титановые пластины и более десяти шурупов. Впереди еще одна операция на бедре.

Индустриальный районный суд Харькова отстранил Сапановича от должности и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Военнослужащему сообщили о подозрении по части первой статьи 122 УК Украины — умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести. На заседании ВСК начальник Харьковского областного ТЦК Сергей Маркин подтвердил, что знает об инциденте и что военного отстранили от исполнения служебных обязанностей на два месяца.

Подозреваемый сотрудник ТЦК

По словам Маркина, Сапанович на момент инцидента возглавлял группу оповещения. Ранее жалоб на него не поступало, а сам он имел положительную характеристику. Участником боевых действий Сапанович не был, его мобилизовали во время военного положения. Появление женщины во время конфликта стало для военнослужащего неожиданностью, а толчок был якобы автоматической реакцией.

«На видео видно, что для военнослужащего это стало неожиданностью, и он механически, автоматически толкнул её. Гражданин, который до этого применял физическую силу к военнослужащим и препятствовал законной деятельности ВСУ, был эпицентром конфликта, а Людмила Федоровна оказалась рядом», — пояснил Маркин.

По его словам, представители ТЦК пытались связаться с семьёй пострадавшей, чтобы предложить помощь с лечением и протезированием. Но родственники якобы требовали единовременную компенсацию в размере 700 тысяч гривен от самого военнослужащего или начальника ТЦК, чтобы «загладить вину и забыть об инциденте».

«У нас есть аудиозапись разговора военкома с представителем семьи. Планомерное выделение средств из заработной платы на лечение они не рассматривали, им нужна была конкретная сумма», — заявил начальник Харьковского областного ТЦК.

Почему же Сапанович не подошел к женщине, которая упала от его толчка, не пытается помочь, а садится в машину и покидает место происшествия? Потому что военнослужащий увидел, как к пожилой женщине уже спешат люди, и решил лучше уехать, чтобы избежать дальнейших провокаций. По словам начальника областного ТЦК, военный был растерян, опасался за свою жизнь и здоровье, а толчок нанёс непреднамеренно, даже не сразу понял, что перед ним женщина.

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«Что бы там ни случилось в эмоциональном порыве, кем нужно быть, чтобы после падения 73-летней женщины развернуться, сесть в машину и уехать? Не подойти, не спросить, что случилось, не оказать помощь? Оправдывать это тем, что кто-то другой подбежал, — недопустимо», — возразил председатель ВСК Алексей Гончаренко, у которого сложилось впечатление, что Маркин намеренно оправдывает подчиненного.

Впоследствии Маркин признал, что поведение военнослужащего было неправильным, и пообещал провести дополнительные инструктажи с личным составом.

«Вы абсолютно правы. Сейчас тщательно выясняется степень вины этого военнослужащего, он будет привлечен к ответственности. Я не пытаюсь его оправдать. Мне искренне жаль Людмилу Федоровну, ее преклонный возраст и те травмы, которые она получила. Мы проведем дополнительные инструктажи и разъяснительную работу с личным составом, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — ответил начальник Харьковского областного ТЦК.

Однако председатель ТСК на этом не остановился и попросил после завершения досудебного расследования рассмотреть вопрос о переводе Сапановича в боевую часть для прохождения службы непосредственно в зоне боевых действий, чтобы тот приобрел боевой опыт и «смог смыть позор с себя и Вооруженных Сил за этот позорный случай».

Пытки, угрозы пистолетами и 5500 евро за «помощь»: что происходило в ТЦК на Буковине

Третий случай, рассмотренный Временной следственной комиссией, касался Черновицкой области. Речь шла об уголовном производстве в отношении группы военнослужащих районного ТЦК и сотрудника правоохранительных органов. Им инкриминируются пытки, незаконное лишение свободы и получение неправомерной выгоды. По информации Офиса Генерального прокурора, 21 октября 2026 года о подозрении сообщили шести лицам: руководителю одного из отделов районного ТЦК, четырем его подчиненным и сотруднику правоохранительных органов. Следствие зафиксировало четыре эпизода, которые, по версии правоохранителей, имели место с июля по сентябрь.

В июле в селе Мамаевцы мужчину избили, когда он пытался выйти из автомобиля. После этого его силой доставили в ТЦК и удерживали там для дальнейшей мобилизации.

16 сентября в Черновцах один из военнослужащих предложил мужчине, находившемуся в розыске, помочь избежать мобилизации. Сначала за такую «услугу» он запросил 5 тысяч долларов, но в итоге получил от матери мужчины 5 500 евро. После передачи денег её сына отпустили.

В тот же день другой мужчина отказался предъявить документы. По данным следствия, к нему применили газовый баллончик, повалили на землю и силой доставили в ТЦК. Он получил легкие телесные повреждения.

Еще один эпизод произошел 30 сентября. Тогда задержали отца троих детей, у которого было законное основание для отсрочки. Во время перевозки ему, по версии следствия, угрожали пистолетами и как минимум четыре раза ударили в туловище. Несмотря на это, в отношении мужчины продолжили мобилизационные мероприятия.

На заседании ВСК начальник Черновицкого областного ТЦК Сергей Волковский подтвердил, что 21 октября в учреждение прибыли представители ГБР для проведения следственных действий. Именно тогда он узнал об уголовном производстве, возбужденном еще в мае 2026 года, и о задержании пяти военнослужащих третьего отдела Черновицкого районного ТЦК. Среди них был и начальник подразделения, полковник Ярослав Степанишин.

Третий отдел расположен в Кицмане, бывший Кицманский районный ТЦК. По словам Волковского, Степанишина отстранили от должности, вывели в распоряжение и поместили под круглосуточный домашний арест. Что касается остальных фигурантов, начальник областного ТЦК уточнил, что двое находятся под стражей, ещё двое — под круглосуточным домашним арестом, а одному назначили ночной домашний арест. Таким образом, по его словам, на момент заседания под стражей находились двое военнослужащих, а остальным были назначены различные меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей.

Параллельно в Черновицком областном ТЦК назначили служебное расследование, которое должны были завершить до 20 ноября. В то же время Волковский подчеркнул, что продолжается и досудебное следствие.

Отдельно члены комиссии поинтересовались личностью полковника Степанишина и его предыдущим местом службы. Как рассказал Волковский, приказом командующего ОК «Запад» Степанишина перевели в третий отдел Черновицкого районного ТЦК. Фактически он приступил к исполнению обязанностей 16 сентября. До этого возглавлял второй отдел Стрыйского районного ТЦК во Львовской области.

Степанишин является участником боевых действий в период АТО/ООС, когда служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Однако во время полномасштабного вторжения непосредственного участия в боевых действиях не принимал. Согласно заключению ВЛК, он годен к службе в подразделениях обеспечения, в частности в ТЦК.

Что касается других фигурантов, Волковский сообщил, что двое военнослужащих — старший солдат Любомир Иванович и старший сержант Богдан Пугач — имеют боевой опыт полномасштабной войны, в частности служили в составе 10-й горно-штурмовой бригады. Еще двое солдат, по его словам, непосредственного участия в боевых действиях не принимали. Их планировали отправить в боевые подразделения, однако сейчас они находятся под следствием и выведены в распоряжение. Если правоохранительные органы разрешат и меры пресечения не будут этому препятствовать, их должны перевести в боевые части.

Пострадавший отец троих детей, которому угрожали оружием и избивали во время перевозки, находится дома с семьей, оформляет отсрочку.

Примечательно, что на военнослужащих третьего отдела Черновицкого районного ТЦК неоднократно поступали жалобы. По ним проводились служебные проверки, в ходе которых фиксировались нарушения в работе групп оповещения, в частности отсутствие видеозаписей с бодикамер.

«Да, неоднократно поступали жалобы на деятельность именно этого третьего отдела. Проводились служебные проверки, фиксировались нарушения во время мероприятий оповещения — в частности, отсутствие видеозаписей с бодикамер. По результатам проверок этим военнослужащим выносились выговоры и строгие выговоры, проводились дополнительные инструктажи», — рассказал начальник Черновицкого областного ТЦК.

То есть нарушения в работе подразделения фиксировались и до того, как его сотрудники стали фигурантами уголовного дела. Военнослужащих уже подвергали дисциплинарным взысканиям, но это, судя по описанным следствием эпизодам, не остановило дальнейших инцидентов.

В ответ Волковский заявил, что кадровые решения в отношении личного состава третьего отдела уже приняты: коллектив фактически обновили, а на должности назначили новых офицеров.

По завершении заслушанных показаний Алексей Гончаренко потребовал от руководства Черновицкого областного ТЦК предоставить комиссии дополнительную информацию о результатах служебного расследования и мерах, принятых для недопущения подобных случаев в других подразделениях. Отдельно он попросил сообщить, разрешит ли следствие перевести в боевые части тех военнослужащих, которые не имеют боевого опыта.

«Чтобы в дальнейшем они проходили службу, непосредственно сражаясь с агрессором, а не пугая, угрожая, избивая и вымогая деньги у собственных граждан», — подчеркнул председатель ТСК.

Теперь ВСК ожидает от Волковского не общих заверений о кадровом обновлении, а конкретной информации о том, что изменилось и как руководство собирается не допустить повторения таких случаев.

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